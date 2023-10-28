Программа передач ТВ, телепрограмма на 28 октября 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 28 октября 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ и Звезда.
Программа передач ТВ на 28 октября 2023
Первый канал
04:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
05:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Гори огнем!
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:00 Умницы и умники
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 Наше всё
11:05 ПроУют
12:00 Новости
12:15 Голос. Дети. На самой высокой ноте
13:20 Голос. Уже не дети. Полуфинал
15:20 Горячий лед. Фигурное катание. Гран-при России-2023. Короткая программа
16:55 Мир на грани. Уроки Карибского кризиса
18:00 Вечерние новости
18:20 Михаил Задорнов: вся жизнь. 5-я часть
19:15 Эксклюзив с Дмитрием Борисовым. Ванга: неизвестные пророчества
20:05 Кто хочет стать миллионером?
21:00 Время
21:35 Сегодня вечером
23:20 Вечер профессионального бокса. Бой в тяжелом весе. А. Папин - С. Асбаров
00:20 Мир глазами группы Radiohead
01:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
02:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кот Шрёдингера
03:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат
03:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры
04:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
Россия 1
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету
09:00 Формула еды. Морковь по-корейски
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:50 В кругу друзей
12:50 Доктор Мясников
14:00 Вести
14:50 Юморина
17:00 Вести
17:50 Привет, Андрей!
20:00 Вести
21:00 Квартирка
01:00 Цветочное танго
04:25 Ожерелье
ТВЦ
03:40 Фанфан-тюльпан
05:15 Большое кино. Афоня
05:40 Петрович
07:25 Православная энциклопедия. Вера и суеверия. Путешествие в Тотьму
07:50 Тень саламандры. 1-я - 4-я серии
11:30 События
11:50 Смешите меня семеро. Юмористический концерт
13:00 Тайна спящей дамы. 1-я - 2-я серии
14:30 События
14:50 Тайна спящей дамы. 3-я - 4-я серии
17:15 Семь минус один. 1-я - 4-я серии
21:00 Постскриптум с Алексеем Пушковым
22:05 Право знать!
23:20 События
23:30 Тайная комната. Принцесса Диана
00:10 90-е. Комсомольцы
00:55 Специальный репортаж. Сад чудовищ
01:20 Хватит слухов! 98-я серия
01:45 Актёрские драмы. Бьёт - значит любит?
02:25 Актёрские драмы. Ранняя слава
03:05 Актёрские драмы. Талант не пропьёшь?
03:45 Актерские драмы. Смерть на сцене
04:25 Список Андропова
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-13. 3 серии
07:30 Смотр
08:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим!
09:20 Едим дома
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Главная дорога
11:00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым
12:00 Квартирный вопрос
13:10 Попутчик
14:20 Игры разумов
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 ЧП. Расследование
17:00 Следствие вели...
19:00 Центральное телевидение с Вадимом Такменевым
20:20 Ты не поверишь!
