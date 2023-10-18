Программа передач ТВ, телепрограмма на 18 октября 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 18 октября 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ и Звезда.
Программа передач ТВ на 18 октября 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:50 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Давай поженимся!
16:05 Мужское / Женское
17:00 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:30 Информационный канал
19:55 Куклы наследника Тутти
21:00 Время
22:00 Бизон: Дело манекенщицы. 7-я серия
23:00 Большая игра
00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
00:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни
01:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
02:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
02:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных
03:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни
04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Наши
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Лихорадка. 13-я - 14-я серии
23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Тайны следствия-6. «Срок давности». 1-я - 2-я серии
03:40 Морозова. 15-я серия - «Мама»
ТВЦ
04:40 Актерские драмы. Вредные родители
05:20 Мой герой. Станислав Садальский
06:00 Настроение
08:15 Доктор И... Берегите голову
08:50 Женщина с котом и детективом-2. 1-я - 2-я серии
10:45 Актёрские драмы. Красота как приговор
11:30 События
11:50 Сезон посадок. 1-я - 2-я серии
13:40 Мой герой. Геннадий Хазанов
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Сельский детектив. Кино по-ольховски. 1-я - 2-я серии
16:55 Хроники московского быта. Припечатать кумира
17:50 События
18:10 Таёжный детектив. Живая вода. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 Хватит слухов! 97-я серия
23:05 Прощание. Михаил Круг
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Политические убийства
01:30 Знак качества. Сухофрукты
02:10 Мао Цзэдун. Кровь на снегу
02:50 Истории спасения. Рабы любви
03:15 Сельский детектив. Кино по-ольховски. 1-я - 2-я серии
04:45 Актёрские драмы. Красота как приговор
НТВ
04:50 Улицы разбитых фонарей-12. Наследники
05:40 Улицы разбитых фонарей-12. Подкидыш
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Пёс. «Шлюха», «Амнезия»
10:00 Сегодня
10:35 Пёс. «Шлюха», «Амнезия»
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Агент национальной безопасности. Возвращение. 1-я - 2-я серии
22:15 Скорая помощь-4. 17-я - 18-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Скорая помощь-4. 17-я - 18-я серии
00:55 Отдел. 1-я - 5-я серии
04:35 Военно-исторические маршруты
04:50 Улицы разбитых фонарей-12. Идеальный загар
Пятый канал
05:00 Известия
05:25 Легавый-2. 19-я - 22-я серии
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Учитель в законе 2. 8-я - 11-я серии
13:00 Известия
13:30 Учитель в законе 2. 11-я - 14-я серии
17:00 Известия
17:30 След. Человечевка
18:20 След. Камера
19:00 След. Треугольник смерти
19:45 След. Смертельный номер
20:40 След. Измена Родине
21:25 Великолепная пятёрка-5. Астрал
22:25 Великолепная пятёрка-4. Вернисаж
23:10 Великолепная пятёрка-4. Судьба моя
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 Великолепная пятёрка-5. Золотая соната
01:15 Великолепная пятёрка. Спецсерии. «Красноярск и Вологда. Я посадил дерево». 1-я - 2-я серии
02:30 След. Каждый сверчок
03:10 След. Мечта букиниста
03:45 Прокурорская проверка. Опасная работа
04:40 Легавый-2. 22-я серия
Домашний
02:30 Семейная тайна. 1-я - 4-я серии
05:45 6 кадров
05:55 По делам несовершеннолетних
07:45 Давай разведёмся!
