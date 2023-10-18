Программа передач ТВ, телепрограмма на 18 октября 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 18 октября 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ и Звезда.



Программа передач ТВ на 18 октября 2023

Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:50 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Давай поженимся!

16:05 Мужское / Женское

17:00 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:30 Информационный канал

19:55 Куклы наследника Тутти

21:00 Время

22:00 Бизон: Дело манекенщицы. 7-я серия

23:00 Большая игра

00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика

00:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни

01:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают

02:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

02:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных

03:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни

04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Наши

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Лихорадка. 13-я - 14-я серии

23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Тайны следствия-6. «Срок давности». 1-я - 2-я серии

03:40 Морозова. 15-я серия - «Мама»



ТВЦ



04:40 Актерские драмы. Вредные родители

05:20 Мой герой. Станислав Садальский

06:00 Настроение

08:15 Доктор И... Берегите голову

08:50 Женщина с котом и детективом-2. 1-я - 2-я серии

10:45 Актёрские драмы. Красота как приговор

11:30 События

11:50 Сезон посадок. 1-я - 2-я серии

13:40 Мой герой. Геннадий Хазанов

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Сельский детектив. Кино по-ольховски. 1-я - 2-я серии

16:55 Хроники московского быта. Припечатать кумира

17:50 События

18:10 Таёжный детектив. Живая вода. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 Хватит слухов! 97-я серия

23:05 Прощание. Михаил Круг

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Политические убийства

01:30 Знак качества. Сухофрукты

02:10 Мао Цзэдун. Кровь на снегу

02:50 Истории спасения. Рабы любви

03:15 Сельский детектив. Кино по-ольховски. 1-я - 2-я серии

04:45 Актёрские драмы. Красота как приговор



НТВ



04:50 Улицы разбитых фонарей-12. Наследники

05:40 Улицы разбитых фонарей-12. Подкидыш

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Пёс. «Шлюха», «Амнезия»

10:00 Сегодня

10:35 Пёс. «Шлюха», «Амнезия»

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Агент национальной безопасности. Возвращение. 1-я - 2-я серии

22:15 Скорая помощь-4. 17-я - 18-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Скорая помощь-4. 17-я - 18-я серии

00:55 Отдел. 1-я - 5-я серии

04:35 Военно-исторические маршруты

04:50 Улицы разбитых фонарей-12. Идеальный загар



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 Легавый-2. 19-я - 22-я серии

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Учитель в законе 2. 8-я - 11-я серии

13:00 Известия

13:30 Учитель в законе 2. 11-я - 14-я серии

17:00 Известия

17:30 След. Человечевка

18:20 След. Камера

19:00 След. Треугольник смерти

19:45 След. Смертельный номер

20:40 След. Измена Родине

21:25 Великолепная пятёрка-5. Астрал

22:25 Великолепная пятёрка-4. Вернисаж

23:10 Великолепная пятёрка-4. Судьба моя

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 Великолепная пятёрка-5. Золотая соната

01:15 Великолепная пятёрка. Спецсерии. «Красноярск и Вологда. Я посадил дерево». 1-я - 2-я серии

02:30 След. Каждый сверчок

03:10 След. Мечта букиниста

03:45 Прокурорская проверка. Опасная работа

04:40 Легавый-2. 22-я серия



Домашний



02:30 Семейная тайна. 1-я - 4-я серии

05:45 6 кадров

05:55 По делам несовершеннолетних

07:45 Давай разведёмся!

