Программа передач ТВ, телепрограмма на 22 октября 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 22 октября 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ и Звезда.



Программа передач ТВ на 22 октября 2023

Первый канал



04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика

05:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни

06:00 Новости

06:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа

06:55 Играй, гармонь любимая!

07:40 Часовой

08:10 Здоровье

09:20 Мечталлион. Национальная Лотерея

09:40 Непутевые заметки с Дмитрием Крыловым

10:00 Новости

10:15 Играем свадьбу!

11:05 Жизнь других

12:00 Новости

12:15 Повара на колесах

13:25 Шербурские зонтики. К 80-летию великой актрисы. Золотая пальмовая ветвь Каннского кинофестиваля

15:20 Горячий лед. Фигурное катание. Гран-при России-2023. Произвольная программа. Этап II. Прямая трансляция

16:55 Диагноз - Бандера

18:00 Вечерние новости

19:00 Перепой звезду

21:00 Время

23:00 Что? Где? Когда? Осенняя серия игр. Финал

00:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обман веществ

01:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

01:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат

02:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Россия и Запад на качелях истории

03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных

03:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Гори огнем

04:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика

04:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя



Россия 1



03:55 Паутинка бабьего лета

05:31 Перерыв в вещании

06:10 Уйти, чтобы остаться

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

12:00 Большие перемены

13:00 Запоздалая месть

17:00 Вести

17:50 Песни от всей души

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин

22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

01:30 Уйти, чтобы остаться



ТВЦ



04:35 Семейные тайны. Леонид Брежнев

05:15 10 самых... Красиво жить не запретишь!

05:40 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

05:50 Таёжный детектив. 1-я - 2-я серии

07:20 Таёжный детектив.Тайна чёрного болота. 1-я - 2-я серии

09:00 Здоровый смысл

09:30 Екатерина Воронина

11:30 События

11:45 Хорошо смеёмся. Юмористический концерт

12:20 Приезжая

14:30 Московская неделя

15:00 Дорогие товарищи. Сочинская мафия

15:55 Охота на маньяка. Дело Лесного Зверя

16:40 Тётя Таня. 1-я - 4-я серии

18:40 «Отель «Феникс». 1-я - 4-я серии

22:15 «Отель «Феникс»-2. 1-я - 3-я серии

00:40 События

00:55 «Отель «Феникс»-2. 4-я серия

01:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

01:55 Чувство правды. 1-я - 4-я серии

04:45 Людмила Гурченко. Блеск и отчаяние



НТВ



04:50 Улицы разбитых фонарей-12. Законник

05:40 Улицы разбитых фонарей-12. Роковой диагноз

06:30 Центральное телевидение с Вадимом Такменевым

08:00 Сегодня

08:20 У нас выигрывают!

10:00 Сегодня

10:20 Первая передача

11:00 Чудо техники

12:00 Дачный ответ

13:00 НашПотребНадзор

14:05 Однажды...

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 Человек в праве с Андреем Куницыным

17:00 Следствие вели...

18:00 Новые русские сенсации

19:00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой

20:20 Ты супер! Суперсезон

23:15 Звезды сошлись

00:50 Основано на реальных событиях

03:20 Отдел. 15-я - 16-я серии



Пятый канал



05:00 Прокурорская проверка. 3 серии подряд

06:55 Наш спецназ-2. 12 серий подряд

17:40 Чужой район-2. 6 серий подряд

23:30 Филин. 5-я - 6-я серии

01:10 Человек ниоткуда

02:40 Легавый-2. 30-я - 32-я серии



Домашний



04:25 Чудеса. 1-я - 3-я серии

06:30 Чудеса. 3-я серия

06:40 Больше, чем врач. 1-я - 4-я серии

10:15 Уют за 15 минут

10:30 8 лет в ожидании любви. 1-я - 4-я серии

14:45 Мужчина, который не хочет на мне жениться. 1-я - 4-я серии

19:00 Яркое пламя. 53-я - 56-я серии

22:40 Твой Dомашний доктор

22:55 Аквамарин. 1-я - 4-я серии

02:20 Чудеса. 4-я - 8-я серии



ТНТ



04:20 Студия Союз. Сезон 2. 46-я серия

05:10 Импровизация. Сезон 2. 25-я серия

05:55 Импровизация. 26-я - 27-я серии

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 24-я - 25-я серии

09:00 Битва пикников. 27-я - 28-я серии

10:00 Экстрасенсы ведут расследование. Сезон 5. 88-я серия

11:00 Битва экстрасенсов. 371-я - 375-я серии

18:30 Новые Звёзды в Африке. Сезон 2. 21-я серия

21:00 Лига городов. 6-я серия

23:00 Шоу Воли. 27-я серия

00:10 Ярче Звёзд. 3-я серия

02:00 Я тебе не верю. 10-я - 11-я серии

03:35 Импровизация. Команды. 5-я - 6-я серии



СТС



02:25 Последний из Магикян

05:10 6 кадров

05:20 Мультфильмы

05:50 Ералаш

07:00 «Отель «У овечек»

07:30 Детектив Финник

08:00 Шоу «Уральские пельмени»

09:00 Рогов в деле

10:00 Шоу «Уральские пельмени»

10:30 Уральские умельцы. 1-я серия

11:00 Галя, у нас отмена! Сезон 1. 9-я - 13-я серии

13:40 Как стать викингом

15:40 Стражи Галактики

18:10 Стражи Галактики. Часть 2

21:00 Человек-Муравей и Оса

23:20 Обитель зла 4: Жизнь после смерти 3D

01:20 Последний из Магикян



Матч ТВ



05:00 Футбол. Журнал Лиги чемпионов

05:30 Что за спорт?

06:00 Вы это видели

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Лига героев

11:05 Смешанные единоборства. UFC. И. Махачев - А. Волкановски

12:55 Новости

13:00 Все на Матч!

13:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» - «Зенит». Прямой эфир

15:55 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Динамо» - «Динамо-Метар». Прямой эфир

17:55 Новости

18:00 Все на Матч!

18:45 Футбол. РПЛ. «Ростов» - «Ахмат». Прямой эфир

21:00 После футбола с Георгием Черданцевым

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - «Ювентус». Прямой эфир

23:45 Все на Матч!

00:25 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Брагантино» - «Флуминенсе». Прямой эфир

02:30 Матч! Парад. Лучшие голы

02:50 Новости

02:55 Футбол. Чемпионат Германии. «Майнц» - «Бавария»

04:55 Триатлон. Суперлига



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Самая народная программа

09:30 Знаете ли вы, что?

10:30 Наука и техника

11:30 Неизвестная история

12:30 Новости

12:45 Неистовый

14:30 Девять жизней

16:20 Заложник

18:35 Два ствола

20:50 Пороховой коктейль

23:00 Итоговая программа с Петром Марченко

23:55 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



04:05 Будни уголовного розыска

05:30 Москва - фронту

05:50 Фронт без флангов

09:00 Новости недели с Юрием Подкопаевым

09:25 Служу России

09:55 Военная приёмка

10:40 Скрытые угрозы с Николаем Чиндяйкиным

11:30 Код доступа

12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Петр Вершигора

13:10 По горячим следам

13:40 Специальный репортаж. Что русскому смешно

14:10 Танкист. 1-я - 4-я серии

18:00 Главное с Ольгой Беловой

19:40 Легенды советского сыска

23:00 Фетисов

23:45 Большая семья

01:35 Тревожный месяц вересень

03:10 Атомная драма Владимира Барковского

03:55 Военные врачи. Николай Пирогов. Тайный советник науки



Время начала передач - московское.



















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