Программа передач ТВ, телепрограмма на 27 октября 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 27 октября 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ и Звезда.
Программа передач ТВ на 27 октября 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:50 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Давай поженимся!
16:05 Мужское / Женское
17:00 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:40 Человек и закон с Алексеем Пимановым
19:45 Поле чудес
21:00 Время
21:45 Фантастика. Следующий уровень
23:35 Фантастика: заглядываем внутрь
00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Не лыком шиты
01:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни
02:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями
03:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
03:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Драгоценные истории
04:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
Программа передач на 28 октября
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Судьба человека. Владислав Третьяк
16:00 Вести
16:30 Прямой эфир. Тайны будущего!
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:15 Вести. Местное время
21:30 Ну-ка, все вместе! Сезон 5
23:55 Истории Большой Страны
00:55 Ключи
ТВЦ
04:40 Короли эпизода. Тамара Носова
05:20 Мой герой. Филипп Бледный
06:00 Настроение
08:20 Был такой случай. Юмористический концерт
09:15 Некрасивая подружка-4. Любовный квадрат. 1-я - 2-я серии
11:15 Некрасивая подружка-5. Тайна Белоснежки. 1-я серия
11:30 События
11:50 Некрасивая подружка-5. Тайна Белоснежки. 2-я серия
13:20 Некрасивая подружка-6. Шоколадное убийство. 1-я серия
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Некрасивая подружка-6. Шоколадное убийство. 2-я серия
15:50 Некрасивая подружка-7. Эффект бабочки. 1-я - 2-я серии
17:50 События
18:10 Некрасивая подружка-8. Сердце зверя. 1-я - 2-я серии
20:00 Некрасивая подружка-9. Страшная, страшная сказка. 1-я - 2-я серии
22:00 В центре событий с Анной Прохоровой
23:00 Приют комедиантов. Счастливый случай
00:25 Ночное происшествие
01:55 Петровка, 38
02:10 Рассвет на Санторини. 1-я - 2-я серии
03:40 Фанфан-тюльпан
НТВ
04:50 Улицы разбитых фонарей-13. Цена жизни
05:40 Улицы разбитых фонарей-13. Холодец в натюрморте
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим. Сезон 4
09:25 Пёс-2. 3 серии (в 10:00 - Сегодня)
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 ДНК
17:55 Жди меня
19:00 Сегодня
20:00 Скорая помощь-5. 9-я - 10-я серии
22:15 Балабол-5. Гастроль. 1-я - 2-я серии
00:00 Своя правда с Романом Бабаяном
01:45 Квартирный вопрос
02:40 Отстегните ремни. 1-я - 3-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Семейный подряд
Пятый канал
05:00 Известия
05:45 Три капитана. 8-я - 10-я серии
08:20 Казнить нельзя помиловать. 9 серий (в 09:00 и 13:00 - Известия)
17:00 Известия
17:30 След. 5 серий
21:25 Великолепная пятёрка-5. Лифт на небеса
22:20 Великолепная пятёрка-4. Удар по голове
23:10 Светская хроника
00:10 Они потрясли мир. Сергей Юрский. Тайны великого комбинатора
01:00 Они потрясли мир. Родная земля Льва Лещенко
01:45 Великолепная пятёрка-5. Последний репортаж
02:25 Великолепная пятёрка-4. Детки в клетке
03:05 Условный мент. Лжедмитрий
03:45 Условный мент. Свадьба с приданым
04:25 Условный мент-2. Похищение
Домашний
02:25 Садовница. 1-я - 4-я серии
05:30 6 кадров
05:40 По делам несовершеннолетних
07:20 Давай разведёмся!
