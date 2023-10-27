Программа передач ТВ, телепрограмма на 27 октября 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 27 октября 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ и Звезда.



Программа передач ТВ на 27 октября 2023

Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:50 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Давай поженимся!

16:05 Мужское / Женское

17:00 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:40 Человек и закон с Алексеем Пимановым

19:45 Поле чудес

21:00 Время

21:45 Фантастика. Следующий уровень

23:35 Фантастика: заглядываем внутрь

00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты

01:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни

02:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями

03:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают

03:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Драгоценные истории

04:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология



Программа передач на 28 октября



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Судьба человека. Владислав Третьяк

16:00 Вести

16:30 Прямой эфир. Тайны будущего!

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:15 Вести. Местное время

21:30 Ну-ка, все вместе! Сезон 5

23:55 Истории Большой Страны

00:55 Ключи



ТВЦ



04:40 Короли эпизода. Тамара Носова

05:20 Мой герой. Филипп Бледный

06:00 Настроение

08:20 Был такой случай. Юмористический концерт

09:15 Некрасивая подружка-4. Любовный квадрат. 1-я - 2-я серии

11:15 Некрасивая подружка-5. Тайна Белоснежки. 1-я серия

11:30 События

11:50 Некрасивая подружка-5. Тайна Белоснежки. 2-я серия

13:20 Некрасивая подружка-6. Шоколадное убийство. 1-я серия

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Некрасивая подружка-6. Шоколадное убийство. 2-я серия

15:50 Некрасивая подружка-7. Эффект бабочки. 1-я - 2-я серии

17:50 События

18:10 Некрасивая подружка-8. Сердце зверя. 1-я - 2-я серии

20:00 Некрасивая подружка-9. Страшная, страшная сказка. 1-я - 2-я серии

22:00 В центре событий с Анной Прохоровой

23:00 Приют комедиантов. Счастливый случай

00:25 Ночное происшествие

01:55 Петровка, 38

02:10 Рассвет на Санторини. 1-я - 2-я серии

03:40 Фанфан-тюльпан



НТВ



04:50 Улицы разбитых фонарей-13. Цена жизни

05:40 Улицы разбитых фонарей-13. Холодец в натюрморте

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим. Сезон 4

09:25 Пёс-2. 3 серии (в 10:00 - Сегодня)

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 ДНК

17:55 Жди меня

19:00 Сегодня

20:00 Скорая помощь-5. 9-я - 10-я серии

22:15 Балабол-5. Гастроль. 1-я - 2-я серии

00:00 Своя правда с Романом Бабаяном

01:45 Квартирный вопрос

02:40 Отстегните ремни. 1-я - 3-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Семейный подряд



Пятый канал



05:00 Известия

05:45 Три капитана. 8-я - 10-я серии

08:20 Казнить нельзя помиловать. 9 серий (в 09:00 и 13:00 - Известия)

17:00 Известия

17:30 След. 5 серий

21:25 Великолепная пятёрка-5. Лифт на небеса

22:20 Великолепная пятёрка-4. Удар по голове

23:10 Светская хроника

00:10 Они потрясли мир. Сергей Юрский. Тайны великого комбинатора

01:00 Они потрясли мир. Родная земля Льва Лещенко

01:45 Великолепная пятёрка-5. Последний репортаж

02:25 Великолепная пятёрка-4. Детки в клетке

03:05 Условный мент. Лжедмитрий

03:45 Условный мент. Свадьба с приданым

04:25 Условный мент-2. Похищение



Домашний



02:25 Садовница. 1-я - 4-я серии

05:30 6 кадров

05:40 По делам несовершеннолетних

07:20 Давай разведёмся!

08:20 Тест на отцовство

10:30 Понять. Простить. «Жестокий план». «По ветру»

11:30 Порча. «Медуза». «Краски ночи»

12:40 Знахарка. За красивой жизнью

13:15 Верну любимого. За двоих

13:45 Голоса ушедших душ. Серега

14:20 Скажи, подруга

14:35 Вспоминая тебя. 1-я - 4-я серии

19:00 Угнанная невеста. 1-я - 4-я серии

23:05 Уют за 15 минут

23:20 Понять. Простить. «Жестокий план». «По ветру»

00:30 Порча. «Краски ночи». «Медуза»

