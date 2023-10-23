Программа передач ТВ, телепрограмма на 23 октября 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 23 октября 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ и Звезда.
Программа передач ТВ на 23 октября 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:50 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Давай поженимся!
16:05 Мужское / Женское
17:00 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:30 Информационный канал
19:55 Куклы наследника Тутти
21:00 Время
22:00 Бизон: дело манекенщицы. 9-я серия
23:00 Большая игра
00:00 «Юрий Саульский. Черный кот на счастье». К 95-летию со дня рождения Юрия Саульского.
00:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
01:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
02:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Драгоценные истории
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями
03:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Летописи конца времен
04:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Наши
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Зеркало лжи. 1-я - 2-я серии
23:20 Бесогон ТВ
00:10 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Тайны следствия-7. «Черная магия». 1-я - 2-я серии
03:50 Морозова. 17-я серия - «Квартирный вопрос»
ТВЦ
04:45 Людмила Гурченко. Блеск и отчаяние
05:25 Московская неделя
06:00 Настроение
08:15 Большое кино. Афоня
08:45 Таёжный детектив. Охота на мамонта. 1-я - 2-я серии
10:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
10:55 Городское собрание
11:30 События
11:50 С небес на землю. 1-я - 2-я серии
13:40 Мой герой. Бронислав Виногродский
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Петровка, 38
15:15 Сельский детектив. Днём с огнём. 1-я - 2-я серии
17:15 Некрасивая подружка. 1-я серия
17:50 События
18:10 Некрасивая подружка. 2-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 Специальный репортаж. Сад чудовищ
23:05 Знак качества. Новости стритфуда
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Хроники московского быта. Заложницы Сталина
01:25 Заморский принц. Страшная сказка
02:05 Вторая мировая: случайная война. Фильм 1-й - «Миф о фюрере»
02:45 Истории спасения. Взрыв в Тольятти
03:10 Сельский детектив. Днём с огнём. 1-я - 2-я серии
04:40 Короли эпизода. Николай Парфёнов
НТВ
04:50 Улицы разбитых фонарей-12. С новосельем!
05:40 Улицы разбитых фонарей-12. Оборотень
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Пёс. «Кощей». «Мститель». «Побег». «Черная метка»
10:00 Сегодня
10:35 Пёс. «Кощей». «Мститель». «Побег». «Черная метка»
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Скорая помощь-5. 1-я - 2-я серии
22:15 Балабол-5. «Поручение». 1-я - 2-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Балабол-5. «Поручение». 1-я - 2-я серии
00:55 Дело чести. 1-я - 5-я серии
04:50 Улицы разбитых фонарей-12. Смерть в прямом эфире
Пятый канал
05:00 Известия
05:25 Чужой район-3. Помощь
06:05 Чужой район-3. Посредник
06:50 Чужой район-3. Семья
07:40 Чужой район-3. Ревность
08:35 Чужой район-3. Дочь
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Чужой район-3. Дочь
10:10 Чужой район-3. Авария
11:05 Наш спецназ. В заложниках
12:00 Наш спецназ. Привет из прошлого
12:55 Наш спецназ. Пластмассовая угроза
13:00 Известия
13:30 Наш спецназ. Пластмассовая угроза
14:15 Наш спецназ. Животная жестокость
15:10 Наш спецназ. Живые контейнеры
16:05 Наш спецназ. Имитаторы
17:00 Известия
17:30 След. Кары небесные
18:15 След. Воскресные шашлыки
19:05 След. Пчелиный суд
19:50 След. Смерть в прямом эфире
20:40 След. Юная кровь
21:25 Великолепная пятёрка-5. Приятный вечер
22:20 Великолепная пятёрка-4. Наезд
23:10 Великолепная пятёрка-4. Проверено на себе
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 Великолепная пятёрка-5. Синдром заложника
01:15 Великолепная пятёрка-4. Шесть гномов
02:00 Великолепная пятёрка-4. С небес на землю
02:40 След. Операция А
03:20 След. Треугольник смерти
03:55 Прокурорская проверка. Обратный отсчет
Домашний
02:20 Чудеса. 4-я - 8-я серии
06:20 6 кадров
06:40 По делам несовершеннолетних
07:40 Давай разведёмся!