08:20 Тест на отцовство
10:30 Понять. Простить. «Жестокий план». «По ветру»
11:30 Порча. «Медуза». «Краски ночи»
12:40 Знахарка. За красивой жизнью
13:15 Верну любимого. За двоих
13:45 Голоса ушедших душ. Серега
14:20 Скажи, подруга
14:35 Вспоминая тебя. 1-я - 4-я серии
19:00 Угнанная невеста. 1-я - 4-я серии
23:05 Уют за 15 минут
23:20 Понять. Простить. «Жестокий план». «По ветру»
00:30 Порча. «Краски ночи». «Медуза»
01:20 Знахарка. За красивой жизнью
01:45 Верну любимого. За двоих
02:10 Голоса ушедших душ. Серега
02:35 По делам несовершеннолетних
03:15 Вспоминая тебя. 1-я - 4-я серии
ТНТ
04:55 Импровизация. Сезон 2. 38-я - 39-я серии
06:30 Импровизация. Сезон 3. 42-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 36-я - 37-я серии
09:00 Полицейский с Рублевки. 6-я - 8-я серии
12:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 2. 9-я - 16-я серии
20:00 Комеди Клаб. Сезон 17. 736-я серия
21:00 Комеди Клаб. Сезон 19. 791-я - 792-я серии
23:00 Stand up. Сезон 112. 252-я серия
00:00 Бородач. 7-я - 10-я серии
01:55 Импровизация. Команды. 25-я - 26-я серии
03:30 Студия Союз. Сезон 2. 63-я серия
04:20 Студия Союз. Сезон 2. 65-я серия
СТС
02:20 Последний из Магикян
05:05 6 кадров
05:20 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:55 Мультфильмы
07:25 Простоквашино
07:40 Ну, погоди! Каникулы
08:00 Галя, у нас отмена! Сезон 1. 16-я - 17-я серии
09:05 Уральские пельмени. Смехbook
13:05 Уральские умельцы. 1-я серия
13:40 Шоу Уральские пельмени
20:00 Уральские пельмени. География пельменей. Австралия
21:30 Шоу «Уральские пельмени»
23:00 Импровизаторы. Сезон 2. 7-я серия
00:05 Импровизаторы. Сезон 2. 6-я серия
01:10 Большой побег. 9-я серия
02:15 Последний из Магикян
Матч ТВ
03:25 Футбол. Чемпионат Бразилии. Сантос - Коритиба. Прямой эфир
05:30 Вид сверху
06:00 Спортивный век
06:30 Третий тайм
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Небесная грация
10:25 Кто кого?
11:25 Футбол. Еврокубки. Обзор
12:35 Лица страны. Владлена Бобровникова. Новая жизнь
12:55 Новости
13:00 Есть тема!
14:25 Спортивный век
14:55 Новости
15:00 Все на Матч!
15:30 Смешанные единоборства. One FC. Прямой эфир
19:25 Хоккей КХЛ. Торпедо - Автомобилист. Прямой эфир
21:45 Все на Матч!
22:45 Профессиональный бокс. М. Гаджимагомедов - А. Фузи
00:15 Футбол. Еврокубки. Обзор
01:25 Гандбол. Газпром лига. Виктор - Машека«
03:00 Новости
03:05 Матч! Парад
03:25 Дзюдо. Турнир Большого шлема
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Военная тайна с Игорем Прокопенко
10:00 СОВБЕЗ
11:00 Документальный спецпроект. Украина: самые страшные бомбы
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Засекреченные списки. Украинские душегубы: 7 отморозков Зеленского
14:00 Глобальный конфликт. «Израиль и Украина: сводки с передовой«
15:00 Глобальный конфликт. Какое оружие нужно России?
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Глобальный конфликт. Внимание, воздух! Секреты беспилотников
18:00 Глобальный конфликт. На наших границах: кто готовит удар по России?
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Обет молчания
21:25 Нокаут
23:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. В. Дацик - П. Романкевич
00:30 Девять жизней
02:00 Эверли
03:40 Самые шокирующие гипотезы
Программа передач на 28 октября
Звезда
04:00 Подкидыш
05:15 Летучий отряд
09:00 Новости дня
09:20 Люди на мосту
11:35 Досье человека в Мерседесе
13:00 Новости дня
13:25 Досье человека в Мерседесе
14:50 Жажда. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Жажда. 1-я - 4-я серии
17:00 Новости дня
17:15 Жажда. 1-я - 4-я серии
19:00 Новости дня
19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Тамара Нетыкса. 20 лет под чужим именем
20:30 Скрытые угрозы с Николаем Чиндяйкиным
21:20 Специальный репортаж. Что русскому смешно
22:00 Здравствуйте, товарищи!
23:30 Музыка+. Рахманинов в стиле джаз. Народный артист России Сергей Жилин и оркестр Фонограф-Симфо-Джаз
00:30 Ва-банк
02:10 Ва-банк II, или Ответный удар
03:40 Свинарка и пастух
Время начала передач - московское.