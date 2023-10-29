Программа передач ТВ, телепрограмма на 29 октября 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 29 октября 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ и Звезда.
Программа передач ТВ на 29 октября 2023
Первый канал
04:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
05:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных
06:00 Новости
06:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа
06:55 Играй, гармонь любимая!
07:40 Часовой
08:10 Здоровье
09:20 Мечталлион. Национальная Лотерея
09:40 Непутевые заметки с Дмитрием Крыловым
10:00 Новости
10:15 Жизнь своих. Новокузнецк
11:10 Повара на колесах
12:00 Новости
12:15 Голос. Уже не дети. Финал
14:10 Голос. Уже не дети. На самой высокой ноте
15:20 Фигурное катание. Гран-при России-2023. Произвольная программа
17:05 Украина. Дети на продажу. Специальный репортаж
18:00 Вечерние новости
19:00 Перепой звезду
21:00 Время
23:00 Кислород. Вверх за пределы себя
00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Летописи конца времен
01:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
02:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
03:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Гори огнем!
03:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Драгоценные истории
04:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных
Россия 1
04:25 Ожерелье
06:10 Нелегкое счастье
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
12:00 Большие перемены
13:00 Свадебный марш
17:00 Вести
17:50 Песни от всей души
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:30 Нелегкое счастье
ТВЦ
04:25 Список Андропова
05:05 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
05:15 10 самых... Любовь без штампа
05:45 Фанфан-тюльпан
07:20 Рассвет на Санторини. 1-я - 2-я серии
09:10 Здоровый смысл
09:40 Королевы комедий
10:35 Легенды эстрады. Любовь, комсомол и весна
11:30 События
11:45 Наша смешная жизнь. Не стреляйте в пародиста
12:35 Ночное происшествие
14:30 Московская неделя
15:00 Дорогие товарищи. Гибель Машерова
15:50 Следствие ведёт КГБ. Блондинки за углом
16:40 Петрович
18:50 Разлучница. 1-я - 2-я серии
22:35 Призраки Замоскворечья. 1-я - 2-я серии
00:15 События
00:30 Призраки Замоскворечья. 3-я - 4-я серии
02:00 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
02:10 Тайна спящей дамы. 1-я - 4-я серии
НТВ
04:50 Улицы разбитых фонарей-13. Горячий репортаж
05:40 Улицы разбитых фонарей-13. Полный расчет
06:30 Центральное телевидение с Вадимом Такменевым
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
11:55 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:05 Однажды...
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Человек в праве с Андреем Куницыным
17:00 Следствие вели...
18:00 Новые русские сенсации
19:00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой
20:20 Ты супер! Суперсезон. Финал
00:00 Звезды сошлись
01:25 Основано на реальных событиях
02:50 Отстегните ремни. 6-я - 8-я серии
Пятый канал
05:00 Маша и Медведь
05:10 Прокурорская проверка. 2 серии
06:55 Наш спецназ-2. 12 серий
17:40 Наш спецназ. 6 серий
23:10 Филин. 7-я - 8-я серии
00:45 Тихая охота. 6 серий
Домашний
02:35 Эффект Матроны. 1-я - 5-я серии
06:30 Беги, не оглядывайся! 1-я - 4-я серии
10:15 Уют за 15 минут
10:30 Пока идут часы. 1-я - 4-я серии
14:50 Постучись в мою калитку. 1-я - 4-я серии
19:00 Яркое пламя. 61-я - 64-я серии
22:40 Твой Dомашний доктор
22:55 Прошу поверить мне на слово. 1-я - 4-я серии
02:40 6 кадров
03:15 Эффект Матроны. 6-я - 9-я серии
ТНТ
04:55 Импровизация. Команды. 28-я серия
05:40 Импровизация. Сезон 3. 2 серии
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 40-я - 41-я серии
09:00 Битва пикников. 28-я - 29-я серии
10:00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 5 серий
18:30 Новые Звёзды в Африке. Сезон 2. 22-я серия
21:00 Лига городов. 7-я серия
23:00 Шоу Воли. 28-я серия
00:10 Ярче Звёзд. 4-я серия
02:00 Я тебе не верю. 12-я серия
02:50 Я тебе не верю. Сезон 2. 13-я серия
03:35 Импровизация. Команды. 29-я - 30-я серии
СТС
03:10 Последний из Магикян
05:10 6 кадров
05:20 Мультфильмы
05:50 Ералаш
07:00 Отель «У овечек»
07:30 Детектив Финник
08:00 Шоу «Уральские пельмени»
09:00 Рогов в деле
10:00 Шоу «Уральские пельмени»
10:30 Уральские умельцы. 2-я серия
11:00 Уральские пельмени. Смехbook
11:15 Галя, у нас отмена! Сезон 1. 14-я - 17-я серии
13:25 Диномама
15:10 Приключения пильи
17:00 Изумительный Морис
18:55 Дэдпул
21:00 Дэдпул 2
23:20 Мастер Z. Наследие Ип Мана
01:35 Последний из Магикян
Матч ТВ
05:00 Матч! Парад. Лучшие голы
05:30 Здоровый образ. Регби
06:00 Магия большого спорта
06:30 Что за спорт?
07:00, 12:40, 15:30 - Новости
07:05, 12:45, 15:35, 18:30, 00:45 - Все на Матч!
10:00 Лига героев
11:05 Фетисов
13:25 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
13:55 Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. ЦСКА - Астраханочка. Прямой эфир
16:25 Бокс. Международная матчевая встреча. Россия - США. Прямой эфир
19:00 Футбол. РПЛ. ЦСКА - Краснодар. Прямой эфир
21:30 После футбола с Георгием Черданцевым
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. Наполи - Милан. Прямой эфир
01:35 Лица страны. Владлена Бобровникова. Новая жизнь
01:55 Футбол. Чемпионат Бразилии. Ботафого - Куяба. Прямой эфир
04:00 Гандбол. Газпром лига. Зенит - Гомель
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Самая народная программа
09:30 Знаете ли вы, что?
10:30 Наука и техника
11:30 Неизвестная история
12:30 Новости
12:45 Обет молчания
14:30 Сила стихии
16:25 Разлом
18:30 Пылающее море
20:30 Гренландия
23:00 Итоговая программа с Петром Марченко
23:55 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
03:15 Фронт за линией фронта
06:05 Фронт в тылу врага
09:00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
09:25 Служу России
09:55 Военная приемка
10:40 Скрытые угрозы с Николаем Чиндяйкиным
11:30 Код доступа
12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Имант Судмалис
13:10 Специальный репортаж. Что русскому смешно
13:50 Стать Барсом: Путь добровольца
14:25 Жажда. 1-я - 4-я серии
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:45 Легенды советского сыска
22:40 Москва - фронту
23:00 Фетисов
23:45 Люди Донбасса. Прогульщики
00:00 Дерзость
01:40 Медовый месяц
03:10 Военные врачи. Валентин Войно-Ясенецкий. Святитель-хирург
03:45 СМЕРШ. Легенда для предателя. 1-я и 2-я серии
Время начала передач - московское.