Программа передач ТВ, телепрограмма на 20 октября 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 20 октября 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ и Звезда.
Программа передач ТВ на 20 октября 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:50 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Давай поженимся!
16:05 Мужское / Женское
17:00 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:40 Человек и закон с Алексеем Пимановым
19:45 Поле чудес
21:00 Время
21:45 Голос. Уже не дети. Финал. Прямой эфир
23:50 Голос. Уже не дети. На самой высокой ноте
00:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
01:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты
02:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных
02:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
03:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры
04:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
04:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Судьба человека с Борисом Корчевниковым
16:00 Вести
16:30 Прямой эфир
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:15 Вести. Местное время
21:30 Ну-ка, все вместе! Сезон 5
23:55 Истории Большой Страны
00:55 Мисс Полиция
ТВЦ
04:45 Актёрские драмы. Жизнь взаймы
05:25 Мой герой. Галина Стаханова
06:00 Настроение
08:10 Моя земля. 1-я - 3-я серии
11:30 События
11:50 Моя земля. 4-я серия
12:20 Лишний. 1-я - 2-я серии
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Лишний. 3-я - 4-я серии
16:55 Актёрские драмы. Шпионский роман
17:50 События
18:15 Чувство правды. 1-я - 4-я серии
22:00 В центре событий с Анной Прохоровой
23:00 Хорошие песни. Песни Владимира Шаинского
00:30 Приезжая
02:05 Петровка, 38
02:20 Сладкая месть. 1-я - 4-я серии
НТВ
04:50 Улицы разбитых фонарей-12. Суррогатная любовь
05:40 Улицы разбитых фонарей-12. Летите, голуби!
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим. Сезон 4
09:25 Пёс. «Водобоязнь». «Купюра». «Малыш»
10:00 Сегодня
10:35 Пёс. «Водобоязнь». «Купюра». «Малыш»
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 ДНК
17:55 Жди меня
19:00 Сегодня
20:00 Агент национальной безопасности. Возвращение. 5-я - 8-я серии
00:00 Своя правда с Романом Бабаяном
01:50 Квартирный вопрос
02:40 Отдел. 10-я - 12-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-12. Цезарь
Пятый канал
05:00 Известия
05:25 Легавый-2. 25-я - 29-я серии
09:00 Известия
09:30 Учитель в законе. Возвращение. 6-я - 9-я серии
13:00 Известия
13:30 Учитель в законе. Возвращение. 9-я - 12-я серии
17:00 Известия
17:30 След. Игры разума
18:20 След. Животный инстинкт
19:00 След. Большой мальчик
19:45 След. Захватчик
20:40 След. ЖК Престолов
21:25 Великолепная пятёрка-5. Высокий блондин
22:25 Великолепная пятёрка-4. Убийственная красота
23:10 Светская хроника
00:10 Они потрясли мир. Родная земля Льва Лещенко
00:55 Они потрясли мир. Любовь и рок Николая Караченцова
01:35 Великолепная пятёрка-5. Глаз-Алмаз
02:15 Великолепная пятёрка-4. Доктор Блэк
02:55 Великолепная пятёрка. Спецсерии. Подкидыш
03:35 Условный мент. Свидание со смертью
04:15 Условный мент. Фото на память
Домашний
02:25 Случайная невеста. 1-я - 4-я серии
05:25 6 кадров
05:40 По делам несовершеннолетних
07:25 Давай разведёмся!
