Программа передач ТВ, телепрограмма на 30 октября 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 30 октября 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ и Звезда.



Программа передач ТВ на 30 октября 2023

Первый канал



05:00 Телеканал Доброе утро

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:50 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Давай поженимся!

16:05 Мужское / Женское

17:00 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:30 Информационный канал

19:55 Куклы наследника Тутти

21:00 Время

22:00 Бизон: дело манекенщицы. 13-я серия

23:00 Большая игра

00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями

00:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни

01:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

02:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Россия и Запад на качелях истории

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги

03:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Наши

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Зеркало лжи. 9-я - 10-я серии

23:20 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Тайны следствия-7. Домой. 1-я - 2-я серии

03:45 Морозова. 21-я серия. Припомнить все



ТВЦ



04:10 Тайна спящей дамы. 4-я серия

05:05 Москва резиновая

05:30 Московская неделя

06:00 Настроение

08:15 Актёрские судьбы. Тамара Макарова и Сергей Герасимов

08:50 Женская версия. Дедушкина внучка. 1-я - 2-я серии

10:55 Городское собрание

11:30 События

11:50 Один день, одна ночь. 1-я - 2-я серии

13:40 Мой герой. Наталия Гулькина

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Я знаю твои секреты. 1-я - 2-я серии

16:55 Фактор БЕZ опасности. ДТП в тёмное время суток

17:35 Петровка, 38

17:50 События

18:15 Некрасивая подружка-10-11. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 Специальный репортаж. Коридор затмений

23:05 Знак качества. Доставка

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Тайная комната. Принцесса Диана

01:25 Фиктивные браки звёзд

02:05 Вторая мировая: случайная война. Фильм 5-й. Герой-одиночка

02:45 Я знаю твои секреты. 1-я - 2-я серии

04:15 Актёрские судьбы. Тамара Макарова и Сергей Герасимов

04:40 Всеволод Санаев. Оптимистическая трагедия



НТВ



05:00 Улицы разбитых фонарей-13. Королева дороги

05:50 Улицы разбитых фонарей-13. Собачья смерть

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Пёс-2

10:00 Сегодня

10:35 Пёс-2

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:50 За гранью

17:55 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Скорая помощь-5. 11-я - 12-я серии

22:15 Балабол-5. Отец-командир

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Балабол-5. Отец-командир

00:55 Уцелевшие. 1-я - 3-я серии

03:25 Свет и тень маяка. 1-я - 2-я серии

04:50 Улицы разбитых фонарей-13. Иллюзия убийства



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 Наш спецназ. 6 серий (08:55 - Знание - сила, 09:00 - Известия)

10:55 Наш спецназ-2. 6 серий (13:00 - Известия)

17:00 Известия

17:30 След. 5 серий

21:25 Великолепная пятёрка-5. 1 серия

22:20 Великолепная пятёрка-4. 2 серии

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 Великолепная пятёрка-5. 1 серия

01:15 Великолепная пятёрка-4. 2 серии

02:40 След. 2 серии

04:00 Прокурорская проверка. 1 серия



Домашний



03:15 Эффект Матроны. 6-я - 9-я серии

06:30 6 кадров

06:45 По делам несовершеннолетних

07:45 Давай разведёмся!

08:45 Тест на отцовство

10:55 Понять. Простить. «Старые раны». «Против правил»

12:00 Порча. «Ночной кошмар». «Подачка»

13:05 Знахарка. Камень

13:40 Верну любимого. Оправдания

14:15 Голоса ушедших душ. Отец

14:50 Одно тёплое слово. 1-я - 4-я серии

19:00 Дитя раздора. 1-я - 4-я серии

23:15 Понять. Простить. «Старые раны». «Против правил»

00:25 Порча. «Подачка». «Ночной кошмар»

01:15 Знахарка. Камень

01:40 Верну любимого. Оправдания

02:10 Голоса ушедших душ. Отец

02:35 Одно тёплое слово. 1-я - 4-я серии



ТНТ



04:25 Импровизация. Команды. 30-я серия

05:10 Импровизация. Сезон 3. 53-я серия

05:45 Вокруг света за 80 дней

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 42-я серия

07:50 Вызов. 12-я серия

09:00 Новые Звёзды в Африке. Сезон 2. 22-я серия

11:30 Интерны. 154-я - 161-я серии

15:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 3. 17-я - 19-я серии

18:00 Реальные пацаны. Сезон 10. 279-я - 284-я серии

21:00 Два холма-2. 9-я - 10-я серии

22:00 Однажды в России. 263-я серия

23:00 Комеди Клаб. Сезон 17. 737-я серия

00:00 Лига городов. 6-я серия

01:40 Самый лучший день

03:20 Импровизация. Команды. 31-я- 32-я серии

04:50 Студия Союз. 66-я серия



СТС



01:35 Последний из Магикян

05:15 6 кадров

05:20 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:55 Мультфильмы

07:25 Простоквашино

07:40 Ну, погоди! Каникулы

08:00 100 мест, где поесть. Сезон 2. 11-я серия

09:00 Шоу «Уральские пельмени»

10:20 Галя, у нас отмена! Сезон 1. 1-я - 18-я серии

20:00 Суперниндзя. Сезон 2. 4-я серия

23:30 Полный блэкаут. Сезон 3. 1-я серия

01:00 Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком. Сезон 18. 34-я серия

02:00 90-е. Весело и громко



Матч ТВ



04:00 Гандбол. Газпром лига. Зенит - Гомель

05:30 Здоровый образ. Баскетбол

06:00 Спортивный век

06:30 Всё о главном

07:00, 10:00, 12:55, 14:55, 02:20 - Новости

07:05, 21:30, 00:45 - Все на Матч!

10:05 Лица страны. Владлена Бобровникова. Новая жизнь

10:25 Кто кого?

11:25 Футбол. РПЛ. Обзор тура

12:35 Специальный репортаж

13:00 Есть тема!

14:25 Спортивный век

15:00 География спорта. Таджикистан

15:30 Смешанные единоборства. UFC. Ислам Махачев. Лучшее

16:40 Громко

17:55 Хоккей. МХЛ. МХК Спартак - МХК Динамо (Москва). Прямой эфир

20:20 Футбол. РПЛ. Обзор тура

22:40 Футбол. Серия А. Лацио - Фиорентина. Прямой эфир

01:15 Смешанные единоборства. UFC. Х. Нурмагомедов - К. Макгрегор

02:25 Футбол. Бундеслига. Бавария - Дармштадт

04:25 Велоспорт (трек). Лига Чемпионов



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Военная тайна с Игорем Прокопенко

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Заложница 3

22:05 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Документальный спецпроект

00:30 Волна

02:25 Самые шокирующие гипотезы

03:10 Тайны Чапман



Звезда



03:45 СМЕРШ. Легенда для предателя. 1-я - 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Открытый эфир

11:00 В зоне особого внимания

13:00 Новости дня

13:25 Власик. Тень Сталина. 1-я - 4-я серии (15:00 - Военные новости, 17:00 - Новости дня)

18:00 СВО: компоненты силы. Танки

18:50 Специальный репортаж

19:00 Новости дня

19:55 По горячим следам

20:10 Ищу своих

21:00 Открытый эфир

22:45 Между тем с Наталией Метлиной

23:15 В зоне особого внимания

01:10 Женя, Женечка и «катюша»

02:35 Военный врач Александр Сахаров. Вера длиною в жизнь

03:15 Власик. Тень Сталина. 1-я - 2-я серии



Время начала передач - московское.



















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