Программа передач ТВ, телепрограмма на 21 октября 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 21 октября 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ и Звезда.



Программа передач ТВ на 21 октября 2023

Первый канал



04:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:00 Умницы и умники

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 Наше всё

11:05 ПроУют

12:00 Новости

12:15 Поехали!

13:10 Голос. Уже не дети. На самой высокой ноте

14:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа. Татьяна Тарасова

15:00 Фигурное катание. Гран-при России-2023. 2 этап. Короткая программа. Прямой эфир

16:10 Чье сердце бьется громче... К юбилею Сергея Безрукова

18:00 Вечерние новости

18:20 Михаил Задорнов: вся жизнь. 4-я часть

19:15 Эксклюзив с Дмитрием Борисовым

20:05 Кто хочет стать миллионером?

21:00 Время

21:35 Сегодня вечером

23:20 После меня. К 80-летию великой актрисы

01:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

02:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Драгоценные истории

03:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями

03:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Летописи конца времен

04:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика

04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни



Россия 1



05:00 Утро России. Суббота

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету

09:00 Формула еды. Рис

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:50 В кругу друзей

12:50 Доктор Мясников

14:00 Вести

14:50 Юморина

17:00 Вести

17:50 Привет, Андрей!

20:00 Вести

21:00 Розы и шипы

00:30 Анютины глазки

03:55 Паутинка бабьего лета



ТВЦ



04:20 Сладкая месть. 4-я серия

05:15 Закон и порядок

06:00 Сезон посадок. 1-я - 2-я серии

07:30 Православная энциклопедия. Зачем нужны Таинства? Продолжение разговора. Путешествие в Тотьму. Тотемское барокко и купцы-мореходы

07:55 Река памяти

09:50 Над Тиссой

11:30 События

11:50 Смешите меня семеро. Юмористический концерт. 17-я серия - «Стихи - хи - хи!»

13:00 Заложница. 1-я серия

14:30 События

14:50 Заложница. 2-я - 4-я серии

17:15 Тень саламандры. 1-я - 4-я серии

21:00 Постскриптум с Алексеем Пушковым

22:05 Право знать!

23:20 События

23:30 Русские тайны. Мировая закулиса

00:10 Хроники московского быта. Заложницы Сталина

00:55 Специальный репортаж. Время возможностей

01:20 Хватит слухов! 97-я серия

01:50 Хроники московского быта. Кровавый шоу-бизнес 90-х

02:30 Хроники московского быта. Нищие вдовы

03:10 Хроники московского быта. Припечатать кумира

03:55 Актёрские драмы. Шпионский роман

04:35 Семейные тайны. Леонид Брежнев



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-12. Цезарь

05:45 Улицы разбитых фонарей-12. Последняя смена

06:35 Улицы разбитых фонарей-12. За мной последний танец

07:30 Смотр

08:00 Сегодня

08:20 Поедем, поедим!

09:20 Едим дома

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Главная дорога

11:00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым

12:00 Квартирный вопрос

13:10 Попутчик

14:20 Игры разумов

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 ЧП. Расследование

17:00 Следствие вели...

19:00 Центральное телевидение с Вадимом Такменевым

20:20 Ты не поверишь!