08:25 Тест на отцовство
10:35 Понять. Простить. «Беглянка». «На вершине»
11:35 Порча. «Огненное кольцо». «Цель одна»
12:45 Знахарка. Невысказанное
13:15 Верну любимого. Важная птица
13:45 Голоса ушедших душ
14:20 Скажи, подруга
14:35 Искупление. 1-я - 4-я серии
19:00 Уроки любви. 1-я - 4-я серии
23:05 Уют за 15 минут
23:20 Понять. Простить. «Беглянка». «На вершине»
00:30 Порча. «Цель одна». «Огненное кольцо»
01:20 Знахарка. Невысказанное
01:45 Верну любимого. Важная птица
02:10 Голоса ушедших душ
02:35 По делам несовершеннолетних
03:25 6 кадров
03:35 Искупление. 1-я - 4-я серии
ТНТ
04:25 Студия Союз. Сезон 2. 42-я серия
05:10 Импровизация. Сезон 2. 18-я серия
06:00 Импровизация. Сезон 2. 20-я - 21-я серии
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 20-я - 21-я серии
09:00 Реальные пацаны. Сезон 9. 269-я - 274-я серии
12:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 3. 29-я - 32-я серии
16:00 Полицейский с Рублевки-5. 1-я - 8-я серии
20:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 771-я серия
21:00 Комеди Клаб. Сезон 19. 790-я - 791-я серии
23:00 Stand up. Сезон 11. 251-я серия
00:00 Бородач. 3-я - 6-я серии
01:55 Импровизация. Команды. 1-я - 2-я серии
03:30 Студия Союз. Сезон 2. 43-я - 44-я серии
СТС
02:00 Последний из Магикян
05:10 6 кадров
05:20 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:55 Мультфильмы
07:25 Простоквашино
07:40 Ну, погоди! Каникулы
08:00 Галя, у нас отмена! Сезон 1. 12-я - 13-я серии
09:00 Большой побег. 10-я серия
11:25 Уральские пельмени. Смехbook
13:40 Шоу «Уральские пельмени»
20:00 Уральские пельмени. 200-я серия - «География пельменей. «Таиланд»
21:30 Шоу «Уральские пельмени«
23:00 Импровизаторы. Сезон 2. 5-я - 6-я серии
01:10 Его собачье дело
02:45 Последний из Магикян
Матч ТВ
03:25 Баскетбол 1х1. Лига Ставок-B1BOX
05:30 Матч! Парад. Лучшие голы
06:00 Спортивный век
06:30 Большой хоккей
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Небесная грация
10:25 Кто кого?
10:55 Лица страны. Денис Гнездилов
11:15 Смешанные единоборства. И. Махачев - А. Волкановски
12:20 Наши в Абу-Даби
12:55 Новости
13:00 Есть тема!
14:25 Спортивный век
14:55 Новости
15:00 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок. «Крепость грозная»
15:30 Все на Матч!
15:55 Футбол. Суперлига. Женщины. «Локомотив» - «Рязань-ВДВ». Прямой эфир
18:00 Все на Матч!
18:45 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - «Сибирь». Прямой эфир
21:15 Все на Матч!
21:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) - «Вердер». Прямой эфир
23:30 Все на Матч!
00:25 Автоспорт. Российская Дрифт серия. Гран-при-2023
01:30 Баскетбол 3x3. Суперкубок Единой Континентальной Лиги
03:00 Новости
03:05 Небесная грация
03:25 Наши в Абу-Даби
04:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Р. Барнетт - К. Ричардсон. Прямой эфир
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Документальный проект
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Главные тайны мира
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Дежавю
22:30 Неистовый
00:00 Соль
01:25 В ловушке времени
03:10 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
03:50 Крот. 9-я - 12-я серии
07:20 Змеелов
09:00 Новости дня
09:20 Змеелов
10:10 А зори здесь тихие
13:00 Новости дня
13:25 А зори здесь тихие
14:50 Танкист. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Танкист. 1-я - 4-я серии
17:00 Новости дня
17:15 Танкист. 1-я - 4-я серии
19:00 Новости дня
19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Уго Чавес. Спланированное убийство?
20:30 Скрытые угрозы с Николаем Чиндяйкиным
21:20 Специальный репортаж. Что русскому смешно
22:00 Здравствуйте, товарищи!
23:15 Музыка+. Живая вода Беловежской пущи. Ансамбль «Песняры»
00:40 Инспектор уголовного розыска
02:15 Будни уголовного розыска
03:45 Мария Закревская. Драматургия высшего шпионажа
04:35 Хроника Победы
Время начала передач - московское.