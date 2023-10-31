Программа передач ТВ, телепрограмма на 31 октября 2023



Телепрограмма ТВ каналов России на 31 октября 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ и Звезда.



Программа передач ТВ на 31 октября 2023

Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:50 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Давай поженимся!

16:05 Мужское / Женское

17:00 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:30 Информационный канал

19:55 Куклы наследника Тутти

21:00 Время

22:00 Бизон: дело манекенщицы. 14-я серия

23:00 Большая игра

00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. 6 выпусков (03:00 - Новости)



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Наши

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Зеркало лжи. 11-я - 12-я серии

23:20 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Тайны следствия-7. «Три дня». 1-я - 2-я серии

03:45 Морозова. 22-я серия - «Игра»



ТВЦ



04:40 Всеволод Санаев. Оптимистическая трагедия

05:20 Мой герой. Наталия Гулькина

06:00 Настроение

08:10 Доктор И... Всё о полисомнографии

08:45 Женская версия. Дедушкина внучка. 3-я - 4-я серии

10:55 Большое кино. Любовь и голуби

11:30 События

11:50 Один день, одна ночь. 3-я - 4-я серии

13:40 Мой герой. Александра Захарова

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Я знаю твои секреты. 3-я - 4-я серии

16:55 Вдовьи cлёзы

17:50 События

18:15 Некрасивая подружка-12-13. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 Закон и порядок

23:05 Звёздные дуэты: кто кого?

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 90-е. Комсомольцы

01:30 90-е. Предсказания для Кремля и народа

02:10 Приказ: убить Сталина

02:50 Я знаю твои секреты. 3-я - 4-я серии

04:15 Большое кино. Любовь и голуби

04:45 Вадим Спиридонов. Я уйду в 47



НТВ



04:50 Улицы разбитых фонарей-13. Иллюзия убийства

05:40 Улицы разбитых фонарей-13. День Святого Валентина

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Пёс-2. 4 серии (10:00 - Сегодня)

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:50 За гранью

17:55 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Скорая помощь-5. 13-я - 14-я серии

22:15 Балабол-5. «Под колесами любви». 1-я - 2-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Балабол-5. «Под колесами любви». 1-я - 2-я серии

00:55 Уцелевшие. 4-я - 6-я серии

03:20 Свет и тень маяка. 3-я - 4-я серии

04:50 Улицы разбитых фонарей-13. Человек на скамейке



Пятый канал



05:00 Известия

05:45 Вечный зов. Старший брат

06:55 Вечный зов. Ночь перед рассветом

08:20 Страна советов

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Вечный зов. В чём твоя вера?

11:10 Вечный зов. Мятеж

12:35 Стражи Отчизны. «Матрешки». 1-я часть

13:00 Известия

13:30 Стражи Отчизны. «Матрешки». 1-я - 2-я части

15:10 Стражи Отчизны. «Мертвая вода». 1-я - 2-я части

17:00 Известия

17:30 След. 5 серий

21:25 Великолепная пятёрка-5. Наружное наблюдение

22:20 Великолепная пятёрка-4. Второе дыхание

23:10 Великолепная пятёрка-4. Ошибка

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 Великолепная пятёрка-5. Снятие стресса

01:15 Великолепная пятёрка-4. Гимнастика у-шу

02:05 Великолепная пятёрка-4. Стрела амура

02:40 След. Гончарова против Пушкина

03:20 След. Мокрое место

04:00 Прокурорская проверка. Ядовитая вода



Домашний



02:35 Одно тёплое слово. 1-я - 4-я серии

05:45 По делам несовершеннолетних

07:25 Давай разведёмся!

