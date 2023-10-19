Программа передач ТВ, телепрограмма на 19 октября 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 19 октября 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ и Звезда.
Программа передач ТВ на 19 октября 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:50 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Давай поженимся!
16:05 Мужское / Женское
17:00 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:30 Информационный канал
19:55 Куклы наследника Тутти
21:00 Время
22:00 Бизон: Дело манекенщицы. 8-я серия
23:00 Большая игра
00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями
00:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа
01:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
02:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Летописи конца времен
02:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
03:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Гори огнем
04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Свидетели Эйзенштейна
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Наши
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Лихорадка. 15-я - 16-я серии
23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Тайны следствия-6. «Вызов». 1-я - 2-я серии
03:40 Морозова. 16-я серия - «Старая гвардия»
ТВЦ
04:45 Актёрские драмы. Красота как приговор
05:20 Мой герой. Геннадий Хазанов
06:00 Настроение
08:10 Доктор И... Тазовая боль
08:45 Женщина с котом и детективом-2. 3-я - 4-я серии
10:40 Актёрские драмы. Жизнь взаймы
11:30 События
11:50 Жизнь под чужим солнцем. 1-я - 2-я серии
13:40 Мой герой. Галина Стаханова
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Сельский детектив. Кино по-ольховски. 3-я - 4-я серии
16:55 Хроники московского быта. Кровавый шоу-бизнес 90-х
17:50 События
18:10 Сладкая месть. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 10 самых... Красиво жить не запретишь!
23:05 Актёрские драмы. Коммунальное чтиво
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Русские тайны. НЛО
01:25 Семейные тайны. Леонид Брежнев
02:10 Мао Цзэдун. Красная императрица
02:50 Истории спасения. Пропал с радара
03:15 Сельский детектив. Кино по-ольховски. 3-я - 4-я серии
04:45 Актёрские драмы. Жизнь взаймы
НТВ
04:50 Улицы разбитых фонарей-12. Идеальный загар
05:40 Улицы разбитых фонарей-12. Находка
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Пёс. «Артист». «Внутреннее расследование». «Бессонница». «Украденное оружие»
10:00 Сегодня
10:35 Пёс. «Артист». «Внутреннее расследование». «Бессонница». «Украденное оружие»
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Агент национальной безопасности. Возвращение. 3-я - 4-я серии
22:15 Скорая помощь-4. 19-я - 20-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Скорая помощь-4. 19-я - 20-я серии
00:55 Поздняков
01:10 Мы и наука. Наука и мы
02:00 Отдел. 6-я - 9-я серии
04:50 Улицы разбитых фонарей-12. Суррогатная любовь
Пятый канал
05:00 Известия
05:25 Легавый-2. 22-я - 25-я серии
08:35 День ангела
09:00 Известия
09:30 Учитель в законе 2. 15-я - 16-я серии
10:30 Учитель в законе 2. 16-я серия
11:30 Учитель в законе. Возвращение. 1-я - 2-я серии
13:00 Известия
13:30 Учитель в законе. Возвращение. 2-я - 5-я серии
17:00 Известия
17:30 След. Венера атакует
18:15 След. Поспешный приговор
19:05 След. Крысиное гнездо
19:45 След. По следам
20:40 След. Скрипач
21:25 Великолепная пятёрка-5. Бытовуха
22:25 Великолепная пятёрка-4. Страшный суд
23:10 Великолепная пятёрка-4. Чёрная кошка в тёмной комнате
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 Великолепная пятёрка-5. Постовой
01:15 Великолепная пятёрка. Спецсерии. «Красноярск и Вологда. Тайна клада». 1-я - 2-я серии
02:30 След. Фавориты бабы Клавы
03:10 След. Санитар
03:50 Прокурорская проверка. Невидимая смерть
04:40 Легавый-2. 25-я серия
Домашний
02:15 Чужой ребёнок. 1-я - 4-я серии
05:30 6 кадров
05:50 По делам несовершеннолетних
08:10 Давай разведёмся!
