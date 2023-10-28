Программа передач ТВ, телепрограмма на 28 октября 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 28 октября 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ и Звезда.



Программа передач ТВ на 28 октября 2023

Первый канал



04:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

05:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Гори огнем!

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:00 Умницы и умники

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 Наше всё

11:05 ПроУют

12:00 Новости

12:15 Голос. Дети. На самой высокой ноте

13:20 Голос. Уже не дети. Полуфинал

15:20 Горячий лед. Фигурное катание. Гран-при России-2023. Короткая программа

16:55 Мир на грани. Уроки Карибского кризиса

18:00 Вечерние новости

18:20 Михаил Задорнов: вся жизнь. 5-я часть

19:15 Эксклюзив с Дмитрием Борисовым. Ванга: неизвестные пророчества

20:05 Кто хочет стать миллионером?

21:00 Время

21:35 Сегодня вечером

23:20 Вечер профессионального бокса. Бой в тяжелом весе. А. Папин - С. Асбаров

00:20 Мир глазами группы Radiohead

01:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

02:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кот Шрёдингера

03:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат

03:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры

04:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги



Россия 1



05:00 Утро России. Суббота

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету

09:00 Формула еды. Морковь по-корейски

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:50 В кругу друзей

12:50 Доктор Мясников

14:00 Вести

14:50 Юморина

17:00 Вести

17:50 Привет, Андрей!

20:00 Вести

21:00 Квартирка

01:00 Цветочное танго

04:25 Ожерелье



ТВЦ



03:40 Фанфан-тюльпан

05:15 Большое кино. Афоня

05:40 Петрович

07:25 Православная энциклопедия. Вера и суеверия. Путешествие в Тотьму

07:50 Тень саламандры. 1-я - 4-я серии

11:30 События

11:50 Смешите меня семеро. Юмористический концерт

13:00 Тайна спящей дамы. 1-я - 2-я серии

14:30 События

14:50 Тайна спящей дамы. 3-я - 4-я серии

17:15 Семь минус один. 1-я - 4-я серии

21:00 Постскриптум с Алексеем Пушковым

22:05 Право знать!

23:20 События

23:30 Тайная комната. Принцесса Диана

00:10 90-е. Комсомольцы

00:55 Специальный репортаж. Сад чудовищ

01:20 Хватит слухов! 98-я серия

01:45 Актёрские драмы. Бьёт - значит любит?

02:25 Актёрские драмы. Ранняя слава

03:05 Актёрские драмы. Талант не пропьёшь?

03:45 Актерские драмы. Смерть на сцене

04:25 Список Андропова



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-13. 3 серии

07:30 Смотр

08:00 Сегодня

08:20 Поедем, поедим!

09:20 Едим дома

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Главная дорога

11:00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым

12:00 Квартирный вопрос

13:10 Попутчик

14:20 Игры разумов

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 ЧП. Расследование

17:00 Следствие вели...

19:00 Центральное телевидение с Вадимом Такменевым

20:20 Ты не поверишь!

21:20 Секрет на миллион. Гоша Куценко

23:25 Международная пилорама с Тиграном Кеосаяном

00:15 Захар Прилепин. Уроки русского

00:45 Квартирник НТВ у Маргулиса. Эрика Лундмоен

02:05 Дачный ответ

03:00 Отстегните ремни. 4-я - 5-я серии

04:35 Военно-исторические маршруты

04:50 Улицы разбитых фонарей-13. Горячий репортаж



Пятый канал



05:00 Условный мент-2. 18 серий (в 09:00 - Страна советов)

