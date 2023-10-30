Программа передач ТВ, телепрограмма на 30 октября 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 30 октября 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ и Звезда.
Программа передач ТВ на 30 октября 2023
Первый канал
05:00 Телеканал Доброе утро
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:50 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Давай поженимся!
16:05 Мужское / Женское
17:00 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:30 Информационный канал
19:55 Куклы наследника Тутти
21:00 Время
22:00 Бизон: дело манекенщицы. 13-я серия
23:00 Большая игра
00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями
00:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни
01:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
02:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Россия и Запад на качелях истории
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
03:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Наши
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Зеркало лжи. 9-я - 10-я серии
23:20 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Тайны следствия-7. Домой. 1-я - 2-я серии
03:45 Морозова. 21-я серия. Припомнить все
ТВЦ
04:10 Тайна спящей дамы. 4-я серия
05:05 Москва резиновая
05:30 Московская неделя
06:00 Настроение
08:15 Актёрские судьбы. Тамара Макарова и Сергей Герасимов
08:50 Женская версия. Дедушкина внучка. 1-я - 2-я серии
10:55 Городское собрание
11:30 События
11:50 Один день, одна ночь. 1-я - 2-я серии
13:40 Мой герой. Наталия Гулькина
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Я знаю твои секреты. 1-я - 2-я серии
16:55 Фактор БЕZ опасности. ДТП в тёмное время суток
17:35 Петровка, 38
17:50 События
18:15 Некрасивая подружка-10-11. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 Специальный репортаж. Коридор затмений
23:05 Знак качества. Доставка
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Тайная комната. Принцесса Диана
01:25 Фиктивные браки звёзд
02:05 Вторая мировая: случайная война. Фильм 5-й. Герой-одиночка
02:45 Я знаю твои секреты. 1-я - 2-я серии
04:15 Актёрские судьбы. Тамара Макарова и Сергей Герасимов
04:40 Всеволод Санаев. Оптимистическая трагедия
НТВ
05:00 Улицы разбитых фонарей-13. Королева дороги
05:50 Улицы разбитых фонарей-13. Собачья смерть
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Пёс-2
10:00 Сегодня
10:35 Пёс-2
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:50 За гранью
17:55 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Скорая помощь-5. 11-я - 12-я серии
22:15 Балабол-5. Отец-командир
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Балабол-5. Отец-командир
00:55 Уцелевшие. 1-я - 3-я серии
03:25 Свет и тень маяка. 1-я - 2-я серии
04:50 Улицы разбитых фонарей-13. Иллюзия убийства
Пятый канал
05:00 Известия
05:25 Наш спецназ. 6 серий (08:55 - Знание - сила, 09:00 - Известия)
10:55 Наш спецназ-2. 6 серий (13:00 - Известия)
17:00 Известия
17:30 След. 5 серий
21:25 Великолепная пятёрка-5. 1 серия
22:20 Великолепная пятёрка-4. 2 серии
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 Великолепная пятёрка-5. 1 серия
01:15 Великолепная пятёрка-4. 2 серии
02:40 След. 2 серии
04:00 Прокурорская проверка. 1 серия
Домашний
03:15 Эффект Матроны. 6-я - 9-я серии
06:30 6 кадров
06:45 По делам несовершеннолетних
07:45 Давай разведёмся!
08:45 Тест на отцовство
10:55 Понять. Простить. «Старые раны». «Против правил»
12:00 Порча. «Ночной кошмар». «Подачка»
13:05 Знахарка. Камень
13:40 Верну любимого. Оправдания
14:15 Голоса ушедших душ. Отец
14:50 Одно тёплое слово. 1-я - 4-я серии
19:00 Дитя раздора. 1-я - 4-я серии
23:15 Понять. Простить. «Старые раны». «Против правил»
00:25 Порча. «Подачка». «Ночной кошмар»
01:15 Знахарка. Камень
01:40 Верну любимого. Оправдания
02:10 Голоса ушедших душ. Отец
02:35 Одно тёплое слово. 1-я - 4-я серии
ТНТ
04:25 Импровизация. Команды. 30-я серия
05:10 Импровизация. Сезон 3. 53-я серия
05:45 Вокруг света за 80 дней
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 42-я серия
07:50 Вызов. 12-я серия
09:00 Новые Звёзды в Африке. Сезон 2. 22-я серия
11:30 Интерны. 154-я - 161-я серии
15:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 3. 17-я - 19-я серии
18:00 Реальные пацаны. Сезон 10. 279-я - 284-я серии
21:00 Два холма-2. 9-я - 10-я серии
22:00 Однажды в России. 263-я серия
23:00 Комеди Клаб. Сезон 17. 737-я серия
00:00 Лига городов. 6-я серия
01:40 Самый лучший день
03:20 Импровизация. Команды. 31-я- 32-я серии
04:50 Студия Союз. 66-я серия
СТС
01:35 Последний из Магикян
05:15 6 кадров
05:20 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:55 Мультфильмы
07:25 Простоквашино
07:40 Ну, погоди! Каникулы
08:00 100 мест, где поесть. Сезон 2. 11-я серия
09:00 Шоу «Уральские пельмени»
10:20 Галя, у нас отмена! Сезон 1. 1-я - 18-я серии
20:00 Суперниндзя. Сезон 2. 4-я серия
23:30 Полный блэкаут. Сезон 3. 1-я серия
01:00 Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком. Сезон 18. 34-я серия
02:00 90-е. Весело и громко
Матч ТВ
04:00 Гандбол. Газпром лига. Зенит - Гомель
05:30 Здоровый образ. Баскетбол
06:00 Спортивный век
06:30 Всё о главном
07:00, 10:00, 12:55, 14:55, 02:20 - Новости
07:05, 21:30, 00:45 - Все на Матч!
10:05 Лица страны. Владлена Бобровникова. Новая жизнь
10:25 Кто кого?
11:25 Футбол. РПЛ. Обзор тура
12:35 Специальный репортаж
13:00 Есть тема!
14:25 Спортивный век
15:00 География спорта. Таджикистан
15:30 Смешанные единоборства. UFC. Ислам Махачев. Лучшее
16:40 Громко
17:55 Хоккей. МХЛ. МХК Спартак - МХК Динамо (Москва). Прямой эфир
20:20 Футбол. РПЛ. Обзор тура
22:40 Футбол. Серия А. Лацио - Фиорентина. Прямой эфир
01:15 Смешанные единоборства. UFC. Х. Нурмагомедов - К. Макгрегор
02:25 Футбол. Бундеслига. Бавария - Дармштадт
04:25 Велоспорт (трек). Лига Чемпионов
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Военная тайна с Игорем Прокопенко
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Заложница 3
22:05 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Документальный спецпроект
00:30 Волна
02:25 Самые шокирующие гипотезы
03:10 Тайны Чапман
Звезда
03:45 СМЕРШ. Легенда для предателя. 1-я - 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Открытый эфир
11:00 В зоне особого внимания
13:00 Новости дня
13:25 Власик. Тень Сталина. 1-я - 4-я серии (15:00 - Военные новости, 17:00 - Новости дня)
18:00 СВО: компоненты силы. Танки
18:50 Специальный репортаж
19:00 Новости дня
19:55 По горячим следам
20:10 Ищу своих
21:00 Открытый эфир
22:45 Между тем с Наталией Метлиной
23:15 В зоне особого внимания
01:10 Женя, Женечка и «катюша»
02:35 Военный врач Александр Сахаров. Вера длиною в жизнь
03:15 Власик. Тень Сталина. 1-я - 2-я серии
Время начала передач - московское.