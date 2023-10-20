Программа передач ТВ, телепрограмма на 20 октября 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 20 октября 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ и Звезда.



Программа передач ТВ на 20 октября 2023

Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:50 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Давай поженимся!

16:05 Мужское / Женское

17:00 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:40 Человек и закон с Алексеем Пимановым

19:45 Поле чудес

21:00 Время

21:45 Голос. Уже не дети. Финал. Прямой эфир

23:50 Голос. Уже не дети. На самой высокой ноте

00:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

01:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты

02:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных

02:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

03:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры

04:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают

04:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Судьба человека с Борисом Корчевниковым

16:00 Вести

16:30 Прямой эфир

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:15 Вести. Местное время

21:30 Ну-ка, все вместе! Сезон 5

23:55 Истории Большой Страны

00:55 Мисс Полиция



ТВЦ



04:45 Актёрские драмы. Жизнь взаймы

05:25 Мой герой. Галина Стаханова

06:00 Настроение

08:10 Моя земля. 1-я - 3-я серии

11:30 События

11:50 Моя земля. 4-я серия

12:20 Лишний. 1-я - 2-я серии

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Лишний. 3-я - 4-я серии

16:55 Актёрские драмы. Шпионский роман

17:50 События

18:15 Чувство правды. 1-я - 4-я серии

22:00 В центре событий с Анной Прохоровой

23:00 Хорошие песни. Песни Владимира Шаинского

00:30 Приезжая

02:05 Петровка, 38

02:20 Сладкая месть. 1-я - 4-я серии



НТВ



04:50 Улицы разбитых фонарей-12. Суррогатная любовь

05:40 Улицы разбитых фонарей-12. Летите, голуби!

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим. Сезон 4

09:25 Пёс. «Водобоязнь». «Купюра». «Малыш»

10:00 Сегодня

10:35 Пёс. «Водобоязнь». «Купюра». «Малыш»

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 ДНК

17:55 Жди меня

19:00 Сегодня

20:00 Агент национальной безопасности. Возвращение. 5-я - 8-я серии

00:00 Своя правда с Романом Бабаяном

01:50 Квартирный вопрос

02:40 Отдел. 10-я - 12-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-12. Цезарь



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 Легавый-2. 25-я - 29-я серии

09:00 Известия

09:30 Учитель в законе. Возвращение. 6-я - 9-я серии

13:00 Известия

13:30 Учитель в законе. Возвращение. 9-я - 12-я серии

17:00 Известия

17:30 След. Игры разума

18:20 След. Животный инстинкт

19:00 След. Большой мальчик

19:45 След. Захватчик

20:40 След. ЖК Престолов

21:25 Великолепная пятёрка-5. Высокий блондин

22:25 Великолепная пятёрка-4. Убийственная красота

23:10 Светская хроника

00:10 Они потрясли мир. Родная земля Льва Лещенко

00:55 Они потрясли мир. Любовь и рок Николая Караченцова

01:35 Великолепная пятёрка-5. Глаз-Алмаз

02:15 Великолепная пятёрка-4. Доктор Блэк

02:55 Великолепная пятёрка. Спецсерии. Подкидыш

03:35 Условный мент. Свидание со смертью

04:15 Условный мент. Фото на память



Домашний



02:25 Случайная невеста. 1-я - 4-я серии

05:25 6 кадров

05:40 По делам несовершеннолетних

07:25 Давай разведёмся!

08:25 Тест на отцовство

10:35 Понять. Простить. «Беглянка». «На вершине»

11:35 Порча. «Огненное кольцо». «Цель одна»

12:45 Знахарка. Невысказанное

13:15 Верну любимого. Важная птица

13:45 Голоса ушедших душ

14:20 Скажи, подруга

14:35 Искупление. 1-я - 4-я серии

19:00 Уроки любви. 1-я - 4-я серии

23:05 Уют за 15 минут

23:20 Понять. Простить. «Беглянка». «На вершине»

00:30 Порча. «Цель одна». «Огненное кольцо»

