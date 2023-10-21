Программа передач ТВ, телепрограмма на 21 октября 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 21 октября 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ и Звезда.
Программа передач ТВ на 21 октября 2023
Первый канал
04:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:00 Умницы и умники
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 Наше всё
11:05 ПроУют
12:00 Новости
12:15 Поехали!
13:10 Голос. Уже не дети. На самой высокой ноте
14:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа. Татьяна Тарасова
15:00 Фигурное катание. Гран-при России-2023. 2 этап. Короткая программа. Прямой эфир
16:10 Чье сердце бьется громче... К юбилею Сергея Безрукова
18:00 Вечерние новости
18:20 Михаил Задорнов: вся жизнь. 4-я часть
19:15 Эксклюзив с Дмитрием Борисовым
20:05 Кто хочет стать миллионером?
21:00 Время
21:35 Сегодня вечером
23:20 После меня. К 80-летию великой актрисы
01:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
02:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Драгоценные истории
03:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями
03:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Летописи конца времен
04:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни
Россия 1
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету
09:00 Формула еды. Рис
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:50 В кругу друзей
12:50 Доктор Мясников
14:00 Вести
14:50 Юморина
17:00 Вести
17:50 Привет, Андрей!
20:00 Вести
21:00 Розы и шипы
00:30 Анютины глазки
03:55 Паутинка бабьего лета
ТВЦ
04:20 Сладкая месть. 4-я серия
05:15 Закон и порядок
06:00 Сезон посадок. 1-я - 2-я серии
07:30 Православная энциклопедия. Зачем нужны Таинства? Продолжение разговора. Путешествие в Тотьму. Тотемское барокко и купцы-мореходы
07:55 Река памяти
09:50 Над Тиссой
11:30 События
11:50 Смешите меня семеро. Юмористический концерт. 17-я серия - «Стихи - хи - хи!»
13:00 Заложница. 1-я серия
14:30 События
14:50 Заложница. 2-я - 4-я серии
17:15 Тень саламандры. 1-я - 4-я серии
21:00 Постскриптум с Алексеем Пушковым
22:05 Право знать!
23:20 События
23:30 Русские тайны. Мировая закулиса
00:10 Хроники московского быта. Заложницы Сталина
00:55 Специальный репортаж. Время возможностей
01:20 Хватит слухов! 97-я серия
01:50 Хроники московского быта. Кровавый шоу-бизнес 90-х
02:30 Хроники московского быта. Нищие вдовы
03:10 Хроники московского быта. Припечатать кумира
03:55 Актёрские драмы. Шпионский роман
04:35 Семейные тайны. Леонид Брежнев
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-12. Цезарь
05:45 Улицы разбитых фонарей-12. Последняя смена
06:35 Улицы разбитых фонарей-12. За мной последний танец
07:30 Смотр
08:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим!
09:20 Едим дома
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Главная дорога
11:00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым
12:00 Квартирный вопрос
13:10 Попутчик
14:20 Игры разумов
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 ЧП. Расследование
17:00 Следствие вели...
19:00 Центральное телевидение с Вадимом Такменевым
20:20 Ты не поверишь!
21:20 Секрет на миллион. Светлана Разина
23:25 Международная пилорама с Тиграном Кеосаяном
00:15 Захар Прилепин. Уроки русского
00:45 Квартирник НТВ у Маргулиса. Эльчин Азизов поёт песни Муслима Магомаева
02:10 Дачный ответ
03:05 Отдел. 13-я - 14-я серии
04:35 Военно-исторические маршруты
04:50 Улицы разбитых фонарей-12. Законник
Пятый канал
05:00 Маша и Медведь
05:10 Условный мент. Крупный улов
05:45 Условный мент. Дороже денег
06:30 Условный мент. Рок
07:20 Условный мент. Боевая классика
08:10 Условный мент. Смертельный квест
09:00 Страна советов
09:30 Условный мент. Мнимый больной
10:25 Условный мент. Последняя роль
11:20 Условный мент-2. Последний путь
12:15 Условный мент-2. Снова в погонах