21:20 Секрет на миллион. Гоша Куценко
23:25 Международная пилорама с Тиграном Кеосаяном
00:15 Захар Прилепин. Уроки русского
00:45 Квартирник НТВ у Маргулиса. Эрика Лундмоен
02:05 Дачный ответ
03:00 Отстегните ремни. 4-я - 5-я серии
04:35 Военно-исторические маршруты
04:50 Улицы разбитых фонарей-13. Горячий репортаж
Пятый канал
05:00 Условный мент-2. 18 серий (в 09:00 - Страна советов)
20:35 След. 4 серии
00:00 Известия. Главное
01:05 Светская хроника
02:10 Прокурорская проверка. 3 серии
Домашний
03:15 Вспоминая тебя. 1-я - 4-я серии
06:25 Прошу поверить мне на слово. 1-я - 4-я серии
10:15 Пять ужинов
10:30 Перезвоню позже. 1-я - 4-я серии
14:45 Без тебя мне жизни нет. 1-я - 4-я серии
19:00 Яркое пламя. 57-я - 60-я серии
22:40 Скажи, подруга
22:55 Беги, не оглядывайся! 1-я - 4-я серии
02:35 Эффект Матроны. 1-я - 5-я серии
ТНТ
04:20 Студия Союз. Сезон 2. 65-я серия
05:05 Импровизация. Сезон 3. 43-я - 45-я серии
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 38-я - 39-я серии
09:00 Салон. 5-я серия
09:30 Битва экстрасенсов. 294-я - 296-я серии
14:00 Вызов. 12-я серия
15:00 Битва экстрасенсов. 297-я серия
16:00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 54-я - 55-я серии
21:00 Ярче Звёзд. 4-я серия
23:00 Женский Стендап. Сезон 5. 81-я серия
00:00 Валериан и город тысячи планет
02:25 Рыцарь теней
04:05 Импровизация. Команды. 27-я - 28-я серии
СТС
04:50 6 кадров
05:20 Мультфильмы
05:50 Ералаш
07:00 Три кота. 214-я - 216-я серии
07:30 Детектив Финник
08:00 Шоу «Уральские пельмени»
09:00 ПроСТО кухня. 280-я - 281-я серии
10:00 100 мест, где поесть. Сезон 2. 11-я серия
11:00 Суперниндзя. Сезон 2. 3-я серия
15:00 Большой кошачий побег
16:45 Мой друг робот
18:55 Доктор Стрэндж
21:10 Дэдпул
23:20 Ип Ман-3
01:25 Ип Ман-4
03:10 Последний из Магикян
Матч ТВ
03:25 Дзюдо. Турнир Большого шлема
05:30 Большой хоккей
06:00 География спорта. Химки
06:30 РецепТура
07:00, 15:30 - Новости
07:05, 13:45, 15:35, 18:30, 20:55, 23:45 - Все на Матч!
09:55 Я - Златан
11:55 Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. Тюмень - КПРФ. Прямой эфир
13:55 Гандбол. Газпром лига. Чеховские медведи - СКА Минск. Прямой эфир
16:15 Футбол. РПЛ. Крылья Советов - Оренбург. Прямой эфир
18:55 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. Зенит-Казань - Динамо. Прямой эфир
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. Ювентус - Верона. Прямой эфир
00:55 Футбол. Чемпионат Бразилии. Палмейрас - Баия. Прямой эфир
02:55 Футбол. Чемпионат Бразилии. Атлетико Минейро - Флуминенсе. Прямой эфир
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 Военная тайна с Игорем Прокопенко
12:30 Новости
13:00 Военная тайна с Игорем Прокопенко
15:00 СОВБЕЗ
16:30 Новости
17:00 Документальный спецпроект. Черная касса Зеленского
18:00 Засекреченные списки. Почему Украина всем надоела?
19:00 Заложница 2
20:45 Заложница 3
23:00 Прогулка среди могил
01:15 Адреналин: Высокое напряжение
02:45 Кровный отец
04:00 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
03:40 Свинарка и пастух
05:10 Баламут
06:40 На златом крыльце сидели
08:00 Новости дня
08:15 Морской бой
09:20 Освобождение
09:50 Медовый месяц
11:40 Легенды музыки. Ансамбль Александрова
12:10 СССР. Знак качества с Иваном Охлобыстиным
13:00 Новости дня
13:15 Не факт!
13:40 Война миров
14:30 Легенды кино. Николай Гринько
15:20 Время героев
15:45 Главный день. Игорь Курчатов. «Отец» Советской атомной бомбы
16:35 Фронт за линией фронта
19:00 Новости дня
19:25 Фронт за линией фронта
20:45 Фронт в тылу врага
23:55 Досье человека в «Мерседесе»
02:05 Неизвестная война. Великая Отечественная. Величайшее танковое сражение
02:55 Москва - фронту
03:15 Фронт за линией фронта
Время начала передач - московское.