Программа передач ТВ, телепрограмма на 17 октября 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 17 октября 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ и Звезда.



Программа передач ТВ на 17 октября 2023

Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:50 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Давай поженимся!

16:05 Мужское / Женское

17:00 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:30 Информационный канал

19:55 Куклы наследника Тутти

21:00 Время

22:00 Бизон: Дело манекенщицы. 6-я серия

23:00 Большая игра

00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Драгоценные истории

00:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных

01:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Летописи конца времен

02:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению

02:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат

03:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать

04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Наши

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Лихорадка. 11-я - 12-я серии

23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Тайны следствия-6. «Защита свидетеля», 1-я и 2-я серии

03:40 Морозова. 14-я серия - «Люцифер»



ТВЦ



04:40 Короли эпизода. Надежда Федосова

05:20 Мой герой. Елена Голухова

06:00 Настроение

08:10 Доктор И... Газообразование

08:45 Женщина с котом и детективом. 3-я - 4-я серии

10:40 Актерские драмы. Вредные родители

11:30 События

11:50 Старая гвардия. Огненный след. 3-я - 4-я серии

13:40 Мой герой. Станислав Садальский

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Сельский детектив. Конус географический. 1-я - 2-я серии

16:55 Хроники московского быта. Нищие вдовы

17:50 События

18:10 Таёжный детектив. Охота на мамонта. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 Закон и порядок

23:05 Заморский принц. Страшная сказка

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Дорогие товарищи. Миллионер из хрущоб

01:25 Хроники московского быта. Пьяная политика

02:05 Бомба для Председателя Мао

02:45 Истории спасения. Выжить в давке

03:15 Сельский детектив. Конус географический. 1-я - 2-я серии

04:40 Актерские драмы. Вредные родители



НТВ



04:50 Улицы разбитых фонарей-12. Сделка по недвижимости

05:40 Улицы разбитых фонарей-12. Двойной заказ

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Пёс-6. «Три товарища». «Палачи». «Модель». «Объект №7»

10:00 Сегодня

10:35 Пёс-6. «Три товарища». «Палачи». «Модель». «Объект №7»

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Первый отдел-3. «Последнее дело Шибанова». 1-я - 2-я серии

22:15 Скорая помощь-4. 14-я - 16-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Скорая помощь-4. 14-я - 16-я серии

01:45 Агент национальной безопасности-5. «Тихий берег». 1-я - 2-я серии

03:10 Агент национальной безопасности-5. «Золотая голова». 1-я - 2-я серии

04:35 Военно-исторические маршруты

04:50 Улицы разбитых фонарей-12. Наследники



Пятый канал



05:00 Известия

05:45 Легавый-2. 16-я - 18-я серии

08:20 Страна советов

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Учитель в законе 2. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Учитель в законе 2. 4-я - 7-я серии

17:00 Известия

17:30 След. Подмосковный потрошитель

18:20 След. Женское сердце

19:10 След. Эмпиреи у батареи

20:00 След. Берлинская лазурь

20:40 След. Операция А

21:25 Великолепная пятёрка-5. Снятие стресса

22:25 Великолепная пятёрка-4. Гимнастика у-шу

23:10 Великолепная пятёрка-4. Стрела амура

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 Великолепная пятёрка-5. Хоккейные страсти

01:15 Великолепная пятёрка. Спецсерии. «Красноярск и Вологда. Смерть на столбах». 1-я - 2-я серии

02:30 След. Для чего человеку мозг

03:10 След. Одна могила на двоих

03:45 Прокурорская проверка. Невинные жертвы



Домашний



02:25 Люблю отца и сына. 1-я - 4-я серии

05:35 По делам несовершеннолетних

07:40 Давай разведёмся!