13:10 Условный мент-2. Собачья жизнь
14:10 Условный мент-2. Красота в кредит
15:00 Условный мент-2. Знакомство по объявлению
15:55 Условный мент-2. Фортуна переменчива
16:55 Условный мент-2. Опасный клад
17:45 Условный мент-2. Любит - не любит
18:45 Условный мент-2. Конец игры
19:35 След. Театр смерти
20:25 След. Тёмная сторона дома
21:20 След. Обязательство
22:15 След. Дело - табак
23:10 След. Молчание сверчат
00:00 Известия. Главное
01:05 Светская хроника
01:55 Прокурорская проверка. Рынок
02:45 Прокурорская проверка. Охота на монстра 1
03:35 Прокурорская проверка. Охота на монстра 2
04:25 Прокурорская проверка. Осторожно мусор
Домашний
03:35 Искупление. 1-я - 4-я серии
06:30 Искупление. 4-я серия
06:45 Аквамарин. 1-я - 4-я серии
10:25 Пять ужинов
10:40 Забытый рецепт любви. 1-я - 4-я серии
14:50 Обещаю не любить. 1-я - 4-я серии
19:00 Яркое пламя. 49-я - 52-я серии
22:35 Скажи, подруга
22:50 Больше, чем врач. 1-я - 4-я серии
02:20 Побочный эффект. 1-я и 2-я серии
03:50 6 кадров
04:25 Чудеса. 1-я - 3-я серии
ТНТ
04:20 Студия Союз. Сезон 2. 44-я серия
05:05 Импровизация. Сезон 2. 22-я - 24-я серии
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 22-я - 23-я серии
09:00 Салон. 3-я - 4-я серии
10:00 Экстрасенсы ведут расследование. 97-я серия
11:30 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 52-я серия
14:00 Вызов. 11-я серия
15:00 Экстрасенсы ведут расследование. 78-я серия
16:00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 53-я - 54-я серии
21:00 Ярче Звёзд. 3-я серия
23:00 Женский стендап. Сезон 5. 80-я серия
00:00 Любовь как бестселлер
02:00 Импровизация. Команды. 3-я - 4-я серии
03:35 Студия Союз. Сезон 2. 45-я - 46-я серии
СТС
05:00 6 кадров
05:20 Мультфильмы
05:50 Ералаш
07:00 Три кота
07:30 Детектив Финник
08:00 Шоу «Уральские пельмени»
09:00 ПроСТО кухня. 279-я - 280-я серии
10:00 100 мест, где поесть. Сезон 2. 10-я серия
11:00 Шоу «Уральские пельмени»
12:00 Суперниндзя. Сезон 2. 2-я серия
14:45 Хроники Спайдервика
16:40 Как стать викингом
18:40 Тор
21:00 Доктор Стрэндж
23:20 Однажды в Голливуде
02:25 Последний из Магикян
Матч ТВ
04:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Р. Барнетт - К. Ричардсон. Прямой эфир
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Команда МАТЧ
10:20 Наши в Абу-Даби
10:55 Регби. Товарищеский матч. Сборная России - «Барбарианс». Прямой эфир
12:55 Новости
13:00 Все на Матч!
13:25 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Локомотив» - «Зенит-Казань». Прямой эфир
15:25 Новости
15:30 Все на Матч!
16:00 Футбол. РПЛ. «Локомотив» - «Динамо». Прямой эфир
18:45 Все на Матч!
21:00 Смешанные единоборства. UFC. И. Махачев - А. Волкановски. Прямой эфир
23:30 Все на Матч!
00:25 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Сан-Паулу» - «Гремио». Прямой эфир
02:30 Лица страны. Денис Гнездилов
02:50 Новости
02:55 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Ботафого» - «Атлетико Паранаэнсе». Прямой эфир
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 Военная тайна с Игорем Прокопенко
12:30 Новости
13:00 Военная тайна с Игорем Прокопенко
15:00 СОВБЕЗ
16:30 Новости
17:00 Документальный спецпроект
18:00 Засекреченные списки
19:00 Законопослушный гражданин
21:05 Кодекс киллера
23:10 Курьер
01:10 Криминальные боссы
02:35 Дежавю
04:30 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
05:00 Светлый путь
06:35 После дождичка в четверг...
08:00 Новости дня
08:15 Морской бой
09:20 Большая семья
11:40 Мужики. Алексей Шорохов
12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным
13:00 Новости дня
13:15 Не факт!
13:40 Война миров
14:30 Легенды науки. Александр Чижевский
15:20 Время героев
15:45 Главный день. Евгений Парчинский. Подвиг не по инструкции
16:35 Битва оружейников
17:25 Отряд особого назначения
19:00 Новости дня
19:25 Фронт без флангов
23:05 А зори здесь тихие
02:30 Инспектор уголовного розыска
04:05 Будни уголовного розыска
Время начала передач - московское.