Программа передач ТВ, телепрограмма на 29 октября 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 29 октября 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ и Звезда.



Программа передач ТВ на 29 октября 2023

Первый канал



04:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги

05:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных

06:00 Новости

06:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа

06:55 Играй, гармонь любимая!

07:40 Часовой

08:10 Здоровье

09:20 Мечталлион. Национальная Лотерея

09:40 Непутевые заметки с Дмитрием Крыловым

10:00 Новости

10:15 Жизнь своих. Новокузнецк

11:10 Повара на колесах

12:00 Новости

12:15 Голос. Уже не дети. Финал

14:10 Голос. Уже не дети. На самой высокой ноте

15:20 Фигурное катание. Гран-при России-2023. Произвольная программа

17:05 Украина. Дети на продажу. Специальный репортаж

18:00 Вечерние новости

19:00 Перепой звезду

21:00 Время

23:00 Кислород. Вверх за пределы себя

00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Летописи конца времен

01:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика

02:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают

03:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Гори огнем!

03:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Драгоценные истории

04:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных



Россия 1



04:25 Ожерелье

06:10 Нелегкое счастье

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

12:00 Большие перемены

13:00 Свадебный марш

17:00 Вести

17:50 Песни от всей души

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин

22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

01:30 Нелегкое счастье



ТВЦ



04:25 Список Андропова

05:05 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

05:15 10 самых... Любовь без штампа

05:45 Фанфан-тюльпан

07:20 Рассвет на Санторини. 1-я - 2-я серии

09:10 Здоровый смысл

09:40 Королевы комедий

10:35 Легенды эстрады. Любовь, комсомол и весна

11:30 События

11:45 Наша смешная жизнь. Не стреляйте в пародиста

12:35 Ночное происшествие

14:30 Московская неделя

15:00 Дорогие товарищи. Гибель Машерова

15:50 Следствие ведёт КГБ. Блондинки за углом

16:40 Петрович

18:50 Разлучница. 1-я - 2-я серии

22:35 Призраки Замоскворечья. 1-я - 2-я серии

00:15 События

00:30 Призраки Замоскворечья. 3-я - 4-я серии

02:00 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

02:10 Тайна спящей дамы. 1-я - 4-я серии



НТВ



04:50 Улицы разбитых фонарей-13. Горячий репортаж

05:40 Улицы разбитых фонарей-13. Полный расчет

06:30 Центральное телевидение с Вадимом Такменевым

08:00 Сегодня

08:20 У нас выигрывают!

10:00 Сегодня

10:20 Первая передача

11:00 Чудо техники

11:55 Дачный ответ

13:00 НашПотребНадзор

14:05 Однажды...

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 Человек в праве с Андреем Куницыным

17:00 Следствие вели...

18:00 Новые русские сенсации

19:00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой

20:20 Ты супер! Суперсезон. Финал

00:00 Звезды сошлись

01:25 Основано на реальных событиях

02:50 Отстегните ремни. 6-я - 8-я серии



Пятый канал



05:00 Маша и Медведь

05:10 Прокурорская проверка. 2 серии

06:55 Наш спецназ-2. 12 серий

17:40 Наш спецназ. 6 серий

23:10 Филин. 7-я - 8-я серии

00:45 Тихая охота. 6 серий



Домашний



02:35 Эффект Матроны. 1-я - 5-я серии

06:30 Беги, не оглядывайся! 1-я - 4-я серии

10:15 Уют за 15 минут

10:30 Пока идут часы. 1-я - 4-я серии

14:50 Постучись в мою калитку. 1-я - 4-я серии

19:00 Яркое пламя. 61-я - 64-я серии

22:40 Твой Dомашний доктор

22:55 Прошу поверить мне на слово. 1-я - 4-я серии

02:40 6 кадров

03:15 Эффект Матроны. 6-я - 9-я серии



ТНТ



04:55 Импровизация. Команды. 28-я серия

05:40 Импровизация. Сезон 3. 2 серии

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 40-я - 41-я серии

09:00 Битва пикников. 28-я - 29-я серии

10:00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 5 серий

18:30 Новые Звёзды в Африке. Сезон 2. 22-я серия

21:00 Лига городов. 7-я серия

23:00 Шоу Воли. 28-я серия

00:10 Ярче Звёзд. 4-я серия

02:00 Я тебе не верю. 12-я серия

02:50 Я тебе не верю. Сезон 2. 13-я серия

03:35 Импровизация. Команды. 29-я - 30-я серии



СТС



03:10 Последний из Магикян

05:10 6 кадров

05:20 Мультфильмы

05:50 Ералаш

07:00 Отель «У овечек»

07:30 Детектив Финник

08:00 Шоу «Уральские пельмени»

09:00 Рогов в деле

10:00 Шоу «Уральские пельмени»

10:30 Уральские умельцы. 2-я серия

11:00 Уральские пельмени. Смехbook

11:15 Галя, у нас отмена! Сезон 1. 14-я - 17-я серии

13:25 Диномама

15:10 Приключения пильи

17:00 Изумительный Морис

18:55 Дэдпул

21:00 Дэдпул 2

23:20 Мастер Z. Наследие Ип Мана

01:35 Последний из Магикян



Матч ТВ



05:00 Матч! Парад. Лучшие голы

05:30 Здоровый образ. Регби

06:00 Магия большого спорта

06:30 Что за спорт?

07:00, 12:40, 15:30 - Новости

07:05, 12:45, 15:35, 18:30, 00:45 - Все на Матч!

10:00 Лига героев

11:05 Фетисов

13:25 Футбол. Журнал Лиги чемпионов

13:55 Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. ЦСКА - Астраханочка. Прямой эфир

16:25 Бокс. Международная матчевая встреча. Россия - США. Прямой эфир

19:00 Футбол. РПЛ. ЦСКА - Краснодар. Прямой эфир

21:30 После футбола с Георгием Черданцевым

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. Наполи - Милан. Прямой эфир

01:35 Лица страны. Владлена Бобровникова. Новая жизнь

01:55 Футбол. Чемпионат Бразилии. Ботафого - Куяба. Прямой эфир

04:00 Гандбол. Газпром лига. Зенит - Гомель



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Самая народная программа

09:30 Знаете ли вы, что?

10:30 Наука и техника

11:30 Неизвестная история

12:30 Новости

12:45 Обет молчания

14:30 Сила стихии

16:25 Разлом

18:30 Пылающее море

20:30 Гренландия

23:00 Итоговая программа с Петром Марченко

23:55 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



03:15 Фронт за линией фронта

06:05 Фронт в тылу врага

09:00 Новости недели с Юрием Подкопаевым

09:25 Служу России

09:55 Военная приемка

10:40 Скрытые угрозы с Николаем Чиндяйкиным

11:30 Код доступа

12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Имант Судмалис

13:10 Специальный репортаж. Что русскому смешно

13:50 Стать Барсом: Путь добровольца

14:25 Жажда. 1-я - 4-я серии

18:00 Главное с Ольгой Беловой

19:45 Легенды советского сыска

22:40 Москва - фронту

23:00 Фетисов

23:45 Люди Донбасса. Прогульщики

00:00 Дерзость

01:40 Медовый месяц

03:10 Военные врачи. Валентин Войно-Ясенецкий. Святитель-хирург

03:45 СМЕРШ. Легенда для предателя. 1-я и 2-я серии



Время начала передач - московское.



















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