Программа передач ТВ, телепрограмма на 31 октября 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 31 октября 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ и Звезда.
Программа передач ТВ на 31 октября 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:50 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Давай поженимся!
16:05 Мужское / Женское
17:00 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:30 Информационный канал
19:55 Куклы наследника Тутти
21:00 Время
22:00 Бизон: дело манекенщицы. 14-я серия
23:00 Большая игра
00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. 6 выпусков (03:00 - Новости)
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Наши
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Зеркало лжи. 11-я - 12-я серии
23:20 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Тайны следствия-7. «Три дня». 1-я - 2-я серии
03:45 Морозова. 22-я серия - «Игра»
ТВЦ
04:40 Всеволод Санаев. Оптимистическая трагедия
05:20 Мой герой. Наталия Гулькина
06:00 Настроение
08:10 Доктор И... Всё о полисомнографии
08:45 Женская версия. Дедушкина внучка. 3-я - 4-я серии
10:55 Большое кино. Любовь и голуби
11:30 События
11:50 Один день, одна ночь. 3-я - 4-я серии
13:40 Мой герой. Александра Захарова
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Я знаю твои секреты. 3-я - 4-я серии
16:55 Вдовьи cлёзы
17:50 События
18:15 Некрасивая подружка-12-13. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 Закон и порядок
23:05 Звёздные дуэты: кто кого?
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 90-е. Комсомольцы
01:30 90-е. Предсказания для Кремля и народа
02:10 Приказ: убить Сталина
02:50 Я знаю твои секреты. 3-я - 4-я серии
04:15 Большое кино. Любовь и голуби
04:45 Вадим Спиридонов. Я уйду в 47
НТВ
04:50 Улицы разбитых фонарей-13. Иллюзия убийства
05:40 Улицы разбитых фонарей-13. День Святого Валентина
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Пёс-2. 4 серии (10:00 - Сегодня)
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:50 За гранью
17:55 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Скорая помощь-5. 13-я - 14-я серии
22:15 Балабол-5. «Под колесами любви». 1-я - 2-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Балабол-5. «Под колесами любви». 1-я - 2-я серии
00:55 Уцелевшие. 4-я - 6-я серии
03:20 Свет и тень маяка. 3-я - 4-я серии
04:50 Улицы разбитых фонарей-13. Человек на скамейке
Пятый канал
05:00 Известия
05:45 Вечный зов. Старший брат
06:55 Вечный зов. Ночь перед рассветом
08:20 Страна советов
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Вечный зов. В чём твоя вера?
11:10 Вечный зов. Мятеж
12:35 Стражи Отчизны. «Матрешки». 1-я часть
13:00 Известия
13:30 Стражи Отчизны. «Матрешки». 1-я - 2-я части
15:10 Стражи Отчизны. «Мертвая вода». 1-я - 2-я части
17:00 Известия
17:30 След. 5 серий
21:25 Великолепная пятёрка-5. Наружное наблюдение
22:20 Великолепная пятёрка-4. Второе дыхание
23:10 Великолепная пятёрка-4. Ошибка
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 Великолепная пятёрка-5. Снятие стресса
01:15 Великолепная пятёрка-4. Гимнастика у-шу
02:05 Великолепная пятёрка-4. Стрела амура
02:40 След. Гончарова против Пушкина
03:20 След. Мокрое место
04:00 Прокурорская проверка. Ядовитая вода
Домашний
02:35 Одно тёплое слово. 1-я - 4-я серии
05:45 По делам несовершеннолетних
07:25 Давай разведёмся!
08:25 Тест на отцовство
10:35 Понять. Простить. «Не зная броду», «Планы на будущее»
11:40 Порча. «Прищепка». «Забытая награда»
12:45 Знахарка. Два сына
13:20 Верну любимого. Исчезни с глаз
13:55 Голоса ушедших душ. Любимая дочка
14:30 Твой Dомашний доктор
14:45 Моя чужая дочка. 1-я - 4-я серии
19:00 Дитя раздора. 5-я - 8-я серии
23:20 Понять. Простить. «Не зная броду», «Планы на будущее»
00:30 Порча. «Забытая награда». «Прищепка»
01:20 Знахарка. Два сына
01:45 Верну любимого. Исчезни с глаз
02:15 Голоса ушедших душ. Любимая дочка
02:40 Моя чужая дочка. 1-я - 4-я серии
ТНТ
04:50 Студия Союз. 2 серии
06:30 Импровизация. Сезон 3. 54-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 2 серии
09:00 Салон. 5-я серия
09:30 Интерны. 12 серий
15:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 3. 20-я - 22-я серии
18:00 Реальные пацаны. Сезон 10. 6 серий
21:00 Два холма-2. 11-я - 12-я серии
22:00 Однажды в России. 248-я серия
23:00 Реальные пацаны против зомби
00:55 Импровизация. Команды. 33-я - 34-я серии
03:15 Студия Союз. 2 серии
04:50 Импровизация. Сезон 3. 56-я серия
СТС
02:00 90-е. Весело и громко
05:10 6 кадров
05:20 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:55 Мультфильмы
07:25 Простоквашино
07:40 Ну, погоди! Каникулы
08:00 Галя, у нас отмена! Сезон 1. 17-я - 18-я серии
09:00 Гномы в деле!
10:40 Большой кошачий побег
12:25 Приключения Пильи
14:25 Изумительный Морис
16:20 Мой друг робот
18:30 Галя, у нас отмена! Сезон 1. 17-я - 19-я серии
20:00 Полный блэкаут. Сезон 3. 2-я серия
21:10 Тихое место-2
23:05 Кин
01:10 Гонка со временем
02:40 90-е. Весело и громко
Матч ТВ
04:25 Велоспорт (трек). Лига Чемпионов
06:00 Спортивный век
06:30 Наши иностранцы
07:00, 10:00, 12:55, 14:55, 02:20 - Новости
07:05, 15:30, 18:10, 22:30, 01:15 - Все на Матч!
10:05 Специальный репортаж
10:25 Кто кого?
11:25 Профессиональный бокс. Нокауты
12:35 Специальный репортаж
13:00 Есть тема!
14:25 Спортивный век
15:00 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
15:55 Руни
19:00 Футбол. Кубок России. Зенит - Крылья Советов. Прямой эфир
21:30 Футбол. Кубок России. Балтика - Ахмат. Прямой эфир
23:10 Футбол. Кубок португальской лиги. Арока - Бенфика. Прямой эфир
02:25 Футбол. Чемпионат Германии. Айнтрахт - Боруссия (Дортмунд)
04:25 Бокс. Международная матчевая встреча. Россия - США
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Военная тайна с Игорем Прокопенко
10:00 СОВБЕЗ
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Пылающее море
22:00 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Знаете ли вы, что?
00:30 Разлом
02:25 Самые шокирующие гипотезы
03:10 Тайны Чапман
Звезда
05:00 Власик. Тень Сталина. 3-я - 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Открытый эфир
11:00 Ответный ход
12:50 Специальный репортаж
13:00 Новости дня
13:25 Власик. Тень Сталина. 5-я - 7-я серии (15:00 - Военные новости, 17:00 - Новости дня)
18:00 СВО: компоненты силы. РСЗО
18:50 Специальный репортаж
19:00 Новости дня
19:55 По горячим следам
20:10 Улика из прошлого
21:00 Открытый эфир
22:45 Между тем с Наталией Метлиной
23:15 Ответный ход
00:55 Баллада о солдате
02:25 Женя, Женечка и «катюша«
03:45 Москва - фронту
04:05 Власик. Тень Сталина. 5-я - 6-я серии
Время начала передач - московское.