Программа передач ТВ, телепрограмма на 4 ноября 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 4 ноября 2023 года. Программа передач популярных телеканалов - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ и Звезда.
Первый канал
04:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. 2 выпуска
06:00 Телеканал Доброе утро
09:00 Умницы и умники
09:45 Слово пастыря
10:00, 12:00, 18:00 - Новости
10:15 Офицеры. Легендарное кино в цвете
12:15 Империя: Петр I. Главы 1-я и 2-я
14:55 Начальник разведки. 1-я - 3-я серии
18:20 Я люблю мою страну
19:20 Я РУССКИЙ. SHAMAN
21:00 Время
21:35 Торжественное открытие международной выставки-форума «Россия»
22:10 Троцкий. 3-я серия
23:10 Любо «Любэ»
23:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. 7 выпусков
Россия 1
04:40 Злоумышленница
08:00 Вести. Местное время
08:35 По секрету всему свету
09:00 Формула еды. Молочные сливки
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести. День народного единства
11:30 Большой праздничный концерт «Песни русского мира»
13:00 Русская смута. История болезни
14:00 Вести. День народного единства
14:50 Измайловский парк. Большой юмористический концерт
17:00 Вести
17:50 Привет, Андрей! День народного единства
20:00 Вести
21:00 Рецепт на любовь
00:30 Нет жизни без тебя
03:55 Олюшка
ТВЦ
03:45 Самара-городок
05:25 Женщины способны на всё
06:25 Семь минус один. 1-я - 4-я серии
09:50 Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Знакомство
11:30, 22:00 - События
11:45 Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Кровавая надпись
12:50 Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Король шантажа
14:06 Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Смертельная схватка
15:23 Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Охота на тигра
16:40 Назад в СССР. Красный день календаря
17:35 Наша смешная жизнь. Похвала глупости
18:20 Тайны города М. Рассвет наступит незаметно. 1-я - 4-я серии
22:15 Право знать!
23:30 Русские тайны. Правда о водке
00:15 Охота на маньяка. Дело Лесного Зверя
00:55 Специальный репортаж. Коридор затмений
01:25 Хватит слухов! 99-я серия
01:50 Вдовьи cлёзы
02:30 Отцы-невидимки
03:10 Битва со свекровью
03:45 Петровка, 38
04:00 Большое кино. Шерлок Холмс и доктор Ватсон
04:30 Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Знакомство
НТВ
04:35 Российская дипломатия
08:00, 16:00 - Сегодня
08:20 Поедем, поедим!
09:20 Едим дома
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Главная дорога
11:00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым
12:00 Квартирный вопрос
13:10 Попутчик
14:20 Игры разумов
15:00 Своя игра
16:20 SHAMAN. Я русский
18:00 Следствие вели...
19:00 Центральное телевидение с Вадимом Такменевым
20:20 Суперстар!
23:55 Международная пилорама с Тиграном Кеосаяном
00:40 Квартирник НТВ у Маргулиса. Zivert
02:20 Дачный ответ
03:10 Свет и тень маяка. 11-я - 12-я серии
04:45 Улицы разбитых фонарей-13. Хокку
Пятый канал
05:00 Великолепная пятёрка. Ночная бабочка
05:35 Солдатик
06:55 Настоятель
08:45 Настоятель-2
10:40 Белый тигр
12:50 Грозовые ворота. 1-я - 4-я серии
16:50 Спецназ. 3 серии
19:55 Спецназ-2. 4 серии
00:00 Известия. Главное
01:05 Временно недоступен. 1-я - 5-я серии
Домашний
03:30 Близко к сердцу. 1-я - 4-я серии
06:35 Можешь мне верить. 1-я - 4-я серии
10:05 Пять ужинов
10:20 Сказочный сон. 1-я - 4-я серии
14:45 Мур-мур, амур. 1-я - 4-я серии
19:00 Яркое пламя. 65-я - 68-я серии
22:45 Скажи, подруга
23:00 Тень прошлого. 1-я - 4-я серии
02:20 6 кадров
02:40 Эффект Матроны. 5 серий
ТНТ
04:20 Студия Союз. Сезон 3. 1 серия
05:05 Импровизация. Сезон 3. 1 серия
05:30 Мой маленький пони
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 2 серии
09:00 Салон. 6-я серия
09:30 Битва экстрасенсов. 3 серии
14:00 Вызов. 13-я серия
15:00 Битва экстрасенсов. 1 серия
16:00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 2 серии
21:00 Ярче Звёзд. 5-я серия
23:00 Женский стендап. Сезон 4. 63-я серия
00:00 Такое кино! 452-я серия
00:30 Линия горизонта
02:15 Импровизация. Команды. Сезон 4. 2 серии
03:50 Студия Союз. 1 серия
04:40 Импровизация. Сезон 3. 1 серия
СТС
02:05 Пекарь и красавица
05:10 6 кадров
05:20 Мультфильмы
05:50 Ералаш
07:00 Три кота
07:30 Детектив Финник
08:00 Шоу «Уральские пельмени»
09:00 ПроСТО кухня. 2 серии
10:00 100 мест, где поесть. Сезон 2. 12-я серия
11:00 Суперниндзя. Сезон 2. 4-я серия
14:40 Пёс-самурай и город кошек
16:25 Лулу и Бриггс
18:35 Дэдпул 2
21:00 Главный герой
23:15 Тихое место-2
01:10 Обратный отсчёт
02:45 Пекарь и красавица
Матч ТВ
03:00 Смешанные единоборства. One FC. Прямой эфир
07:30, 13:30, 17:00 - Новости
07:35, 13:35, 17:05, 20:15, 22:30, 00:45 - Все на Матч!
10:00 Команда МАТЧ
10:30 Хоккей. ВХЛ. Русская классика. Югра - АКМ. Прямой эфир
14:25 Футбол. Суперлига. Женщины. ЦСКА - Локомотив. Прямой эфир
16:30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
17:55 Хоккей. Кубок Будущего. Россия (U20) - Белоруссия (U20). Прямой эфир
20:25 Футбол. Чемпионат Германии. Боруссия (Дортмунд) - Бавария. Прямой эфир
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. Милан - Удинезе. Прямой эфир
01:25 Футбол. Чемпионат Бразилии. Америка Минейро - Атлетико Минейро. Прямой эфир
03:30 Матч! Парад. Лучшие голы
04:00 Смешанные единоборства. UFC. Ж. Алмейда - Д. Льюис. Прямой эфир
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30, 12:30, 16:30 - Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 Военная тайна с Игорем Прокопенко
15:00 СОВБЕЗ
17:00 Документальный спецпроект. Украина: армия палачей
18:00 Засекреченные списки. Зима близко: что ждёт Украину?
19:00 Брат
21:00 Брат-2
23:35 Сестры
01:20 Кочегар
02:50 Я тоже хочу
04:05 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
04:50 Обитель Сергия. На последнем рубеже
06:10 Табачный капитан
08:00, 13:00, 19:00 - Новости дня
08:15 Домисолька. Мой дом - Россия
09:10 Александр Невский
11:15 Илья Муромец
13:15 Мифы о России: вчера, сегодня, завтра
18:30 Специальный репортаж. Что русскому смешно
19:15 Операция Неман. 1-я - 5-я серии
23:30 Приказ: Огонь не открывать
01:10 Приказ: Перейти границу
02:40 Земля, до востребования
Время начала передач - московское.