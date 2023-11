Программа передач ТВ, телепрограмма на 3 ноября 2023







Первый канал

05:00 Телеканал Доброе утро

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 - Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:50 Информационный канал

15:15 Давай поженимся!

16:05 Мужское / Женское

17:00 Информационный канал

18:40 Человек и закон с Алексеем Пимановым

19:45 Поле чудес

21:00 Время

21:45 Фантастика. Следующий уровень

23:40 Матадор. Солнце и Тень на площади Милосердия

00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. 6 выпусков



Россия 1

05:00 Утро России

09:00, 14:30, 21:15 - Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00, 14:00, 16:00, 20:00 - Вести

11:30 60 минут

14:55 Судьба человека с Борисом Корчевниковым

16:30 Прямой эфир. Брачная аферистка

17:30 60 минут

21:30 Ну-ка, все вместе! Сезон 5

23:55 Истории Большой Страны

00:55 Поздние цветы

04:40 Злоумышленница



ТВЦ

04:40 Валентин Зубков. Поцелуй над пропастью

05:20 Мой герой. Елена Симонова

06:00 Настроение

08:15 Унесённые праздниками. Юмористический концерт

09:15 Некрасивая подружка-14-15. 1-я - 3-я серии

11:30, 14:30, 17:50 - События

11:50 Некрасивая подружка-14-15. 4-я серия

13:20 Некрасивая подружка-16-17. 1-я серия

14:50 Город новостей

15:05 Некрасивая подружка-16-17. 2-я - 4-я серии

18:10 Некрасивая подружка-18-19. 1-я - 4-я серии

22:00 В центре событий с Анной Прохоровой

23:00 Хорошие песни. Песни Владимира Шаинского

00:30 Призраки Замоскворечья. 1-я - 4-я серии

03:30 Петровка, 38

03:45 Самара-городок



НТВ

04:50 Улицы разбитых фонарей-13. Дожить до премьеры

05:40 Улицы разбитых фонарей-13. Враг твоего врага

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 - Сегодня

08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим. Сезон 4

09:25 Пёс-2. 3 серии

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:20 Сегодня в Москве

16:50 За гранью

17:55 Жди меня

20:00 Скорая помощь-5. 19-я - 20-я серии

22:15 Балабол-5. Расплата. 1-я - 2-я серии

00:00 Своя правда с Романом Бабаяном

01:55 Квартирный вопрос

02:50 Свет и тень маяка. 9-я - 10-я серии

04:20 Военно-исторические маршруты

04:35 Российская дипломатия



Пятый канал

05:00, 09:00, 13:00, 17:00 - Известия

05:25 Вечный зов. Фильм 2-й. 4 серии

08:55 Знание - сила

09:30 Вечный зов. Фильм 2-й. 2 серии

12:35 Стражи Отчизны-2. "Пираты Балтийского моря", 1-я часть

13:30 Стражи Отчизны-2. 4 серии

17:30 След. 5 серий

21:25 Великолепная пятёрка. 2 серии

23:10 Светская хроника

00:15 Они потрясли мир. Матрона Московская. История настоящих чудес

01:00 Они потрясли мир. Сергей Юрский. Тайны великого комбинатора

01:45 Великолепная пятёрка. 5 серий



Домашний

02:40 Я требую любви! 1-я - 4-я серии

05:50 6 кадров

06:05 По делам несовершеннолетних

07:10 Давай разведёмся!

08:10 Тест на отцовство

10:25 Понять. Простить. 2 серии

11:30 Порча. 2 серии

12:35 Знахарка. Песня дятла

13:10 Верну любимого. Одно счастье на двоих

13:45 Голоса ушедших душ. Долг

14:20 Скажи, подруга

14:35 Близко к сердцу. 1-я - 4-я серии

19:00 Переворот. 1-я - 4-я серии

23:05 Уют за 15 минут

23:20 Понять. Простить. 2 серии

00:30 Порча. 2 серии

01:20 Знахарка. Песня дятла

01:45 Верну любимого. Одно счастье на двоих

02:15 Голоса ушедших душ. Долг

02:40 По делам несовершеннолетних

03:30 Близко к сердцу. 1-я - 4-я серии



ТНТ

05:00 Импровизация. Сезон 3. 3 серии

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 2 серии

08:30 Полицейский с Рублевки. Сезон 3. 11 серий

20:00 Комеди Клаб. 3 серии

23:00 Stand up. Сезон 11. 253-я серия

00:00 Бородач. 4 серии

01:55 Импровизация. Команды. Сезон 4. 2 серии

03:30 Студия Союз. Сезон 3. 2 серии



СТС

02:25 90-е. Весело и громко

05:10 6 кадров

05:20 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:55 Мультфильмы

07:25 Простоквашино

07:40 Ну, погоди! Каникулы

08:00 Галя, у нас отмена! Сезон 1. 20-я - 21-я серии

09:05 Уральские пельмени. Смехbook

13:20 Уральские умельцы. 2-я серия

14:25 Шоу Уральские пельмени

20:00 Уральские пельмени. География пельменей. Антарктида

21:30 Шоу Уральские пельмени

23:00 Импровизаторы. Сезон 2. 7-я - 8-я серии

01:00 Большой побег. 10-я серия

02:05 Пекарь и красавица



Матч ТВ

04:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. МБА - ПАРМА

06:00 Спортивный век

06:30 Третий тайм

07:00, 10:00, 12:55, 14:55, 02:25 - Новости

07:05, 15:00, 20:45, 00:00 - Все на Матч!

10:05 Небесная грация

10:25 Вы это видели

10:55 Футбол. Кубок России. Обзор

12:00 Футбол. Кубок России. Жеребьёвка 1/4 финала. Прямой эфир

13:00 Есть тема!

14:25 Большой хоккей

15:30 Смешанные единоборства. One FC. Прямой эфир

18:25 Хоккей. Кубок Будущего. Россия (U20) - Казахстан (U20). Прямой эфир

21:00 Смешанные единоборства. АСА. М. Дакаев - Х. Батиста. Прямой эфир

00:55 Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. Ростов-Дон - ЦСКА

02:30 РецепТура

03:00 Смешанные единоборства. One FC. Прямой эфир



РЕН ТВ

05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 - Новости

09:00 Документальный спецпроект

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

17:00 Документальный спецпроект. Я - русский

19:00 Информационная программа 112

20:00 Сила стихии

21:55 В эфире

00:00 Соль

01:05 Закатать в асфальт

03:45 Самые шокирующие гипотезы



Звезда

04:35 Власик. Тень Сталина. 12-я и 14-я серии

07:50 Земля, до востребования

09:00, 13:00. 17:00, 19:00 Новости дня

09:20 Земля, до востребования

11:55 Сувенир для прокурора

14:20 Майор Ветров. 1-я - 4-я серии (15:00 - Военные новости)

19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Швеция. Тайная война против СССР

20:30 Скрытые угрозы с Николаем Чиндяйкиным

21:20 Специальный репортаж. Что русскому смешно

22:00 Здравствуйте, товарищи!

23:30 Музыка+

01:15 Бармен из Золотого якоря

02:35 Жажда

03:55 Неизвестная война. Великая Отечественная. Битва на море

04:50 Обитель Сергия. На последнем рубеже