01:20 Знахарка. За красивой жизнью

01:45 Верну любимого. За двоих

02:10 Голоса ушедших душ. Серега

02:35 По делам несовершеннолетних

03:15 Вспоминая тебя. 1-я - 4-я серии



ТНТ



04:55 Импровизация. Сезон 2. 38-я - 39-я серии

06:30 Импровизация. Сезон 3. 42-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 36-я - 37-я серии

09:00 Полицейский с Рублевки. 6-я - 8-я серии

12:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 2. 9-я - 16-я серии

20:00 Комеди Клаб. Сезон 17. 736-я серия

21:00 Комеди Клаб. Сезон 19. 791-я - 792-я серии

23:00 Stand up. Сезон 112. 252-я серия

00:00 Бородач. 7-я - 10-я серии

01:55 Импровизация. Команды. 25-я - 26-я серии

03:30 Студия Союз. Сезон 2. 63-я серия

04:20 Студия Союз. Сезон 2. 65-я серия



СТС



02:20 Последний из Магикян

05:05 6 кадров

05:20 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:55 Мультфильмы

07:25 Простоквашино

07:40 Ну, погоди! Каникулы

08:00 Галя, у нас отмена! Сезон 1. 16-я - 17-я серии

09:05 Уральские пельмени. Смехbook

13:05 Уральские умельцы. 1-я серия

13:40 Шоу Уральские пельмени

20:00 Уральские пельмени. География пельменей. Австралия

21:30 Шоу «Уральские пельмени»

23:00 Импровизаторы. Сезон 2. 7-я серия

00:05 Импровизаторы. Сезон 2. 6-я серия

01:10 Большой побег. 9-я серия

02:15 Последний из Магикян



Матч ТВ



03:25 Футбол. Чемпионат Бразилии. Сантос - Коритиба. Прямой эфир

05:30 Вид сверху

06:00 Спортивный век

06:30 Третий тайм

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Небесная грация

10:25 Кто кого?

11:25 Футбол. Еврокубки. Обзор

12:35 Лица страны. Владлена Бобровникова. Новая жизнь

12:55 Новости

13:00 Есть тема!

14:25 Спортивный век

14:55 Новости

15:00 Все на Матч!

15:30 Смешанные единоборства. One FC. Прямой эфир

19:25 Хоккей КХЛ. Торпедо - Автомобилист. Прямой эфир

21:45 Все на Матч!

22:45 Профессиональный бокс. М. Гаджимагомедов - А. Фузи

00:15 Футбол. Еврокубки. Обзор

01:25 Гандбол. Газпром лига. Виктор - Машека«

03:00 Новости

03:05 Матч! Парад

03:25 Дзюдо. Турнир Большого шлема



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Военная тайна с Игорем Прокопенко

10:00 СОВБЕЗ

11:00 Документальный спецпроект. Украина: самые страшные бомбы

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Засекреченные списки. Украинские душегубы: 7 отморозков Зеленского

14:00 Глобальный конфликт. «Израиль и Украина: сводки с передовой«

15:00 Глобальный конфликт. Какое оружие нужно России?

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Глобальный конфликт. Внимание, воздух! Секреты беспилотников

18:00 Глобальный конфликт. На наших границах: кто готовит удар по России?

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Обет молчания

21:25 Нокаут

23:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. В. Дацик - П. Романкевич

00:30 Девять жизней

02:00 Эверли

03:40 Самые шокирующие гипотезы



Программа передач на 28 октября



Звезда



04:00 Подкидыш

05:15 Летучий отряд

09:00 Новости дня

09:20 Люди на мосту

11:35 Досье человека в Мерседесе

13:00 Новости дня

13:25 Досье человека в Мерседесе

14:50 Жажда. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Жажда. 1-я - 4-я серии

17:00 Новости дня

17:15 Жажда. 1-я - 4-я серии

19:00 Новости дня

19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Тамара Нетыкса. 20 лет под чужим именем

20:30 Скрытые угрозы с Николаем Чиндяйкиным

21:20 Специальный репортаж. Что русскому смешно

22:00 Здравствуйте, товарищи!

23:30 Музыка+. Рахманинов в стиле джаз. Народный артист России Сергей Жилин и оркестр Фонограф-Симфо-Джаз

00:30 Ва-банк

02:10 Ва-банк II, или Ответный удар

03:40 Свинарка и пастух



Время начала передач - московское.



















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