08:40 Тест на отцовство
10:45 Понять. Простить. «Последний раз». «Пока не поздно»
11:45 Порча. «Тёмное прошлое». «Сестрёнка»
12:55 Знахарка. С чистого листа
13:30 Верну любимого. Замершее пламя
14:05 Голоса ушедших душ. Свекобра
14:40 Любовь по контракту. 1-я - 4-я серии
19:00 Невозможное прощение. 1-я - 4-я серии
23:10 Понять. Простить. «Последний раз». «Пока не поздно»
00:20 Порча. «Сестрёнка». «Тёмное прошлое»
01:15 Знахарка. С чистого листа
01:40 Верну любимого. Замершее пламя
02:05 Голоса ушедших душ. Свекобра
02:30 Любовь по контракту. 1-я - 4-я серии
ТНТ
04:35 Студия Союз. Сезон 2. 48-я серия
05:20 Импровизация. Сезон 2. 26-я - 27-я серии
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 26-я серия
07:50 Вызов. 11-я серия
09:00 Новые Звёзды в Африке. Сезон 2. 21-я серия
11:30 Интерны. 114-я - 118-я серии
14:10 Полицейский с Рублевки. 1-я - 3-я серии
17:20 Пятый элемент
20:00 Реальные пацаны. Сезон 10. 275-я - 276-я серии
21:00 Два холма-2. 1-я - 2-я серии
22:00 Однажды в России. Сезон 10. 262-я серия
23:00 Комеди Клаб. Сезон 17. 735-я серия
00:00 Лига городов. 5-я серия
01:35 Импровизация. Команды. 7-я - 8-я серии
03:10 Студия Союз. 20-я серия
04:00 Студия Союз. Сезон 2. 33-я серия
04:45 Студия Союз. 5-я серия
СТС
02:25 Последний из Магикян
05:15 6 кадров
05:20 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:55 Мультфильмы
07:25 Простоквашино
07:40 Ну, погоди! Каникулы
08:00 100 мест, где поесть. Сезон 2. 10-я серия
09:00 Уральские пельмени. Смехbook
09:20 Шоу «Уральские пельмени»
12:35 Галя, у нас отмена! Сезон 1. 1-я - 14-я серии
20:00 Суперниндзя. Сезон 2. 3-я серия
23:55 Импровизаторы. Сезон 2. 2-я серия
01:00 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 18. 33-я серия
02:00 Обитель зла 4: Жизнь после смерти 3D
03:25 Последний из Магикян
Матч ТВ
04:55 Триатлон. Суперлига
06:00 Спортивный век
06:30 Всё о главном
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Кто кого?
11:25 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура
12:35 Специальный репортаж
12:55 Новости
13:00 Есть тема!
14:25 Спортивный век
14:55 Новости
15:00 География спорта. Химки
15:30 Громко
16:25 Футбол. Первая Лига. «Акрон» - «Шинник». Прямой эфир
18:30 Хоккей. КХЛ. «Нефтехимик» - «Трактор». Прямой эфир
21:30 Все на Матч!
22:15 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура
23:25 Смешанные единоборства. One FC
00:30 Все на Матч!
01:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Самара» - УНИКС
03:00 Новости
03:05 Специальный репортаж
03:25 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Белогорье» - «Югра-Самотлор»
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 Новости
06:05 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Военная тайна с Игорем Прокопенко
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Хищник-2
22:05 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Документальный спецпроект
00:30 Курьер
02:15 Самые шокирующие гипотезы
03:05 Тайны Чапман
Звезда
04:35 Не хлебом единым. 1-я - 3-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Открытый эфир
11:00 Государственная граница. Соленый ветер
13:00 Новости дня
13:25 Государственная граница. Соленый ветер
14:15 По горячим следам
14:35 СМЕРШ
15:00 Военные новости
15:05 СМЕРШ
17:00 Новости дня
17:15 СМЕРШ
18:00 СВО: компоненты силы. Военно-полевая медицина
18:50 Специальный репортаж
19:00 Новости дня
19:55 По горячим следам
20:10 Ищу своих
21:00 Открытый эфир
22:45 Между тем с Наталией Метлиной
23:15 Дерзость
01:00 Государственная граница. Соленый ветер
03:15 Неизвестная война. Великая Отечественная. Битва за Кавказ
04:05 Перелом. Хроника Победы
04:30 СМЕРШ
Время начала передач - московское.