08:40 Тест на отцовство

10:45 Понять. Простить. «Дружный коллектив». «Два брата»

11:45 Порча. «Писк». «Игра в прятки»

12:50 Знахарка. Груз прошлого

13:20 Верну любимого. Незабудки

13:55 Голоса ушедших душ. Роман

14:25 Твой Dомашний доктор

14:40 Семейная тайна. 1-я - 4-я серии

19:00 Слёзы осушит ветер. 1-я - 4-я серии

23:15 Понять. Простить. «Дружный коллектив». «Два брата»

00:20 Порча. «Игра в прятки». «Писк»

01:15 Знахарка. Груз прошлого

01:40 Верну любимого. Незабудки

02:05 Голоса ушедших душ. Роман

02:30 Семейная тайна. 1-я - 4-я серии



ТНТ



04:50 Импровизация. 8-я - 10-я серии

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 14-я - 15-я серии

09:00 Реальные пацаны. Сезон 9. 255-я - 259-я серии

11:30 Интерны. 78-я - 90-я серии

17:00 Полицейский с Рублевки. 25-я - 27-я серии

20:00 Иванько. Сезон 2. 35-я - 36-я серии

21:00 Бедный олигарх-2. 4-я - 6-я серии

22:30 Однажды в России. Сезон 9. 226-я серия

23:30 Ночь в магазине ужастиков

01:15 Импровизация. Команды. Сезон 4. 54-я - 55-я серии

02:55 Студия Союз. Сезон 2. 34-я серия

03:40 Студия Союз. 1-я серия

04:30 Студия Союз. Сезон 2. 36-я серия



СТС



05:00 6 кадров

05:20 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:55 Мультфильмы

07:25 Простоквашино

07:40 Ну, погоди! Каникулы

08:00 Галя, у нас отмена! Сезон 1. 9-я - 10-я серии

09:05 Уральские пельмени. Смехbook

10:25 Юный вождь Виннету

12:40 Сердце чемпиона

14:25 Поли

16:35 Приключения на шоколадной фабрике

18:30 Галя, у нас отмена! Сезон 1. 9-я - 11-я серии

20:00 Все могу

21:45 Красотка на всю голову

00:00 Другой мир-2. Эволюция

02:05 Последний из Магикян



Матч ТВ



04:55 Пляжный футбол. Московский международный кубок. Финал

06:00 Спортивный век

06:30 Всё о главном

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

09:55 Специальный репортаж

10:15 Матч! Парад. Лучшие голы

10:45 Футбол. Чемпионат Европы-2024. Отборочный турнир. Обзор

11:55 Футбол. Кубок России. «СКА-Хабаровск» - «Амкар-Пермь». Прямой эфир

14:00 Все на Матч!

14:25 Бадминтон. Чемпионат России среди сборных команд субъектов РФ. Прямой эфир

16:25 Новости

16:30 Все на Матч!

17:40 Футбол. Чемпионат Европы-2024. Отборочный турнир. Обзор

18:50 Новости

18:55 Футбол. Евро-2024. Отборочный турнир. Финляндия - Казахстан. Прямой эфир

21:00 Все на Матч!

21:35 Футбол. Евро-2024. Отборочный турнир. Англия - Италия. Прямой эфир

23:45 Все на Матч!

00:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «МИНСК» (Белоруссия) - УНИКС (Казань)

02:50 Новости

02:55 Футбол. ЧМ-2026. Отборочный турнир. Уругвай - Бразилия. Прямой эфир

04:55 Футбол. ЧМ-2026. Отборочный турнир. ППеру - Аргентина. Прямой эфир



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Военная тайна с Игорем Прокопенко

10:00 СОВБЕЗ

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Исход: Цари и боги

23:00 Новости

23:30 Знаете ли вы, что?

00:30 Александр

03:15 Самые шокирующие гипотезы

04:05 Тайны Чапман



Звезда



05:00 Нулевая мировая. 3-я - 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Открытый эфир

11:00 Специальный репортаж

11:10 Государственная граница. 2-я серия - «Год сорок первый»

12:50 Крот. 1-я - 2-я серии

13:00 Новости дня

13:25 Крот. 1-я - 2-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Крот. 1-я - 2-я серии

15:25 Крот. 3-я - 4-я серии

17:00 Новости дня

17:15 Крот. 3-я - 4-я серии

18:00 Собибор. Побег из лагеря смерти. «Охота на палача», 2-я серия

18:50 Специальный репортаж

19:00 Новости дня

19:55 По горячим следам

20:10 Улика из прошлого

21:00 Открытый эфир

22:45 Между тем с Наталией Метлиной

23:15 Без срока давности

01:05 Государственная граница. 2-я серия - «Год сорок первый»

02:15 Неизвестная война. Великая Отечественная. Война в Арктике

03:05 Хроника Победы

03:30 Крот. 1-я - 2-я серии



Время начала передач - московское.



















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