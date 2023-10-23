Программа передач ТВ, телепрограмма на 23 октября 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 23 октября 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ и Звезда.



Программа передач ТВ на 23 октября 2023

Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:50 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Давай поженимся!

16:05 Мужское / Женское

17:00 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:30 Информационный канал

19:55 Куклы наследника Тутти

21:00 Время

22:00 Бизон: дело манекенщицы. 9-я серия

23:00 Большая игра

00:00 «Юрий Саульский. Черный кот на счастье». К 95-летию со дня рождения Юрия Саульского.

00:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают

01:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

02:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Драгоценные истории

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями

03:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Летописи конца времен

04:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Наши

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Зеркало лжи. 1-я - 2-я серии

23:20 Бесогон ТВ

00:10 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Тайны следствия-7. «Черная магия». 1-я - 2-я серии

03:50 Морозова. 17-я серия - «Квартирный вопрос»



ТВЦ



04:45 Людмила Гурченко. Блеск и отчаяние

05:25 Московская неделя

06:00 Настроение

08:15 Большое кино. Афоня

08:45 Таёжный детектив. Охота на мамонта. 1-я - 2-я серии

10:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

10:55 Городское собрание

11:30 События

11:50 С небес на землю. 1-я - 2-я серии

13:40 Мой герой. Бронислав Виногродский

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Петровка, 38

15:15 Сельский детектив. Днём с огнём. 1-я - 2-я серии

17:15 Некрасивая подружка. 1-я серия

17:50 События

18:10 Некрасивая подружка. 2-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 Специальный репортаж. Сад чудовищ

23:05 Знак качества. Новости стритфуда

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Хроники московского быта. Заложницы Сталина

01:25 Заморский принц. Страшная сказка

02:05 Вторая мировая: случайная война. Фильм 1-й - «Миф о фюрере»

02:45 Истории спасения. Взрыв в Тольятти

03:10 Сельский детектив. Днём с огнём. 1-я - 2-я серии

04:40 Короли эпизода. Николай Парфёнов



НТВ



04:50 Улицы разбитых фонарей-12. С новосельем!

05:40 Улицы разбитых фонарей-12. Оборотень

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Пёс. «Кощей». «Мститель». «Побег». «Черная метка»

10:00 Сегодня

10:35 Пёс. «Кощей». «Мститель». «Побег». «Черная метка»

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Скорая помощь-5. 1-я - 2-я серии

22:15 Балабол-5. «Поручение». 1-я - 2-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Балабол-5. «Поручение». 1-я - 2-я серии

00:55 Дело чести. 1-я - 5-я серии

04:50 Улицы разбитых фонарей-12. Смерть в прямом эфире



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 Чужой район-3. Помощь

06:05 Чужой район-3. Посредник

06:50 Чужой район-3. Семья

07:40 Чужой район-3. Ревность

08:35 Чужой район-3. Дочь

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Чужой район-3. Дочь

10:10 Чужой район-3. Авария

11:05 Наш спецназ. В заложниках

12:00 Наш спецназ. Привет из прошлого

12:55 Наш спецназ. Пластмассовая угроза

13:00 Известия

13:30 Наш спецназ. Пластмассовая угроза

14:15 Наш спецназ. Животная жестокость

15:10 Наш спецназ. Живые контейнеры

16:05 Наш спецназ. Имитаторы

17:00 Известия

17:30 След. Кары небесные

18:15 След. Воскресные шашлыки

19:05 След. Пчелиный суд

19:50 След. Смерть в прямом эфире

20:40 След. Юная кровь

21:25 Великолепная пятёрка-5. Приятный вечер

22:20 Великолепная пятёрка-4. Наезд

23:10 Великолепная пятёрка-4. Проверено на себе

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 Великолепная пятёрка-5. Синдром заложника

01:15 Великолепная пятёрка-4. Шесть гномов

02:00 Великолепная пятёрка-4. С небес на землю

02:40 След. Операция А

03:20 След. Треугольник смерти

03:55 Прокурорская проверка. Обратный отсчет



Домашний



02:20 Чудеса. 4-я - 8-я серии

06:20 6 кадров

06:40 По делам несовершеннолетних

07:40 Давай разведёмся!