20:35 След. 4 серии

00:00 Известия. Главное

01:05 Светская хроника

02:10 Прокурорская проверка. 3 серии



Домашний



03:15 Вспоминая тебя. 1-я - 4-я серии

06:25 Прошу поверить мне на слово. 1-я - 4-я серии

10:15 Пять ужинов

10:30 Перезвоню позже. 1-я - 4-я серии

14:45 Без тебя мне жизни нет. 1-я - 4-я серии

19:00 Яркое пламя. 57-я - 60-я серии

22:40 Скажи, подруга

22:55 Беги, не оглядывайся! 1-я - 4-я серии

02:35 Эффект Матроны. 1-я - 5-я серии



ТНТ



04:20 Студия Союз. Сезон 2. 65-я серия

05:05 Импровизация. Сезон 3. 43-я - 45-я серии

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 38-я - 39-я серии

09:00 Салон. 5-я серия

09:30 Битва экстрасенсов. 294-я - 296-я серии

14:00 Вызов. 12-я серия

15:00 Битва экстрасенсов. 297-я серия

16:00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 54-я - 55-я серии

21:00 Ярче Звёзд. 4-я серия

23:00 Женский Стендап. Сезон 5. 81-я серия

00:00 Валериан и город тысячи планет

02:25 Рыцарь теней

04:05 Импровизация. Команды. 27-я - 28-я серии



СТС



04:50 6 кадров

05:20 Мультфильмы

05:50 Ералаш

07:00 Три кота. 214-я - 216-я серии

07:30 Детектив Финник

08:00 Шоу «Уральские пельмени»

09:00 ПроСТО кухня. 280-я - 281-я серии

10:00 100 мест, где поесть. Сезон 2. 11-я серия

11:00 Суперниндзя. Сезон 2. 3-я серия

15:00 Большой кошачий побег

16:45 Мой друг робот

18:55 Доктор Стрэндж

21:10 Дэдпул

23:20 Ип Ман-3

01:25 Ип Ман-4

03:10 Последний из Магикян



Матч ТВ



03:25 Дзюдо. Турнир Большого шлема

05:30 Большой хоккей

06:00 География спорта. Химки

06:30 РецепТура

07:00, 15:30 - Новости

07:05, 13:45, 15:35, 18:30, 20:55, 23:45 - Все на Матч!

09:55 Я - Златан

11:55 Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. Тюмень - КПРФ. Прямой эфир

13:55 Гандбол. Газпром лига. Чеховские медведи - СКА Минск. Прямой эфир

16:15 Футбол. РПЛ. Крылья Советов - Оренбург. Прямой эфир

18:55 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. Зенит-Казань - Динамо. Прямой эфир

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. Ювентус - Верона. Прямой эфир

00:55 Футбол. Чемпионат Бразилии. Палмейрас - Баия. Прямой эфир

02:55 Футбол. Чемпионат Бразилии. Атлетико Минейро - Флуминенсе. Прямой эфир



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 Военная тайна с Игорем Прокопенко

12:30 Новости

13:00 Военная тайна с Игорем Прокопенко

15:00 СОВБЕЗ

16:30 Новости

17:00 Документальный спецпроект. Черная касса Зеленского

18:00 Засекреченные списки. Почему Украина всем надоела?

19:00 Заложница 2

20:45 Заложница 3

23:00 Прогулка среди могил

01:15 Адреналин: Высокое напряжение

02:45 Кровный отец

04:00 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



03:40 Свинарка и пастух

05:10 Баламут

06:40 На златом крыльце сидели

08:00 Новости дня

08:15 Морской бой

09:20 Освобождение

09:50 Медовый месяц

11:40 Легенды музыки. Ансамбль Александрова

12:10 СССР. Знак качества с Иваном Охлобыстиным

13:00 Новости дня

13:15 Не факт!

13:40 Война миров

14:30 Легенды кино. Николай Гринько

15:20 Время героев

15:45 Главный день. Игорь Курчатов. «Отец» Советской атомной бомбы

16:35 Фронт за линией фронта

19:00 Новости дня

19:25 Фронт за линией фронта

20:45 Фронт в тылу врага

23:55 Досье человека в «Мерседесе»

02:05 Неизвестная война. Великая Отечественная. Величайшее танковое сражение

02:55 Москва - фронту

03:15 Фронт за линией фронта



Время начала передач - московское.



















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