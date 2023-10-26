Программа передач ТВ, телепрограмма на 26 октября 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 26 октября 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ и Звезда.



Программа передач ТВ на 26 октября 2023

Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:50 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Давай поженимся!

16:05 Мужское / Женское

17:00 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:30 Информационный канал

19:55 Куклы наследника Тутти

21:00 Время

22:00 Бизон: дело манекенщицы. 12-я серия

23:00 Большая игра

00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кот Шрёдингера

00:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Россия и Запад на качелях истории

01:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги

02:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

03:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных

04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни



Программа передач на 27 октября



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Наши

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Зеркало лжи. 7-я - 8-я серии

23:20 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Тайны следствия-7. «Родственные узы». 1-я - 2-я серии

03:50 Морозова. 20-я серия - «Страсти по Гомеру»



ТВЦ



04:45 Проклятые сокровища

05:20 Мой герой. Павел Соколов

06:00 Настроение

08:10 Доктор И... Холестерин

08:45 Таёжный детектив. Живая вода. 3-я - 4-я серии

10:40 Список Андропова

11:30 События

11:50 Неразрезанные страницы. 3-я - 4-я серии

13:40 Мой герой. Филипп Бледный

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Сельский детектив. Чем сердце успокоится. 3-я - 4-я серии

16:55 Актёрские драмы. Талант не пропьёшь?

17:50 События

18:10 Некрасивая подружка-6. Шоколадное убийство. 1-я - 2-я серии

20:00 Некрасивая подружка-7. Эффект бабочки. 1-я - 2-я серии

22:00 События

22:35 10 самых... Любовь без штампа

23:05 Актёрские драмы. Звёзды на весах

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Охота на маньяка. Дело Лесного Зверя

01:25 Прощание. Михаил Круг

02:05 Вторая мировая: случайная война. Фильм 4-й - «Большая провокация»

02:50 Истории спасения. Экстремальные роды

03:15 Сельский детектив. Чем сердце успокоится. 3-я - 4-я серии

04:40 Короли эпизода. Тамара Носова



НТВ



04:50 Улицы разбитых фонарей-13. Дуэль

05:40 Улицы разбитых фонарей-13. Старая схема

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Пёс-2. «Кинозвезда», «Блеск», «Призраки прошлого», «Туман»

10:00 Сегодня

10:35 Пёс-2. «Кинозвезда», «Блеск», «Призраки прошлого», «Туман»

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Скорая помощь-5. 7-я - 8-я серии

22:15 Балабол-5. «Жил-был художник». 1-я - 2-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Балабол-5. «Жил-был художник». 1-я - 2-я серии

00:55 Поздняков

01:10 Мы и наука. Наука и мы

01:55 Дело чести. 14-я - 16-я серии

04:35 Военно-исторические маршруты

04:50 Улицы разбитых фонарей-13. Цена жизни



Пятый канал



05:00 Известия

05:45 Три капитана. 6-я - 8-я серии

08:35 День ангела

09:00 Известия

09:30 Казнить нельзя помиловать. Прошлое и настоящее

10:25 Казнить нельзя помиловать. Бывшая

11:25 Казнить нельзя помиловать. Свои и чужие

12:20 Казнить нельзя помиловать. Это невозможно

13:00 Известия

13:30 Казнить нельзя помиловать. Это невозможно

13:55 Казнить нельзя помиловать. Недрогнувшей рукой

14:55 Казнить нельзя помиловать. Рабочий инструмент

16:00 Казнить нельзя помиловать. Я не боюсь

17:00 Известия

17:30 След. Клятва Герострата

18:20 След. Сложный заказ

19:10 След. Мокрое место

19:55 След. Ювелирная работа

20:40 След. Сверхъестественный отбор

21:25 Великолепная пятёрка-5. Вышка с цветами

22:20 Великолепная пятёрка-4. Плов по-фергански

23:10 Великолепная пятёрка-4. Погоны

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 Великолепная пятёрка-5. Рецепт острого блюда

01:15 Великолепная пятёрка-4. Случайный набор

02:05 Великолепная пятёрка-4. Крик

02:40 След. Обязательство

03:20 След. Юная кровь

04:00 Прокурорская проверка. Успех на продажу



Домашний



02:25 Чужая жизнь. 1-я - 4-я серии

05:35 6 кадров

06:00 По делам несовершеннолетних

07:50 Давай разведёмся!

