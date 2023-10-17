Программа передач ТВ, телепрограмма на 17 октября 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 17 октября 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ и Звезда.
Программа передач ТВ на 17 октября 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:50 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Давай поженимся!
16:05 Мужское / Женское
17:00 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:30 Информационный канал
19:55 Куклы наследника Тутти
21:00 Время
22:00 Бизон: Дело манекенщицы. 6-я серия
23:00 Большая игра
00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Драгоценные истории
00:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных
01:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Летописи конца времен
02:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению
02:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат
03:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать
04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Наши
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Лихорадка. 11-я - 12-я серии
23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Тайны следствия-6. «Защита свидетеля», 1-я и 2-я серии
03:40 Морозова. 14-я серия - «Люцифер»
ТВЦ
04:40 Короли эпизода. Надежда Федосова
05:20 Мой герой. Елена Голухова
06:00 Настроение
08:10 Доктор И... Газообразование
08:45 Женщина с котом и детективом. 3-я - 4-я серии
10:40 Актерские драмы. Вредные родители
11:30 События
11:50 Старая гвардия. Огненный след. 3-я - 4-я серии
13:40 Мой герой. Станислав Садальский
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Сельский детектив. Конус географический. 1-я - 2-я серии
16:55 Хроники московского быта. Нищие вдовы
17:50 События
18:10 Таёжный детектив. Охота на мамонта. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 Закон и порядок
23:05 Заморский принц. Страшная сказка
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Дорогие товарищи. Миллионер из хрущоб
01:25 Хроники московского быта. Пьяная политика
02:05 Бомба для Председателя Мао
02:45 Истории спасения. Выжить в давке
03:15 Сельский детектив. Конус географический. 1-я - 2-я серии
04:40 Актерские драмы. Вредные родители
НТВ
04:50 Улицы разбитых фонарей-12. Сделка по недвижимости
05:40 Улицы разбитых фонарей-12. Двойной заказ
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Пёс-6. «Три товарища». «Палачи». «Модель». «Объект №7»
10:00 Сегодня
10:35 Пёс-6. «Три товарища». «Палачи». «Модель». «Объект №7»
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Первый отдел-3. «Последнее дело Шибанова». 1-я - 2-я серии
22:15 Скорая помощь-4. 14-я - 16-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Скорая помощь-4. 14-я - 16-я серии
01:45 Агент национальной безопасности-5. «Тихий берег». 1-я - 2-я серии
03:10 Агент национальной безопасности-5. «Золотая голова». 1-я - 2-я серии
04:35 Военно-исторические маршруты
04:50 Улицы разбитых фонарей-12. Наследники
Пятый канал
05:00 Известия
05:45 Легавый-2. 16-я - 18-я серии
08:20 Страна советов
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Учитель в законе 2. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Учитель в законе 2. 4-я - 7-я серии
17:00 Известия
17:30 След. Подмосковный потрошитель
18:20 След. Женское сердце
19:10 След. Эмпиреи у батареи
20:00 След. Берлинская лазурь
20:40 След. Операция А
21:25 Великолепная пятёрка-5. Снятие стресса
22:25 Великолепная пятёрка-4. Гимнастика у-шу
23:10 Великолепная пятёрка-4. Стрела амура
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 Великолепная пятёрка-5. Хоккейные страсти
01:15 Великолепная пятёрка. Спецсерии. «Красноярск и Вологда. Смерть на столбах». 1-я - 2-я серии
02:30 След. Для чего человеку мозг
03:10 След. Одна могила на двоих
03:45 Прокурорская проверка. Невинные жертвы
Домашний
02:25 Люблю отца и сына. 1-я - 4-я серии
05:35 По делам несовершеннолетних
07:40 Давай разведёмся!