09:10 Тест на отцовство
11:15 Понять. Простить. «Раны любви». «Не пара»
12:15 Порча. «Зуб». «Тихая смерть»
13:20 Знахарка. Пирожки, пирожные
13:50 Верну любимого. Право выбора
14:20 Голоса ушедших душ
14:55 Случайная невеста. 1-я - 4-я серии
19:00 Новый муж нашей мамы. 1-я - 4-я серии
23:15 Понять. Простить. «Раны любви». «Не пара»
00:15 Порча. «Тихая смерть». «Зуб»
01:10 Знахарка. Пирожки, пирожные
01:35 Верну любимого. Право выбора
02:00 Голоса ушедших душ
02:25 Случайная невеста. 1-я - 4-я серии
ТНТ
04:50 Импровизация. Сезон 2. 15-я - 17-я серии
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 18-я - 19-я серии
09:00 Реальные пацаны. Сезон 9. 265-я - 269-я серии
11:30 Интерны. 102-я - 113-я серии
17:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 3. 29-я - 31-я серии
20:00 Иванько. Сезон 2. 37-я - 38-я серии
21:00 Бедный олигарх-2. 10-я - 12-я серии
22:30 Однажды в России. Сезон 10. 260-я серия
23:30 Змеи-3: Битва с драконом
01:05 Импровизация. Команды. Дайджест. 20-я серия
01:55 Импровизация. Команды. Дайджест. 37-я серия
02:45 Студия Союз. Сезон 2. 3 серии
СТС
05:00 6 кадров
05:20 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:55 Мультфильмы
07:25 Простоквашино
07:40 Ну, погоди! Каникулы
08:00 Галя, у нас отмена! Сезон 1. 11-я - 12-я серии
09:00 Уральские пельмени. Смехbook
10:25 Поли
12:40 Каникулы в конном лагере
14:20 Одноклассники
16:25 Одноклассники-2
18:30 Галя, у нас отмена! Сезон 1. 11-я - 13-я серии
20:00 Агент под прикрытием
21:55 Патрик
23:45 Начать сначала
02:00 Последний из Магикян
Матч ТВ
03:25 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Васко да Гама» - «Форталеза». Прямой эфир
05:30 Матч! Парад
06:00 Спортивный век
06:30 Вид сверху
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Кто кого?
11:25 Смешанные единоборства. UFC. С. Юсуфф - Э. Барбоза
12:35 Специальный репортаж
12:55 Новости
13:00 Есть тема!
14:35 География спорта. Пермь
14:55 Новости
15:00 Большой хоккей
15:30 Все на Матч!
16:25 Футбол. Кубок России. «Акрон» - «Шинник». Прямой эфир
18:30 Профессиональный бокс. Ural FC. А. Батыргазиев - Э. Луцес. Прямой эфир
21:00 Смешанные единоборства. АСА Young Eagles. Прямой эфир
23:30 Все на Матч!
00:25 Что за спорт?
00:55 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Палмейрас» - «Атлетико Минейро». Прямой эфир
03:00 Новости
03:05 Специальный репортаж
03:25 Баскетбол 1х1. Лига Ставок-B1BOX
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Документальный проект
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Неизвестная история
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Последние рыцари
22:15 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Ангел мести
02:05 Самые шокирующие гипотезы
02:55 Тайны Чапман
Звезда
03:30 Крот. 5-я - 8-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Открытый эфир
11:00 Специальный репортаж
11:10 Государственная граница. 2-я серия - «За порогом победы»
12:50 Крот. 9-я - 10-я серии
13:00 Новости дня
13:25 Крот. 9-я - 10-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Крот. 9-я - 10-я серии
15:30 Крот. 11-я - 12-я серии
17:00 Новости дня
17:15 Крот. 11-я - 12-я серии
18:00 Дальневосточный Нюрнберг. Хабаровский процесс
18:50 Специальный репортаж
19:00 Новости дня
19:55 По горячим следам
20:10 Код доступа
21:00 Открытый эфир
22:45 Между тем с Наталией Метлиной
23:15 Змеелов
01:10 Государственная граница. 2-я серия - «За порогом победы»
02:20 Неизвестная война. Великая Отечественная. Победа под Сталинградом
03:10 Легендарные самолеты
03:50 Крот. 9-я - 10-я серии
Время начала передач - московское.