08:50 Тест на отцовство

10:55 Понять. Простить. «Красивое сердце». «За мечтой»

11:55 Порча. «Ходок». «Всё повторится»

13:00 Знахарка. Приоритеты

13:35 Верну любимого. Поддельная любовь

14:10 Голоса ушедших душ. Водила

14:45 Садовница. 1-я - 4-я серии

19:00 Я научу тебя мечтать. 1-я - 4-я серии

23:05 Понять. Простить. «Красивое сердце». «За мечтой»

00:15 Порча. «Всё повторится». «Ходок»

01:10 Знахарка. Приоритеты

01:35 Верну любимого. Поддельная любовь

02:00 Голоса ушедших душ. Водила

02:25 Садовница. 1-я - 4-я серии



ТНТ



05:00 Студия Союз. Сезон 2. 58-я серия

05:50 Импровизация. Сезон 2. 36-я - 37-я серии

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 34-я - 35-я серии

09:00 Интерны. 142-я - 153-я серии

15:00 Полицейский с Рублевки. 11-я - 13-я серии

18:00 Реальные пацаны. Сезон 10. 277-я -282-я серии

21:00 Два холма-2. 7-я - 8-я серии

22:00 Однажды в России. Сезон 10. 261-я серия

23:00 Валериан и город тысячи планет

01:35 Импровизация. Команды. 23-я - 24-я серии

03:15 Студия Союз. Сезон 2. 61-я - 62-я серии

04:55 Импровизация. Сезон 2. 38-я серия



СТС



01:45 Последний из Магикян

05:15 6 кадров

05:20 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:55 Мультфильмы

07:25 Простоквашино

07:40 Ну, погоди! Каникулы

08:00 Галя, у нас отмена! Сезон 1. 15-я - 16-я серии

09:05 Уральские пельмени. Смехbook

09:10 Три кота и море приключений

10:40 Академия монстров

12:20 Бесконечная история. Альбион

14:35 Думай как собака

16:25 После нашей эры

18:30 Галя, у нас отмена! Сезон 1. 15-я - 17-я серии

20:00 Ип Ман-3

22:10 Ип Ман-4

00:20 Мастер Z. Наследие Ип Мана

02:20 Последний из Магикян



Матч ТВ



03:25 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Гремио» - «Фламенго». Прямой эфир

05:30 Что за спорт?

06:00 Спортивный век

06:30 Футбол. Мелбет-Первая Лига. Обзор тура

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Кто кого?

11:25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор

12:35 Специальный репортаж

12:55 Новости

13:00 Есть тема!

14:25 Спортивный век

14:55 Новости

15:00 Большой хоккей

15:30 Все на Матч!

16:25 Леннокс Льюис: Нерассказанная история

18:30 Новости

18:35 Все на Матч!

19:30 Футбол. Лига Конференций. АЗ - «Астон Вилла». Прямой эфир

21:45 Футбол. Лига Европы. «Ливерпуль» - «Тулуза». Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

01:00 Футбол. Лига Европы. «Рома» - «Славия»

03:00 Новости

03:05 Специальный репортаж

03:25 Футбол. Чемпионат Бразилии. «Сантос» - «Коритиба». Прямой эфир



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Документальный проект

10:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Неизвестная история

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Кодекс киллера

22:00 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Кровный отец

02:05 Самые шокирующие гипотезы

02:50 Тайны Чапман



Программа передач на 27 октября



Звезда



03:50 Летучий отряд

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Открытый эфир

11:00 Отряд особого назначения

12:45 По горячим следам

13:00 Новости дня

13:25 По горячим следам

13:45 Летучий отряд

15:00 Военные новости

15:05 Летучий отряд

17:00 Новости дня

17:15 Летучий отряд

18:00 СВО: компоненты силы. ПВО

18:50 Специальный репортаж

19:00 Новости дня

19:55 По горячим следам

20:10 Код доступа

21:00 Открытый эфир

22:45 Между тем с Наталией Метлиной

23:15 Люди на мосту

01:05 Не забывай. 1-я - 4-я серии

04:00 Подкидыш



Время начала передач - московское.



















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