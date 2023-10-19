Программа передач ТВ, телепрограмма на 19 октября 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 19 октября 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ и Звезда.



Программа передач ТВ на 19 октября 2023

Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:50 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Давай поженимся!

16:05 Мужское / Женское

17:00 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:30 Информационный канал

19:55 Куклы наследника Тутти

21:00 Время

22:00 Бизон: Дело манекенщицы. 8-я серия

23:00 Большая игра

00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями

00:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа

01:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика

02:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Летописи конца времен

02:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают

03:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Гори огнем

04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Свидетели Эйзенштейна



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Наши

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Лихорадка. 15-я - 16-я серии

23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Тайны следствия-6. «Вызов». 1-я - 2-я серии

03:40 Морозова. 16-я серия - «Старая гвардия»



ТВЦ



04:45 Актёрские драмы. Красота как приговор

05:20 Мой герой. Геннадий Хазанов

06:00 Настроение

08:10 Доктор И... Тазовая боль

08:45 Женщина с котом и детективом-2. 3-я - 4-я серии

10:40 Актёрские драмы. Жизнь взаймы

11:30 События

11:50 Жизнь под чужим солнцем. 1-я - 2-я серии

13:40 Мой герой. Галина Стаханова

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Сельский детектив. Кино по-ольховски. 3-я - 4-я серии

16:55 Хроники московского быта. Кровавый шоу-бизнес 90-х

17:50 События

18:10 Сладкая месть. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 10 самых... Красиво жить не запретишь!

23:05 Актёрские драмы. Коммунальное чтиво

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Русские тайны. НЛО

01:25 Семейные тайны. Леонид Брежнев

02:10 Мао Цзэдун. Красная императрица

02:50 Истории спасения. Пропал с радара

03:15 Сельский детектив. Кино по-ольховски. 3-я - 4-я серии

04:45 Актёрские драмы. Жизнь взаймы



НТВ



04:50 Улицы разбитых фонарей-12. Идеальный загар

05:40 Улицы разбитых фонарей-12. Находка

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Пёс. «Артист». «Внутреннее расследование». «Бессонница». «Украденное оружие»

10:00 Сегодня

10:35 Пёс. «Артист». «Внутреннее расследование». «Бессонница». «Украденное оружие»

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Агент национальной безопасности. Возвращение. 3-я - 4-я серии

22:15 Скорая помощь-4. 19-я - 20-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Скорая помощь-4. 19-я - 20-я серии

00:55 Поздняков

01:10 Мы и наука. Наука и мы

02:00 Отдел. 6-я - 9-я серии

04:50 Улицы разбитых фонарей-12. Суррогатная любовь



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 Легавый-2. 22-я - 25-я серии

08:35 День ангела

09:00 Известия

09:30 Учитель в законе 2. 15-я - 16-я серии

10:30 Учитель в законе 2. 16-я серия

11:30 Учитель в законе. Возвращение. 1-я - 2-я серии

13:00 Известия

13:30 Учитель в законе. Возвращение. 2-я - 5-я серии

17:00 Известия

17:30 След. Венера атакует

18:15 След. Поспешный приговор

19:05 След. Крысиное гнездо

19:45 След. По следам

20:40 След. Скрипач

21:25 Великолепная пятёрка-5. Бытовуха

22:25 Великолепная пятёрка-4. Страшный суд

23:10 Великолепная пятёрка-4. Чёрная кошка в тёмной комнате

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 Великолепная пятёрка-5. Постовой

01:15 Великолепная пятёрка. Спецсерии. «Красноярск и Вологда. Тайна клада». 1-я - 2-я серии

02:30 След. Фавориты бабы Клавы

03:10 След. Санитар

03:50 Прокурорская проверка. Невидимая смерть

04:40 Легавый-2. 25-я серия



Домашний



02:15 Чужой ребёнок. 1-я - 4-я серии

05:30 6 кадров

05:50 По делам несовершеннолетних

08:10 Давай разведёмся!