08:45 Тест на отцовство

10:55 Понять. Простить. «Новая любовь». «Дорога в никуда»

11:55 Порча. «Забери меня». «Мало времени»

13:00 Знахарка. Зуд мечты

13:30 Верну любимого. Родовое гнездо

14:05 Голоса ушедших душ

14:40 Чужой ребёнок. 1-я - 4-я серии

19:00 Оставленное сердце. 1-я - 4-я серии

23:00 Понять. Простить. «Новая любовь». «Дорога в никуда»

00:05 Порча. «Мало времени». «Забери меня»

01:00 Знахарка. Зуд мечты

01:25 Верну любимого. Родовое гнездо

01:50 Голоса ушедших душ

02:15 Чужой ребёнок. 1-я - 4-я серии



ТНТ



04:30 Студия Союз. Сезон 2. 36-я серия

05:15 Импровизация. 11-я - 13-я серии

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 16-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 17-я серия

09:00 Реальные пацаны. Сезон 9. 260-я - 264-я серии

11:30 Интерны. 91-я - 101-я серии

17:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 3. 27-я - 29-я серии

20:00 Иванько. Сезон 2. 36-я - 37-я серии

21:00 Бедный олигарх-2. 7-я - 9-я серии

22:30 Однажды в России. Сезон 10. 259-я серия

23:30 Время ведьм

01:10 Импровизация. Команды. Сезон 4. 56-я серия - «Финал»

02:25 Импровизация. Команды. Дайджест. 19-я серия

03:10 Студия Союз. Сезон 2. 37-я - 38-я серии

04:50 Импровизация. Сезон 2. 15-я серия



СТС



02:05 Последний из Магикян

05:10 6 кадров

05:20 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:55 Мультфильмы

07:25 Простоквашино

07:40 Ну, погоди! Каникулы

08:00 Галя, у нас отмена! Сезон 1. 10-я - 11-я серии

09:05 Белка и Стрелка: Карибская тайна

10:45 Маленький вампир

12:35 Приключения на шоколадной фабрике

14:20 Красотка на всю голову

16:40 Все могу

18:30 Галя, у нас отмена! Сезон 1. 10-я - 12-я серии

20:00 Одноклассники

22:00 Одноклассники-2

00:00 Его собачье дело

01:55 Последний из Магикян



Матч ТВ



04:55 Футбол. ЧМ-2026. Отборочный турнир. Перу - Аргентина. Прямой эфир

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Кто кого?

11:25 Футбол. Евро-2024. Отборочный турнир. Обзор

12:35 Специальный репортаж

12:55 Новости

13:00 Есть тема!

14:25 Спортивный век

14:55 Новости

15:00 Вид сверху

15:30 Все на Матч!

16:25 Смешанные единоборства. И. Махачев - А. Волкановски

17:40 Футбол. Евро-2024. Отборочный турнир. Обзор

18:50 Новости

18:55 Футбол. Кубок России. «Химки» - «Уфа». Прямой эфир

21:00 Все на Матч!

22:00 Баскетбол 1х1. Лига Ставок-B1BOX. Прямой эфир

00:25 Все на Матч!

00:55 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Гремио» - «Атлетико Паранаэнсе». Прямой эфир

03:00 Новости

03:05 Специальный репортаж

03:25 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Васко да Гама» - «Форталеза». Прямой эфир



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Средневековье

22:30 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Орел девятого легиона

02:20 Самые шокирующие гипотезы

03:10 Тайны Чапман



Звезда



03:30 Крот. 1-я - 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Открытый эфир

11:00 Специальный репортаж

11:10 Государственная граница. 1-я серия - «За порогом Победы»

12:50 Крот. 5-я - 6-я серии

13:00 Новости дня

13:25 Крот. 5-я - 6-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Крот. 5-я - 6-я серии

15:30 Крот. 7-я - 8-я серии

17:00 Новости дня

17:15 Крот. 7-я - 8-я серии

18:00 Дальневосточный Нюрнберг. Токийский процесс

18:50 Специальный репортаж

19:00 Новости дня

19:55 По горячим следам

20:10 Секретные материалы

21:00 Открытый эфир

22:45 Между тем с Наталией Метлиной

23:15 Тревожный месяц вересень

01:05 Государственная граница. 1-я серия - «За порогом Победы»

02:20 Неизвестная война. Великая Отечественная. Оборона Сталинграда

03:10 Москва - фронту

03:30 Крот. 5-я - 6-я серии



Время начала передач - московское.



















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