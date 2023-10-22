Программа передач ТВ, телепрограмма на 22 октября 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 22 октября 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ и Звезда.
Программа передач ТВ на 22 октября 2023
Первый канал
04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
05:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни
06:00 Новости
06:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа
06:55 Играй, гармонь любимая!
07:40 Часовой
08:10 Здоровье
09:20 Мечталлион. Национальная Лотерея
09:40 Непутевые заметки с Дмитрием Крыловым
10:00 Новости
10:15 Играем свадьбу!
11:05 Жизнь других
12:00 Новости
12:15 Повара на колесах
13:25 Шербурские зонтики. К 80-летию великой актрисы. Золотая пальмовая ветвь Каннского кинофестиваля
15:20 Горячий лед. Фигурное катание. Гран-при России-2023. Произвольная программа. Этап II. Прямая трансляция
16:55 Диагноз - Бандера
18:00 Вечерние новости
19:00 Перепой звезду
21:00 Время
23:00 Что? Где? Когда? Осенняя серия игр. Финал
00:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обман веществ
01:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
01:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат
02:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Россия и Запад на качелях истории
03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных
03:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Гори огнем
04:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
04:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
Россия 1
03:55 Паутинка бабьего лета
05:31 Перерыв в вещании
06:10 Уйти, чтобы остаться
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
12:00 Большие перемены
13:00 Запоздалая месть
17:00 Вести
17:50 Песни от всей души
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:30 Уйти, чтобы остаться
ТВЦ
04:35 Семейные тайны. Леонид Брежнев
05:15 10 самых... Красиво жить не запретишь!
05:40 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
05:50 Таёжный детектив. 1-я - 2-я серии
07:20 Таёжный детектив.Тайна чёрного болота. 1-я - 2-я серии
09:00 Здоровый смысл
09:30 Екатерина Воронина
11:30 События
11:45 Хорошо смеёмся. Юмористический концерт
12:20 Приезжая
14:30 Московская неделя
15:00 Дорогие товарищи. Сочинская мафия
15:55 Охота на маньяка. Дело Лесного Зверя
16:40 Тётя Таня. 1-я - 4-я серии
18:40 «Отель «Феникс». 1-я - 4-я серии
22:15 «Отель «Феникс»-2. 1-я - 3-я серии
00:40 События
00:55 «Отель «Феникс»-2. 4-я серия
01:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
01:55 Чувство правды. 1-я - 4-я серии
04:45 Людмила Гурченко. Блеск и отчаяние
НТВ
04:50 Улицы разбитых фонарей-12. Законник
05:40 Улицы разбитых фонарей-12. Роковой диагноз
06:30 Центральное телевидение с Вадимом Такменевым
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
12:00 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:05 Однажды...
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Человек в праве с Андреем Куницыным
17:00 Следствие вели...
18:00 Новые русские сенсации
19:00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой
20:20 Ты супер! Суперсезон
23:15 Звезды сошлись
00:50 Основано на реальных событиях
03:20 Отдел. 15-я - 16-я серии
Пятый канал
05:00 Прокурорская проверка. 3 серии подряд
06:55 Наш спецназ-2. 12 серий подряд
17:40 Чужой район-2. 6 серий подряд
23:30 Филин. 5-я - 6-я серии
01:10 Человек ниоткуда
02:40 Легавый-2. 30-я - 32-я серии
Домашний
04:25 Чудеса. 1-я - 3-я серии
06:30 Чудеса. 3-я серия
06:40 Больше, чем врач. 1-я - 4-я серии
10:15 Уют за 15 минут
10:30 8 лет в ожидании любви. 1-я - 4-я серии
14:45 Мужчина, который не хочет на мне жениться. 1-я - 4-я серии
19:00 Яркое пламя. 53-я - 56-я серии
22:40 Твой Dомашний доктор
22:55 Аквамарин. 1-я - 4-я серии
02:20 Чудеса. 4-я - 8-я серии
ТНТ
04:20 Студия Союз. Сезон 2. 46-я серия
05:10 Импровизация. Сезон 2. 25-я серия
05:55 Импровизация. 26-я - 27-я серии
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 24-я - 25-я серии
09:00 Битва пикников. 27-я - 28-я серии
10:00 Экстрасенсы ведут расследование. Сезон 5. 88-я серия
11:00 Битва экстрасенсов. 371-я - 375-я серии
18:30 Новые Звёзды в Африке. Сезон 2. 21-я серия
21:00 Лига городов. 6-я серия
23:00 Шоу Воли. 27-я серия
00:10 Ярче Звёзд. 3-я серия
02:00 Я тебе не верю. 10-я - 11-я серии
03:35 Импровизация. Команды. 5-я - 6-я серии
СТС
02:25 Последний из Магикян
05:10 6 кадров
05:20 Мультфильмы
05:50 Ералаш
07:00 «Отель «У овечек»
07:30 Детектив Финник
08:00 Шоу «Уральские пельмени»
09:00 Рогов в деле
10:00 Шоу «Уральские пельмени»
10:30 Уральские умельцы. 1-я серия
11:00 Галя, у нас отмена! Сезон 1. 9-я - 13-я серии
13:40 Как стать викингом
15:40 Стражи Галактики
18:10 Стражи Галактики. Часть 2
21:00 Человек-Муравей и Оса
23:20 Обитель зла 4: Жизнь после смерти 3D
01:20 Последний из Магикян
Матч ТВ
05:00 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
05:30 Что за спорт?
06:00 Вы это видели
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Лига героев
11:05 Смешанные единоборства. UFC. И. Махачев - А. Волкановски
12:55 Новости
13:00 Все на Матч!
13:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» - «Зенит». Прямой эфир
15:55 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Динамо» - «Динамо-Метар». Прямой эфир
17:55 Новости
18:00 Все на Матч!
18:45 Футбол. РПЛ. «Ростов» - «Ахмат». Прямой эфир
21:00 После футбола с Георгием Черданцевым
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - «Ювентус». Прямой эфир
23:45 Все на Матч!
00:25 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Брагантино» - «Флуминенсе». Прямой эфир
02:30 Матч! Парад. Лучшие голы
02:50 Новости
02:55 Футбол. Чемпионат Германии. «Майнц» - «Бавария»
04:55 Триатлон. Суперлига
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Самая народная программа
09:30 Знаете ли вы, что?
10:30 Наука и техника
11:30 Неизвестная история
12:30 Новости
12:45 Неистовый
14:30 Девять жизней
16:20 Заложник
18:35 Два ствола
20:50 Пороховой коктейль
23:00 Итоговая программа с Петром Марченко
23:55 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
04:05 Будни уголовного розыска
05:30 Москва - фронту
05:50 Фронт без флангов
09:00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
09:25 Служу России
09:55 Военная приёмка
10:40 Скрытые угрозы с Николаем Чиндяйкиным
11:30 Код доступа
12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Петр Вершигора
13:10 По горячим следам
13:40 Специальный репортаж. Что русскому смешно
14:10 Танкист. 1-я - 4-я серии
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:40 Легенды советского сыска
23:00 Фетисов
23:45 Большая семья
01:35 Тревожный месяц вересень
03:10 Атомная драма Владимира Барковского
03:55 Военные врачи. Николай Пирогов. Тайный советник науки
Время начала передач - московское.