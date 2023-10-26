Программа передач ТВ, телепрограмма на 26 октября 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 26 октября 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ и Звезда.
Программа передач ТВ на 26 октября 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:50 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Давай поженимся!
16:05 Мужское / Женское
17:00 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:30 Информационный канал
19:55 Куклы наследника Тутти
21:00 Время
22:00 Бизон: дело манекенщицы. 12-я серия
23:00 Большая игра
00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кот Шрёдингера
00:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Россия и Запад на качелях истории
01:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
02:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
03:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных
04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни
Программа передач на 27 октября
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Наши
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Зеркало лжи. 7-я - 8-я серии
23:20 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Тайны следствия-7. «Родственные узы». 1-я - 2-я серии
03:50 Морозова. 20-я серия - «Страсти по Гомеру»
ТВЦ
04:45 Проклятые сокровища
05:20 Мой герой. Павел Соколов
06:00 Настроение
08:10 Доктор И... Холестерин
08:45 Таёжный детектив. Живая вода. 3-я - 4-я серии
10:40 Список Андропова
11:30 События
11:50 Неразрезанные страницы. 3-я - 4-я серии
13:40 Мой герой. Филипп Бледный
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Сельский детектив. Чем сердце успокоится. 3-я - 4-я серии
16:55 Актёрские драмы. Талант не пропьёшь?
17:50 События
18:10 Некрасивая подружка-6. Шоколадное убийство. 1-я - 2-я серии
20:00 Некрасивая подружка-7. Эффект бабочки. 1-я - 2-я серии
22:00 События
22:35 10 самых... Любовь без штампа
23:05 Актёрские драмы. Звёзды на весах
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Охота на маньяка. Дело Лесного Зверя
01:25 Прощание. Михаил Круг
02:05 Вторая мировая: случайная война. Фильм 4-й - «Большая провокация»
02:50 Истории спасения. Экстремальные роды
03:15 Сельский детектив. Чем сердце успокоится. 3-я - 4-я серии
04:40 Короли эпизода. Тамара Носова
НТВ
04:50 Улицы разбитых фонарей-13. Дуэль
05:40 Улицы разбитых фонарей-13. Старая схема
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Пёс-2. «Кинозвезда», «Блеск», «Призраки прошлого», «Туман»
10:00 Сегодня
10:35 Пёс-2. «Кинозвезда», «Блеск», «Призраки прошлого», «Туман»
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Скорая помощь-5. 7-я - 8-я серии
22:15 Балабол-5. «Жил-был художник». 1-я - 2-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Балабол-5. «Жил-был художник». 1-я - 2-я серии
00:55 Поздняков
01:10 Мы и наука. Наука и мы
01:55 Дело чести. 14-я - 16-я серии
04:35 Военно-исторические маршруты
04:50 Улицы разбитых фонарей-13. Цена жизни
Пятый канал
05:00 Известия
05:45 Три капитана. 6-я - 8-я серии
08:35 День ангела
09:00 Известия
09:30 Казнить нельзя помиловать. Прошлое и настоящее
10:25 Казнить нельзя помиловать. Бывшая
11:25 Казнить нельзя помиловать. Свои и чужие
12:20 Казнить нельзя помиловать. Это невозможно
13:00 Известия
13:30 Казнить нельзя помиловать. Это невозможно
13:55 Казнить нельзя помиловать. Недрогнувшей рукой
14:55 Казнить нельзя помиловать. Рабочий инструмент
16:00 Казнить нельзя помиловать. Я не боюсь
17:00 Известия
17:30 След. Клятва Герострата
18:20 След. Сложный заказ
19:10 След. Мокрое место
19:55 След. Ювелирная работа
20:40 След. Сверхъестественный отбор
21:25 Великолепная пятёрка-5. Вышка с цветами
22:20 Великолепная пятёрка-4. Плов по-фергански
23:10 Великолепная пятёрка-4. Погоны
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 Великолепная пятёрка-5. Рецепт острого блюда
01:15 Великолепная пятёрка-4. Случайный набор
02:05 Великолепная пятёрка-4. Крик
02:40 След. Обязательство
03:20 След. Юная кровь
04:00 Прокурорская проверка. Успех на продажу
Домашний
02:25 Чужая жизнь. 1-я - 4-я серии
05:35 6 кадров
06:00 По делам несовершеннолетних
07:50 Давай разведёмся!