08:40 Тест на отцовство

10:45 Понять. Простить. «Последний раз». «Пока не поздно»

11:45 Порча. «Тёмное прошлое». «Сестрёнка»

12:55 Знахарка. С чистого листа

13:30 Верну любимого. Замершее пламя

14:05 Голоса ушедших душ. Свекобра

14:40 Любовь по контракту. 1-я - 4-я серии

19:00 Невозможное прощение. 1-я - 4-я серии

23:10 Понять. Простить. «Последний раз». «Пока не поздно»

00:20 Порча. «Сестрёнка». «Тёмное прошлое»

01:15 Знахарка. С чистого листа

01:40 Верну любимого. Замершее пламя

02:05 Голоса ушедших душ. Свекобра

02:30 Любовь по контракту. 1-я - 4-я серии



ТНТ



04:35 Студия Союз. Сезон 2. 48-я серия

05:20 Импровизация. Сезон 2. 26-я - 27-я серии

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 26-я серия

07:50 Вызов. 11-я серия

09:00 Новые Звёзды в Африке. Сезон 2. 21-я серия

11:30 Интерны. 114-я - 118-я серии

14:10 Полицейский с Рублевки. 1-я - 3-я серии

17:20 Пятый элемент

20:00 Реальные пацаны. Сезон 10. 275-я - 276-я серии

21:00 Два холма-2. 1-я - 2-я серии

22:00 Однажды в России. Сезон 10. 262-я серия

23:00 Комеди Клаб. Сезон 17. 735-я серия

00:00 Лига городов. 5-я серия

01:35 Импровизация. Команды. 7-я - 8-я серии

03:10 Студия Союз. 20-я серия

04:00 Студия Союз. Сезон 2. 33-я серия

04:45 Студия Союз. 5-я серия



СТС



02:25 Последний из Магикян

05:15 6 кадров

05:20 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:55 Мультфильмы

07:25 Простоквашино

07:40 Ну, погоди! Каникулы

08:00 100 мест, где поесть. Сезон 2. 10-я серия

09:00 Уральские пельмени. Смехbook

09:20 Шоу «Уральские пельмени»

12:35 Галя, у нас отмена! Сезон 1. 1-я - 14-я серии

20:00 Суперниндзя. Сезон 2. 3-я серия

23:55 Импровизаторы. Сезон 2. 2-я серия

01:00 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 18. 33-я серия

02:00 Обитель зла 4: Жизнь после смерти 3D

03:25 Последний из Магикян



Матч ТВ



04:55 Триатлон. Суперлига

06:00 Спортивный век

06:30 Всё о главном

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Кто кого?

11:25 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура

12:35 Специальный репортаж

12:55 Новости

13:00 Есть тема!

14:25 Спортивный век

14:55 Новости

15:00 География спорта. Химки

15:30 Громко

16:25 Футбол. Первая Лига. «Акрон» - «Шинник». Прямой эфир

18:30 Хоккей. КХЛ. «Нефтехимик» - «Трактор». Прямой эфир

21:30 Все на Матч!

22:15 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура

23:25 Смешанные единоборства. One FC

00:30 Все на Матч!

01:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Самара» - УНИКС

03:00 Новости

03:05 Специальный репортаж

03:25 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Белогорье» - «Югра-Самотлор»



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 Новости

06:05 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Военная тайна с Игорем Прокопенко

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Хищник-2

22:05 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Документальный спецпроект

00:30 Курьер

02:15 Самые шокирующие гипотезы

03:05 Тайны Чапман



Звезда



04:35 Не хлебом единым. 1-я - 3-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Открытый эфир

11:00 Государственная граница. Соленый ветер

13:00 Новости дня

13:25 Государственная граница. Соленый ветер

14:15 По горячим следам

14:35 СМЕРШ

15:00 Военные новости

15:05 СМЕРШ

17:00 Новости дня

17:15 СМЕРШ

18:00 СВО: компоненты силы. Военно-полевая медицина

18:50 Специальный репортаж

19:00 Новости дня

19:55 По горячим следам

20:10 Ищу своих

21:00 Открытый эфир

22:45 Между тем с Наталией Метлиной

23:15 Дерзость

01:00 Государственная граница. Соленый ветер

03:15 Неизвестная война. Великая Отечественная. Битва за Кавказ

04:05 Перелом. Хроника Победы

04:30 СМЕРШ



Время начала передач - московское.



















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