08:45 Тест на отцовство
10:55 Понять. Простить. «Новая любовь». «Дорога в никуда»
11:55 Порча. «Забери меня». «Мало времени»
13:00 Знахарка. Зуд мечты
13:30 Верну любимого. Родовое гнездо
14:05 Голоса ушедших душ
14:40 Чужой ребёнок. 1-я - 4-я серии
19:00 Оставленное сердце. 1-я - 4-я серии
23:00 Понять. Простить. «Новая любовь». «Дорога в никуда»
00:05 Порча. «Мало времени». «Забери меня»
01:00 Знахарка. Зуд мечты
01:25 Верну любимого. Родовое гнездо
01:50 Голоса ушедших душ
02:15 Чужой ребёнок. 1-я - 4-я серии
ТНТ
04:30 Студия Союз. Сезон 2. 36-я серия
05:15 Импровизация. 11-я - 13-я серии
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 16-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 17-я серия
09:00 Реальные пацаны. Сезон 9. 260-я - 264-я серии
11:30 Интерны. 91-я - 101-я серии
17:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 3. 27-я - 29-я серии
20:00 Иванько. Сезон 2. 36-я - 37-я серии
21:00 Бедный олигарх-2. 7-я - 9-я серии
22:30 Однажды в России. Сезон 10. 259-я серия
23:30 Время ведьм
01:10 Импровизация. Команды. Сезон 4. 56-я серия - «Финал»
02:25 Импровизация. Команды. Дайджест. 19-я серия
03:10 Студия Союз. Сезон 2. 37-я - 38-я серии
04:50 Импровизация. Сезон 2. 15-я серия
СТС
02:05 Последний из Магикян
05:10 6 кадров
05:20 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:55 Мультфильмы
07:25 Простоквашино
07:40 Ну, погоди! Каникулы
08:00 Галя, у нас отмена! Сезон 1. 10-я - 11-я серии
09:05 Белка и Стрелка: Карибская тайна
10:45 Маленький вампир
12:35 Приключения на шоколадной фабрике
14:20 Красотка на всю голову
16:40 Все могу
18:30 Галя, у нас отмена! Сезон 1. 10-я - 12-я серии
20:00 Одноклассники
22:00 Одноклассники-2
00:00 Его собачье дело
01:55 Последний из Магикян
Матч ТВ
04:55 Футбол. ЧМ-2026. Отборочный турнир. Перу - Аргентина. Прямой эфир
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Кто кого?
11:25 Футбол. Евро-2024. Отборочный турнир. Обзор
12:35 Специальный репортаж
12:55 Новости
13:00 Есть тема!
14:25 Спортивный век
14:55 Новости
15:00 Вид сверху
15:30 Все на Матч!
16:25 Смешанные единоборства. И. Махачев - А. Волкановски
17:40 Футбол. Евро-2024. Отборочный турнир. Обзор
18:50 Новости
18:55 Футбол. Кубок России. «Химки» - «Уфа». Прямой эфир
21:00 Все на Матч!
22:00 Баскетбол 1х1. Лига Ставок-B1BOX. Прямой эфир
00:25 Все на Матч!
00:55 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Гремио» - «Атлетико Паранаэнсе». Прямой эфир
03:00 Новости
03:05 Специальный репортаж
03:25 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Васко да Гама» - «Форталеза». Прямой эфир
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Средневековье
22:30 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Орел девятого легиона
02:20 Самые шокирующие гипотезы
03:10 Тайны Чапман
Звезда
03:30 Крот. 1-я - 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Открытый эфир
11:00 Специальный репортаж
11:10 Государственная граница. 1-я серия - «За порогом Победы»
12:50 Крот. 5-я - 6-я серии
13:00 Новости дня
13:25 Крот. 5-я - 6-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Крот. 5-я - 6-я серии
15:30 Крот. 7-я - 8-я серии
17:00 Новости дня
17:15 Крот. 7-я - 8-я серии
18:00 Дальневосточный Нюрнберг. Токийский процесс
18:50 Специальный репортаж
19:00 Новости дня
19:55 По горячим следам
20:10 Секретные материалы
21:00 Открытый эфир
22:45 Между тем с Наталией Метлиной
23:15 Тревожный месяц вересень
01:05 Государственная граница. 1-я серия - «За порогом Победы»
02:20 Неизвестная война. Великая Отечественная. Оборона Сталинграда
03:10 Москва - фронту
03:30 Крот. 5-я - 6-я серии
Время начала передач - московское.