08:50 Тест на отцовство
10:55 Понять. Простить. «Красивое сердце». «За мечтой»
11:55 Порча. «Ходок». «Всё повторится»
13:00 Знахарка. Приоритеты
13:35 Верну любимого. Поддельная любовь
14:10 Голоса ушедших душ. Водила
14:45 Садовница. 1-я - 4-я серии
19:00 Я научу тебя мечтать. 1-я - 4-я серии
23:05 Понять. Простить. «Красивое сердце». «За мечтой»
00:15 Порча. «Всё повторится». «Ходок»
01:10 Знахарка. Приоритеты
01:35 Верну любимого. Поддельная любовь
02:00 Голоса ушедших душ. Водила
02:25 Садовница. 1-я - 4-я серии
ТНТ
05:00 Студия Союз. Сезон 2. 58-я серия
05:50 Импровизация. Сезон 2. 36-я - 37-я серии
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 34-я - 35-я серии
09:00 Интерны. 142-я - 153-я серии
15:00 Полицейский с Рублевки. 11-я - 13-я серии
18:00 Реальные пацаны. Сезон 10. 277-я -282-я серии
21:00 Два холма-2. 7-я - 8-я серии
22:00 Однажды в России. Сезон 10. 261-я серия
23:00 Валериан и город тысячи планет
01:35 Импровизация. Команды. 23-я - 24-я серии
03:15 Студия Союз. Сезон 2. 61-я - 62-я серии
04:55 Импровизация. Сезон 2. 38-я серия
СТС
01:45 Последний из Магикян
05:15 6 кадров
05:20 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:55 Мультфильмы
07:25 Простоквашино
07:40 Ну, погоди! Каникулы
08:00 Галя, у нас отмена! Сезон 1. 15-я - 16-я серии
09:05 Уральские пельмени. Смехbook
09:10 Три кота и море приключений
10:40 Академия монстров
12:20 Бесконечная история. Альбион
14:35 Думай как собака
16:25 После нашей эры
18:30 Галя, у нас отмена! Сезон 1. 15-я - 17-я серии
20:00 Ип Ман-3
22:10 Ип Ман-4
00:20 Мастер Z. Наследие Ип Мана
02:20 Последний из Магикян
Матч ТВ
03:25 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Гремио» - «Фламенго». Прямой эфир
05:30 Что за спорт?
06:00 Спортивный век
06:30 Футбол. Мелбет-Первая Лига. Обзор тура
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Кто кого?
11:25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
12:35 Специальный репортаж
12:55 Новости
13:00 Есть тема!
14:25 Спортивный век
14:55 Новости
15:00 Большой хоккей
15:30 Все на Матч!
16:25 Леннокс Льюис: Нерассказанная история
18:30 Новости
18:35 Все на Матч!
19:30 Футбол. Лига Конференций. АЗ - «Астон Вилла». Прямой эфир
21:45 Футбол. Лига Европы. «Ливерпуль» - «Тулуза». Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
01:00 Футбол. Лига Европы. «Рома» - «Славия»
03:00 Новости
03:05 Специальный репортаж
03:25 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Сантос» - «Коритиба». Прямой эфир
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Документальный проект
10:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Неизвестная история
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Кодекс киллера
22:00 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Кровный отец
02:05 Самые шокирующие гипотезы
02:50 Тайны Чапман
Программа передач на 27 октября
Звезда
03:50 Летучий отряд
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Открытый эфир
11:00 Отряд особого назначения
12:45 По горячим следам
13:00 Новости дня
13:25 По горячим следам
13:45 Летучий отряд
15:00 Военные новости
15:05 Летучий отряд
17:00 Новости дня
17:15 Летучий отряд
18:00 СВО: компоненты силы. ПВО
18:50 Специальный репортаж
19:00 Новости дня
19:55 По горячим следам
20:10 Код доступа
21:00 Открытый эфир
22:45 Между тем с Наталией Метлиной
23:15 Люди на мосту
01:05 Не забывай. 1-я - 4-я серии
04:00 Подкидыш
Время начала передач - московское.