08:25 Тест на отцовство

10:35 Понять. Простить. «Не зная броду», «Планы на будущее»

11:40 Порча. «Прищепка». «Забытая награда»

12:45 Знахарка. Два сына

13:20 Верну любимого. Исчезни с глаз

13:55 Голоса ушедших душ. Любимая дочка

14:30 Твой Dомашний доктор

14:45 Моя чужая дочка. 1-я - 4-я серии

19:00 Дитя раздора. 5-я - 8-я серии

23:20 Понять. Простить. «Не зная броду», «Планы на будущее»

00:30 Порча. «Забытая награда». «Прищепка»

01:20 Знахарка. Два сына

01:45 Верну любимого. Исчезни с глаз

02:15 Голоса ушедших душ. Любимая дочка

02:40 Моя чужая дочка. 1-я - 4-я серии



ТНТ



04:50 Студия Союз. 2 серии

06:30 Импровизация. Сезон 3. 54-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 2 серии

09:00 Салон. 5-я серия

09:30 Интерны. 12 серий

15:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 3. 20-я - 22-я серии

18:00 Реальные пацаны. Сезон 10. 6 серий

21:00 Два холма-2. 11-я - 12-я серии

22:00 Однажды в России. 248-я серия

23:00 Реальные пацаны против зомби

00:55 Импровизация. Команды. 33-я - 34-я серии

03:15 Студия Союз. 2 серии

04:50 Импровизация. Сезон 3. 56-я серия



СТС



02:00 90-е. Весело и громко

05:10 6 кадров

05:20 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:55 Мультфильмы

07:25 Простоквашино

07:40 Ну, погоди! Каникулы

08:00 Галя, у нас отмена! Сезон 1. 17-я - 18-я серии

09:00 Гномы в деле!

10:40 Большой кошачий побег

12:25 Приключения Пильи

14:25 Изумительный Морис

16:20 Мой друг робот

18:30 Галя, у нас отмена! Сезон 1. 17-я - 19-я серии

20:00 Полный блэкаут. Сезон 3. 2-я серия

21:10 Тихое место-2

23:05 Кин

01:10 Гонка со временем

02:40 90-е. Весело и громко



Матч ТВ



04:25 Велоспорт (трек). Лига Чемпионов

06:00 Спортивный век

06:30 Наши иностранцы

07:00, 10:00, 12:55, 14:55, 02:20 - Новости

07:05, 15:30, 18:10, 22:30, 01:15 - Все на Матч!

10:05 Специальный репортаж

10:25 Кто кого?

11:25 Профессиональный бокс. Нокауты

12:35 Специальный репортаж

13:00 Есть тема!

14:25 Спортивный век

15:00 Футбол. Журнал Лиги чемпионов

15:55 Руни

19:00 Футбол. Кубок России. Зенит - Крылья Советов. Прямой эфир

21:30 Футбол. Кубок России. Балтика - Ахмат. Прямой эфир

23:10 Футбол. Кубок португальской лиги. Арока - Бенфика. Прямой эфир

02:25 Футбол. Чемпионат Германии. Айнтрахт - Боруссия (Дортмунд)

04:25 Бокс. Международная матчевая встреча. Россия - США



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Военная тайна с Игорем Прокопенко

10:00 СОВБЕЗ

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Пылающее море

22:00 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Знаете ли вы, что?

00:30 Разлом

02:25 Самые шокирующие гипотезы

03:10 Тайны Чапман



Звезда



05:00 Власик. Тень Сталина. 3-я - 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Открытый эфир

11:00 Ответный ход

12:50 Специальный репортаж

13:00 Новости дня

13:25 Власик. Тень Сталина. 5-я - 7-я серии (15:00 - Военные новости, 17:00 - Новости дня)

18:00 СВО: компоненты силы. РСЗО

18:50 Специальный репортаж

19:00 Новости дня

19:55 По горячим следам

20:10 Улика из прошлого

21:00 Открытый эфир

22:45 Между тем с Наталией Метлиной

23:15 Ответный ход

00:55 Баллада о солдате

02:25 Женя, Женечка и «катюша«

03:45 Москва - фронту

04:05 Власик. Тень Сталина. 5-я - 6-я серии



Время начала передач - московское.



















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