Программа передач ТВ, телепрограмма на 4 ноября 2023





Телепрограмма ТВ каналов России на 4 ноября 2023 года. Программа передач популярных телеканалов - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ и Звезда.





Первый канал



04:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. 2 выпуска

06:00 Телеканал Доброе утро

09:00 Умницы и умники

09:45 Слово пастыря

10:00, 12:00, 18:00 - Новости

10:15 Офицеры. Легендарное кино в цвете

12:15 Империя: Петр I. Главы 1-я и 2-я

14:55 Начальник разведки. 1-я - 3-я серии

18:20 Я люблю мою страну

19:20 Я РУССКИЙ. SHAMAN

21:00 Время

21:35 Торжественное открытие международной выставки-форума «Россия»

22:10 Троцкий. 3-я серия

23:10 Любо «Любэ»

23:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. 7 выпусков





Россия 1



04:40 Злоумышленница

08:00 Вести. Местное время

08:35 По секрету всему свету

09:00 Формула еды. Молочные сливки

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести. День народного единства

11:30 Большой праздничный концерт «Песни русского мира»

13:00 Русская смута. История болезни

14:00 Вести. День народного единства

14:50 Измайловский парк. Большой юмористический концерт

17:00 Вести

17:50 Привет, Андрей! День народного единства

20:00 Вести

21:00 Рецепт на любовь

00:30 Нет жизни без тебя

03:55 Олюшка





ТВЦ



03:45 Самара-городок

05:25 Женщины способны на всё

06:25 Семь минус один. 1-я - 4-я серии

09:50 Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Знакомство

11:30, 22:00 - События

11:45 Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Кровавая надпись

12:50 Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Король шантажа

14:06 Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Смертельная схватка

15:23 Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Охота на тигра

16:40 Назад в СССР. Красный день календаря

17:35 Наша смешная жизнь. Похвала глупости

18:20 Тайны города М. Рассвет наступит незаметно. 1-я - 4-я серии

22:15 Право знать!

23:30 Русские тайны. Правда о водке

00:15 Охота на маньяка. Дело Лесного Зверя

00:55 Специальный репортаж. Коридор затмений

01:25 Хватит слухов! 99-я серия

01:50 Вдовьи cлёзы

02:30 Отцы-невидимки

03:10 Битва со свекровью

03:45 Петровка, 38

04:00 Большое кино. Шерлок Холмс и доктор Ватсон

04:30 Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Знакомство





НТВ



04:35 Российская дипломатия

08:00, 16:00 - Сегодня

08:20 Поедем, поедим!

09:20 Едим дома

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Главная дорога

11:00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым

12:00 Квартирный вопрос

13:10 Попутчик

14:20 Игры разумов

15:00 Своя игра

16:20 SHAMAN. Я русский

18:00 Следствие вели...

19:00 Центральное телевидение с Вадимом Такменевым

20:20 Суперстар!

23:55 Международная пилорама с Тиграном Кеосаяном

00:40 Квартирник НТВ у Маргулиса. Zivert

02:20 Дачный ответ

03:10 Свет и тень маяка. 11-я - 12-я серии

04:45 Улицы разбитых фонарей-13. Хокку





Пятый канал



05:00 Великолепная пятёрка. Ночная бабочка

05:35 Солдатик

06:55 Настоятель

08:45 Настоятель-2

10:40 Белый тигр

12:50 Грозовые ворота. 1-я - 4-я серии

16:50 Спецназ. 3 серии

19:55 Спецназ-2. 4 серии

00:00 Известия. Главное

01:05 Временно недоступен. 1-я - 5-я серии





Домашний



03:30 Близко к сердцу. 1-я - 4-я серии

06:35 Можешь мне верить. 1-я - 4-я серии

10:05 Пять ужинов

10:20 Сказочный сон. 1-я - 4-я серии

14:45 Мур-мур, амур. 1-я - 4-я серии

19:00 Яркое пламя. 65-я - 68-я серии

22:45 Скажи, подруга

23:00 Тень прошлого. 1-я - 4-я серии

02:20 6 кадров

02:40 Эффект Матроны. 5 серий





ТНТ



04:20 Студия Союз. Сезон 3. 1 серия

05:05 Импровизация. Сезон 3. 1 серия

05:30 Мой маленький пони

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 2 серии

09:00 Салон. 6-я серия

09:30 Битва экстрасенсов. 3 серии

14:00 Вызов. 13-я серия

15:00 Битва экстрасенсов. 1 серия

16:00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 2 серии

21:00 Ярче Звёзд. 5-я серия

23:00 Женский стендап. Сезон 4. 63-я серия

00:00 Такое кино! 452-я серия

00:30 Линия горизонта

02:15 Импровизация. Команды. Сезон 4. 2 серии

03:50 Студия Союз. 1 серия

04:40 Импровизация. Сезон 3. 1 серия





СТС



02:05 Пекарь и красавица

05:10 6 кадров

05:20 Мультфильмы

05:50 Ералаш

07:00 Три кота

07:30 Детектив Финник

08:00 Шоу «Уральские пельмени»

09:00 ПроСТО кухня. 2 серии

10:00 100 мест, где поесть. Сезон 2. 12-я серия

11:00 Суперниндзя. Сезон 2. 4-я серия

14:40 Пёс-самурай и город кошек

16:25 Лулу и Бриггс

18:35 Дэдпул 2

21:00 Главный герой

23:15 Тихое место-2

01:10 Обратный отсчёт

02:45 Пекарь и красавица





Матч ТВ



03:00 Смешанные единоборства. One FC. Прямой эфир

07:30, 13:30, 17:00 - Новости

07:35, 13:35, 17:05, 20:15, 22:30, 00:45 - Все на Матч!

10:00 Команда МАТЧ

10:30 Хоккей. ВХЛ. Русская классика. Югра - АКМ. Прямой эфир

14:25 Футбол. Суперлига. Женщины. ЦСКА - Локомотив. Прямой эфир

16:30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов

17:55 Хоккей. Кубок Будущего. Россия (U20) - Белоруссия (U20). Прямой эфир

20:25 Футбол. Чемпионат Германии. Боруссия (Дортмунд) - Бавария. Прямой эфир

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. Милан - Удинезе. Прямой эфир

01:25 Футбол. Чемпионат Бразилии. Америка Минейро - Атлетико Минейро. Прямой эфир

03:30 Матч! Парад. Лучшие голы

04:00 Смешанные единоборства. UFC. Ж. Алмейда - Д. Льюис. Прямой эфир





РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30, 12:30, 16:30 - Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 Военная тайна с Игорем Прокопенко

15:00 СОВБЕЗ

17:00 Документальный спецпроект. Украина: армия палачей

18:00 Засекреченные списки. Зима близко: что ждёт Украину?

19:00 Брат

21:00 Брат-2

23:35 Сестры

01:20 Кочегар

02:50 Я тоже хочу

04:05 Самые шокирующие гипотезы





Звезда



04:50 Обитель Сергия. На последнем рубеже

06:10 Табачный капитан

08:00, 13:00, 19:00 - Новости дня

08:15 Домисолька. Мой дом - Россия

09:10 Александр Невский

11:15 Илья Муромец

13:15 Мифы о России: вчера, сегодня, завтра

18:30 Специальный репортаж. Что русскому смешно

19:15 Операция Неман. 1-я - 5-я серии

23:30 Приказ: Огонь не открывать

01:10 Приказ: Перейти границу

02:40 Земля, до востребования



Время начала передач - московское.