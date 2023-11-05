Программа передач ТВ, телепрограмма на 5 ноября 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 5 ноября 2023 года. Программа передач популярных телеканалов - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ и Звезда.
Первый канал
04:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. 2 выпуска
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 - Новости
06:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. 1 выпуск
06:55 Играй, гармонь любимая!
07:40 Часовой
08:10 Здоровье
09:20 Мечталлион. Национальная Лотерея
09:40 Непутевые заметки с Дмитрием Крыловым
10:15 Наше всё
11:05 ПроУют
12:15 Империя: Петр I. Главы 3-я и 4-я
13:50 Империя: Анна Иоанновна
14:55 Начальник разведки. 4-я - 6-я серии
18:20 Михаил Задорнов: вся жизнь. 6-я часть
19:15 Эксклюзив с Дмитрием Борисовым
20:05 Кто хочет стать миллионером?
21:00 Время
21:35 Троцкий. 4-я серия
22:30 Далекие близкие
00:15 Последний русский писатель. К 80-летию Саши Соколова
01:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. 5 выпусков
Россия 1
03:55 Олюшка
05:50 Вратарь галактики
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00, 17:00 - Вести
11:40 Большие перемены
12:40 Всем по 50. 1-я - 4-я серии
17:50 Песни от всей души
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:30 Четвертый пассажир
04:45 Это моя собака
ТВЦ
04:30 Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Знакомство
05:36 Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Кровавая надпись
06:40 Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Король шантажа
07:50 Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Смертельная схватка
09:04 Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Охота на тигра
10:15 Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Собака Баскервилей
11:30, 22:00 - События
11:45 Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Собака Баскервилей
13:35 Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Сокровища Агры
16:40 Назад в СССР. Юмор - дело серьёзное
17:30 Наша смешная жизнь. Криминальное чтиво
18:20 Судьба по книге перемен. 1-я - 4-я серии
22:15 Свадебные хлопоты. 1-я - 4-я серии
01:25 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
01:35 10 самых... Звёздные врунишки
02:00 Слушай, Ленинград, я тебе спою...
02:55 Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Собака Баскервилей
НТВ
04:45 Улицы разбитых фонарей-13. Хокку
05:35 Улицы разбитых фонарей-13. Стрекоза
06:30 Центральное телевидение с Вадимом Такменевым
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
11:55 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:05 Однажды...
15:00 Своя игра
16:20 Человек в праве с Андреем Куницыным
17:00 Следствие вели...
18:00 Новые русские сенсации
19:00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой
20:20 Шоу Аватар
23:20 Звезды сошлись
00:55 Основано на реальных событиях
02:50 Свет и тень маяка. 13-я - 15-я серии
04:50 Телохранитель
Пятый канал
05:00 Временно недоступен. 5-я - 8-я серии
08:15 Грозовые ворота. 1-я - 4-я серии
12:15 Настоящий. 6 серий
17:40 Наш спецназ. 6 серий
23:05 Филин. 9-я - 10-я серии
00:40 Тихая охота. 6 серий
Домашний
02:40 Эффект Матроны. 5 серий
06:45 Тень прошлого. 1-я - 4-я серии
10:15 Уют за 15 минут
10:30 Слёзы осушит ветер. 1-я - 4-я серии
14:50 Оставленное сердце. 1-я - 4-я серии
19:00 Яркое пламя. 69-я - 72-я серии
22:50 Твой Dомашний доктор
23:05 Можешь мне верить. 1-я - 4-я серии
02:30 6 кадров
02:50 Эффект Матроны. 2 серии
04:30 Скарлетт. 1-я - 3-я серии
ТНТ
04:40 Импровизация. Сезон 3. 1 серия
05:30 Снежная королева: Зазеркалье
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 2 серии
09:00 Битва пикников. 2 серии
10:00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 5 серий
18:30 Новые Звёзды в Африке. Сезон 2. 23-я серия
21:00 Лига городов. 8-я серия
23:00 Шоу Воли. 29-я серия
00:10 Ярче Звёзд. 5-я серия
02:00 Я тебе не верю. 12-я - 13-я серии
03:35 Импровизация. Команды. Сезон 4. 2 серии
СТС
03:15 Пекарь и красавица
05:05 6 кадров
05:20 Мультфильмы
05:50 Ералаш
07:00 Отель «У овечек». 57-я - 58-я серии
07:30 Детектив Финник
08:00 Шоу «Уральские пельмени»
09:00 Рогов в деле
10:00 Шоу «Уральские пельмени»
10:30 Уральские умельцы. 3-я серия
11:00 Уральские пельмени. Смехbook
11:20 Галя, у нас отмена! Сезон 1. 18-я - 21-я серии
13:35 Трио в перьях-2
15:20 Angry Birds в кино
17:15 Angry Birds-2 в кино
19:05 Лука
21:00 Мстители. Финал
00:40 На грани
02:25 Пекарь и красавица
Матч ТВ
04:00 Смешанные единоборства. UFC. Ж. Алмейда - Д. Льюис. Прямой эфир
07:00, 12:50, 17:55, 02:30 - Новости
07:05, 12:00, 13:30, 14:10, 14:50, 15:40, 18:00, 21:45 - Все на Матч!
10:00 Лига героев
11:05 Универсиада. 10 лет спустя
12:55 Хоккей 3х3. Кубок Будущего. Россия (U20) - Казахстан (U20). Прямой эфир
13:35 Хоккей 3х3. Кубок Будущего. Россия (U18) - Белоруссия (U20). Прямой эфир
14:15 Хоккей 3х3. Кубок Будущего. Матч за 3-е место. Прямой эфир
14:55 Хоккей 3х3. Кубок Будущего. Финал. Прямой эфир
15:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Зенит - УНИКС. Прямой эфир
18:30 Футбол. РПЛ. Локомотив - Спартак. Прямой эфир
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. Фиорентина - Ювентус. Прямой эфир
00:45 Футбол. Чемпионат Бразилии. Коритиба - Гояс. Прямой эфир
02:35 Вы это видели
03:00 Бокс. Bare Knuckle FC
04:00 Автоспорт. СМП РСКГ Эндуранс. Кубок России
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30, 12:30 - Новости
09:00 Самая народная программа
09:30 Знаете ли вы, что?
10:30 Наука и техника
11:30 Неизвестная история
13:00 Призрак
15:15 Решение о ликвидации
18:30 Крым
20:40 Братство
23:00 Итоговая программа с Петром Марченко
23:55 Чернобыль
02:25 Цой
03:50 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
02:40 Земля, до востребования
05:15 Военный врач Иван Косачев. Две пустыни: огонь и лед
06:00 Сказ про то, как царь Петр арапа женил
08:00 Демидовы
09:00, 13:00, 19:00 - Новости дня
09:15 Демидовы
11:40 Новороссия
15:35 История военной разведки
19:15 Операция «Горгона». 1-я - 4-я серии
23:15 Ожидание полковника Шалыгина
00:55 Табачный капитан
02:20 Сказ про то, как царь Петр арапа женил
04:00 Беспокойное хозяйство
Время начала передач - московское.