21:20 Секрет на миллион. Светлана Разина

23:25 Международная пилорама с Тиграном Кеосаяном

00:15 Захар Прилепин. Уроки русского

00:45 Квартирник НТВ у Маргулиса. Эльчин Азизов поёт песни Муслима Магомаева

02:10 Дачный ответ

03:05 Отдел. 13-я - 14-я серии

04:35 Военно-исторические маршруты

04:50 Улицы разбитых фонарей-12. Законник



Пятый канал



05:00 Маша и Медведь

05:10 Условный мент. Крупный улов

05:45 Условный мент. Дороже денег

06:30 Условный мент. Рок

07:20 Условный мент. Боевая классика

08:10 Условный мент. Смертельный квест

09:00 Страна советов

09:30 Условный мент. Мнимый больной

10:25 Условный мент. Последняя роль

11:20 Условный мент-2. Последний путь

12:15 Условный мент-2. Снова в погонах

13:10 Условный мент-2. Собачья жизнь

14:10 Условный мент-2. Красота в кредит

15:00 Условный мент-2. Знакомство по объявлению

15:55 Условный мент-2. Фортуна переменчива

16:55 Условный мент-2. Опасный клад

17:45 Условный мент-2. Любит - не любит

18:45 Условный мент-2. Конец игры

19:35 След. Театр смерти

20:25 След. Тёмная сторона дома

21:20 След. Обязательство

22:15 След. Дело - табак

23:10 След. Молчание сверчат

00:00 Известия. Главное

01:05 Светская хроника

01:55 Прокурорская проверка. Рынок

02:45 Прокурорская проверка. Охота на монстра 1

03:35 Прокурорская проверка. Охота на монстра 2

04:25 Прокурорская проверка. Осторожно мусор



Домашний



03:35 Искупление. 1-я - 4-я серии

06:30 Искупление. 4-я серия

06:45 Аквамарин. 1-я - 4-я серии

10:25 Пять ужинов

10:40 Забытый рецепт любви. 1-я - 4-я серии

14:50 Обещаю не любить. 1-я - 4-я серии

19:00 Яркое пламя. 49-я - 52-я серии

22:35 Скажи, подруга

22:50 Больше, чем врач. 1-я - 4-я серии

02:20 Побочный эффект. 1-я и 2-я серии

03:50 6 кадров

04:25 Чудеса. 1-я - 3-я серии



ТНТ



04:20 Студия Союз. Сезон 2. 44-я серия

05:05 Импровизация. Сезон 2. 22-я - 24-я серии

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 22-я - 23-я серии

09:00 Салон. 3-я - 4-я серии

10:00 Экстрасенсы ведут расследование. 97-я серия

11:30 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 52-я серия

14:00 Вызов. 11-я серия

15:00 Экстрасенсы ведут расследование. 78-я серия

16:00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 53-я - 54-я серии

21:00 Ярче Звёзд. 3-я серия

23:00 Женский стендап. Сезон 5. 80-я серия

00:00 Любовь как бестселлер

02:00 Импровизация. Команды. 3-я - 4-я серии

03:35 Студия Союз. Сезон 2. 45-я - 46-я серии



СТС



05:00 6 кадров

05:20 Мультфильмы

05:50 Ералаш

07:00 Три кота

07:30 Детектив Финник

08:00 Шоу «Уральские пельмени»

09:00 ПроСТО кухня. 279-я - 280-я серии

10:00 100 мест, где поесть. Сезон 2. 10-я серия

11:00 Шоу «Уральские пельмени»

12:00 Суперниндзя. Сезон 2. 2-я серия

14:45 Хроники Спайдервика

16:40 Как стать викингом

18:40 Тор

21:00 Доктор Стрэндж

23:20 Однажды в Голливуде

02:25 Последний из Магикян



Матч ТВ



04:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Р. Барнетт - К. Ричардсон. Прямой эфир

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Команда МАТЧ

10:20 Наши в Абу-Даби

10:55 Регби. Товарищеский матч. Сборная России - «Барбарианс». Прямой эфир

12:55 Новости

13:00 Все на Матч!

13:25 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Локомотив» - «Зенит-Казань». Прямой эфир

15:25 Новости

15:30 Все на Матч!

16:00 Футбол. РПЛ. «Локомотив» - «Динамо». Прямой эфир

18:45 Все на Матч!

21:00 Смешанные единоборства. UFC. И. Махачев - А. Волкановски. Прямой эфир

23:30 Все на Матч!

00:25 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Сан-Паулу» - «Гремио». Прямой эфир

02:30 Лица страны. Денис Гнездилов

02:50 Новости

02:55 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Ботафого» - «Атлетико Паранаэнсе». Прямой эфир



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 Военная тайна с Игорем Прокопенко

12:30 Новости

13:00 Военная тайна с Игорем Прокопенко

15:00 СОВБЕЗ

16:30 Новости

17:00 Документальный спецпроект

18:00 Засекреченные списки

19:00 Законопослушный гражданин

21:05 Кодекс киллера

23:10 Курьер

01:10 Криминальные боссы

02:35 Дежавю

04:30 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



05:00 Светлый путь

06:35 После дождичка в четверг...

08:00 Новости дня

08:15 Морской бой

09:20 Большая семья

11:40 Мужики. Алексей Шорохов

12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным

13:00 Новости дня

13:15 Не факт!

13:40 Война миров

14:30 Легенды науки. Александр Чижевский

15:20 Время героев

15:45 Главный день. Евгений Парчинский. Подвиг не по инструкции

16:35 Битва оружейников

17:25 Отряд особого назначения

19:00 Новости дня

19:25 Фронт без флангов

23:05 А зори здесь тихие

02:30 Инспектор уголовного розыска

04:05 Будни уголовного розыска



Время начала передач - московское.



















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