08:40 Тест на отцовство
10:45 Понять. Простить. «Дружный коллектив». «Два брата»
11:45 Порча. «Писк». «Игра в прятки»
12:50 Знахарка. Груз прошлого
13:20 Верну любимого. Незабудки
13:55 Голоса ушедших душ. Роман
14:25 Твой Dомашний доктор
14:40 Семейная тайна. 1-я - 4-я серии
19:00 Слёзы осушит ветер. 1-я - 4-я серии
23:15 Понять. Простить. «Дружный коллектив». «Два брата»
00:20 Порча. «Игра в прятки». «Писк»
01:15 Знахарка. Груз прошлого
01:40 Верну любимого. Незабудки
02:05 Голоса ушедших душ. Роман
02:30 Семейная тайна. 1-я - 4-я серии
ТНТ
04:50 Импровизация. 8-я - 10-я серии
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 14-я - 15-я серии
09:00 Реальные пацаны. Сезон 9. 255-я - 259-я серии
11:30 Интерны. 78-я - 90-я серии
17:00 Полицейский с Рублевки. 25-я - 27-я серии
20:00 Иванько. Сезон 2. 35-я - 36-я серии
21:00 Бедный олигарх-2. 4-я - 6-я серии
22:30 Однажды в России. Сезон 9. 226-я серия
23:30 Ночь в магазине ужастиков
01:15 Импровизация. Команды. Сезон 4. 54-я - 55-я серии
02:55 Студия Союз. Сезон 2. 34-я серия
03:40 Студия Союз. 1-я серия
04:30 Студия Союз. Сезон 2. 36-я серия
СТС
05:00 6 кадров
05:20 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:55 Мультфильмы
07:25 Простоквашино
07:40 Ну, погоди! Каникулы
08:00 Галя, у нас отмена! Сезон 1. 9-я - 10-я серии
09:05 Уральские пельмени. Смехbook
10:25 Юный вождь Виннету
12:40 Сердце чемпиона
14:25 Поли
16:35 Приключения на шоколадной фабрике
18:30 Галя, у нас отмена! Сезон 1. 9-я - 11-я серии
20:00 Все могу
21:45 Красотка на всю голову
00:00 Другой мир-2. Эволюция
02:05 Последний из Магикян
Матч ТВ
04:55 Пляжный футбол. Московский международный кубок. Финал
06:00 Спортивный век
06:30 Всё о главном
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
09:55 Специальный репортаж
10:15 Матч! Парад. Лучшие голы
10:45 Футбол. Чемпионат Европы-2024. Отборочный турнир. Обзор
11:55 Футбол. Кубок России. «СКА-Хабаровск» - «Амкар-Пермь». Прямой эфир
14:00 Все на Матч!
14:25 Бадминтон. Чемпионат России среди сборных команд субъектов РФ. Прямой эфир
16:25 Новости
16:30 Все на Матч!
17:40 Футбол. Чемпионат Европы-2024. Отборочный турнир. Обзор
18:50 Новости
18:55 Футбол. Евро-2024. Отборочный турнир. Финляндия - Казахстан. Прямой эфир
21:00 Все на Матч!
21:35 Футбол. Евро-2024. Отборочный турнир. Англия - Италия. Прямой эфир
23:45 Все на Матч!
00:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «МИНСК» (Белоруссия) - УНИКС (Казань)
02:50 Новости
02:55 Футбол. ЧМ-2026. Отборочный турнир. Уругвай - Бразилия. Прямой эфир
04:55 Футбол. ЧМ-2026. Отборочный турнир. ППеру - Аргентина. Прямой эфир
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Военная тайна с Игорем Прокопенко
10:00 СОВБЕЗ
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Исход: Цари и боги
23:00 Новости
23:30 Знаете ли вы, что?
00:30 Александр
03:15 Самые шокирующие гипотезы
04:05 Тайны Чапман
Звезда
05:00 Нулевая мировая. 3-я - 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Открытый эфир
11:00 Специальный репортаж
11:10 Государственная граница. 2-я серия - «Год сорок первый»
12:50 Крот. 1-я - 2-я серии
13:00 Новости дня
13:25 Крот. 1-я - 2-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Крот. 1-я - 2-я серии
15:25 Крот. 3-я - 4-я серии
17:00 Новости дня
17:15 Крот. 3-я - 4-я серии
18:00 Собибор. Побег из лагеря смерти. «Охота на палача», 2-я серия
18:50 Специальный репортаж
19:00 Новости дня
19:55 По горячим следам
20:10 Улика из прошлого
21:00 Открытый эфир
22:45 Между тем с Наталией Метлиной
23:15 Без срока давности
01:05 Государственная граница. 2-я серия - «Год сорок первый»
02:15 Неизвестная война. Великая Отечественная. Война в Арктике
03:05 Хроника Победы
03:30 Крот. 1-я - 2-я серии
Время начала передач - московское.