01:20 Знахарка. Невысказанное

01:45 Верну любимого. Важная птица

02:10 Голоса ушедших душ

02:35 По делам несовершеннолетних

03:25 6 кадров

03:35 Искупление. 1-я - 4-я серии



ТНТ



04:25 Студия Союз. Сезон 2. 42-я серия

05:10 Импровизация. Сезон 2. 18-я серия

06:00 Импровизация. Сезон 2. 20-я - 21-я серии

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 20-я - 21-я серии

09:00 Реальные пацаны. Сезон 9. 269-я - 274-я серии

12:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 3. 29-я - 32-я серии

16:00 Полицейский с Рублевки-5. 1-я - 8-я серии

20:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 771-я серия

21:00 Комеди Клаб. Сезон 19. 790-я - 791-я серии

23:00 Stand up. Сезон 11. 251-я серия

00:00 Бородач. 3-я - 6-я серии

01:55 Импровизация. Команды. 1-я - 2-я серии

03:30 Студия Союз. Сезон 2. 43-я - 44-я серии



СТС



02:00 Последний из Магикян

05:10 6 кадров

05:20 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:55 Мультфильмы

07:25 Простоквашино

07:40 Ну, погоди! Каникулы

08:00 Галя, у нас отмена! Сезон 1. 12-я - 13-я серии

09:00 Большой побег. 10-я серия

11:25 Уральские пельмени. Смехbook

13:40 Шоу «Уральские пельмени»

20:00 Уральские пельмени. 200-я серия - «География пельменей. «Таиланд»

21:30 Шоу «Уральские пельмени«

23:00 Импровизаторы. Сезон 2. 5-я - 6-я серии

01:10 Его собачье дело

02:45 Последний из Магикян



Матч ТВ



03:25 Баскетбол 1х1. Лига Ставок-B1BOX

05:30 Матч! Парад. Лучшие голы

06:00 Спортивный век

06:30 Большой хоккей

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Небесная грация

10:25 Кто кого?

10:55 Лица страны. Денис Гнездилов

11:15 Смешанные единоборства. И. Махачев - А. Волкановски

12:20 Наши в Абу-Даби

12:55 Новости

13:00 Есть тема!

14:25 Спортивный век

14:55 Новости

15:00 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок. «Крепость грозная»

15:30 Все на Матч!

15:55 Футбол. Суперлига. Женщины. «Локомотив» - «Рязань-ВДВ». Прямой эфир

18:00 Все на Матч!

18:45 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - «Сибирь». Прямой эфир

21:15 Все на Матч!

21:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) - «Вердер». Прямой эфир

23:30 Все на Матч!

00:25 Автоспорт. Российская Дрифт серия. Гран-при-2023

01:30 Баскетбол 3x3. Суперкубок Единой Континентальной Лиги

03:00 Новости

03:05 Небесная грация

03:25 Наши в Абу-Даби

04:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Р. Барнетт - К. Ричардсон. Прямой эфир



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Документальный проект

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Главные тайны мира

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Дежавю

22:30 Неистовый

00:00 Соль

01:25 В ловушке времени

03:10 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



03:50 Крот. 9-я - 12-я серии

07:20 Змеелов

09:00 Новости дня

09:20 Змеелов

10:10 А зори здесь тихие

13:00 Новости дня

13:25 А зори здесь тихие

14:50 Танкист. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Танкист. 1-я - 4-я серии

17:00 Новости дня

17:15 Танкист. 1-я - 4-я серии

19:00 Новости дня

19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Уго Чавес. Спланированное убийство?

20:30 Скрытые угрозы с Николаем Чиндяйкиным

21:20 Специальный репортаж. Что русскому смешно

22:00 Здравствуйте, товарищи!

23:15 Музыка+. Живая вода Беловежской пущи. Ансамбль «Песняры»

00:40 Инспектор уголовного розыска

02:15 Будни уголовного розыска

03:45 Мария Закревская. Драматургия высшего шпионажа

04:35 Хроника Победы



Время начала передач - московское.



















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