09:10 Тест на отцовство

11:15 Понять. Простить. «Раны любви». «Не пара»

12:15 Порча. «Зуб». «Тихая смерть»

13:20 Знахарка. Пирожки, пирожные

13:50 Верну любимого. Право выбора

14:20 Голоса ушедших душ

14:55 Случайная невеста. 1-я - 4-я серии

19:00 Новый муж нашей мамы. 1-я - 4-я серии

23:15 Понять. Простить. «Раны любви». «Не пара»

00:15 Порча. «Тихая смерть». «Зуб»

01:10 Знахарка. Пирожки, пирожные

01:35 Верну любимого. Право выбора

02:00 Голоса ушедших душ

02:25 Случайная невеста. 1-я - 4-я серии



ТНТ



04:50 Импровизация. Сезон 2. 15-я - 17-я серии

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 18-я - 19-я серии

09:00 Реальные пацаны. Сезон 9. 265-я - 269-я серии

11:30 Интерны. 102-я - 113-я серии

17:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 3. 29-я - 31-я серии

20:00 Иванько. Сезон 2. 37-я - 38-я серии

21:00 Бедный олигарх-2. 10-я - 12-я серии

22:30 Однажды в России. Сезон 10. 260-я серия

23:30 Змеи-3: Битва с драконом

01:05 Импровизация. Команды. Дайджест. 20-я серия

01:55 Импровизация. Команды. Дайджест. 37-я серия

02:45 Студия Союз. Сезон 2. 3 серии



СТС



05:00 6 кадров

05:20 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:55 Мультфильмы

07:25 Простоквашино

07:40 Ну, погоди! Каникулы

08:00 Галя, у нас отмена! Сезон 1. 11-я - 12-я серии

09:00 Уральские пельмени. Смехbook

10:25 Поли

12:40 Каникулы в конном лагере

14:20 Одноклассники

16:25 Одноклассники-2

18:30 Галя, у нас отмена! Сезон 1. 11-я - 13-я серии

20:00 Агент под прикрытием

21:55 Патрик

23:45 Начать сначала

02:00 Последний из Магикян



Матч ТВ



03:25 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Васко да Гама» - «Форталеза». Прямой эфир

05:30 Матч! Парад

06:00 Спортивный век

06:30 Вид сверху

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Кто кого?

11:25 Смешанные единоборства. UFC. С. Юсуфф - Э. Барбоза

12:35 Специальный репортаж

12:55 Новости

13:00 Есть тема!

14:35 География спорта. Пермь

14:55 Новости

15:00 Большой хоккей

15:30 Все на Матч!

16:25 Футбол. Кубок России. «Акрон» - «Шинник». Прямой эфир

18:30 Профессиональный бокс. Ural FC. А. Батыргазиев - Э. Луцес. Прямой эфир

21:00 Смешанные единоборства. АСА Young Eagles. Прямой эфир

23:30 Все на Матч!

00:25 Что за спорт?

00:55 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Палмейрас» - «Атлетико Минейро». Прямой эфир

03:00 Новости

03:05 Специальный репортаж

03:25 Баскетбол 1х1. Лига Ставок-B1BOX



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Документальный проект

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Неизвестная история

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Последние рыцари

22:15 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Ангел мести

02:05 Самые шокирующие гипотезы

02:55 Тайны Чапман



Звезда



03:30 Крот. 5-я - 8-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Открытый эфир

11:00 Специальный репортаж

11:10 Государственная граница. 2-я серия - «За порогом победы»

12:50 Крот. 9-я - 10-я серии

13:00 Новости дня

13:25 Крот. 9-я - 10-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Крот. 9-я - 10-я серии

15:30 Крот. 11-я - 12-я серии

17:00 Новости дня

17:15 Крот. 11-я - 12-я серии

18:00 Дальневосточный Нюрнберг. Хабаровский процесс

18:50 Специальный репортаж

19:00 Новости дня

19:55 По горячим следам

20:10 Код доступа

21:00 Открытый эфир

22:45 Между тем с Наталией Метлиной

23:15 Змеелов

01:10 Государственная граница. 2-я серия - «За порогом победы»

02:20 Неизвестная война. Великая Отечественная. Победа под Сталинградом

03:10 Легендарные самолеты

03:50 Крот. 9-я - 10-я серии



Время начала передач - московское.



















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