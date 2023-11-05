Программа передач ТВ, телепрограмма на 5 ноября 2023





Телепрограмма ТВ каналов России на 5 ноября 2023 года. Программа передач популярных телеканалов - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ и Звезда.





Первый канал



04:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. 2 выпуска

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 - Новости

06:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. 1 выпуск

06:55 Играй, гармонь любимая!

07:40 Часовой

08:10 Здоровье

09:20 Мечталлион. Национальная Лотерея

09:40 Непутевые заметки с Дмитрием Крыловым

10:15 Наше всё

11:05 ПроУют

12:15 Империя: Петр I. Главы 3-я и 4-я

13:50 Империя: Анна Иоанновна

14:55 Начальник разведки. 4-я - 6-я серии

18:20 Михаил Задорнов: вся жизнь. 6-я часть

19:15 Эксклюзив с Дмитрием Борисовым

20:05 Кто хочет стать миллионером?

21:00 Время

21:35 Троцкий. 4-я серия

22:30 Далекие близкие

00:15 Последний русский писатель. К 80-летию Саши Соколова

01:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. 5 выпусков





Россия 1



03:55 Олюшка

05:50 Вратарь галактики

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00, 17:00 - Вести

11:40 Большие перемены

12:40 Всем по 50. 1-я - 4-я серии

17:50 Песни от всей души

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин

22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

01:30 Четвертый пассажир

04:45 Это моя собака





ТВЦ



04:30 Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Знакомство

05:36 Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Кровавая надпись

06:40 Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Король шантажа

07:50 Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Смертельная схватка

09:04 Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Охота на тигра

10:15 Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Собака Баскервилей

11:30, 22:00 - События

11:45 Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Собака Баскервилей

13:35 Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Сокровища Агры

16:40 Назад в СССР. Юмор - дело серьёзное

17:30 Наша смешная жизнь. Криминальное чтиво

18:20 Судьба по книге перемен. 1-я - 4-я серии

22:15 Свадебные хлопоты. 1-я - 4-я серии

01:25 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

01:35 10 самых... Звёздные врунишки

02:00 Слушай, Ленинград, я тебе спою...

02:55 Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Собака Баскервилей





НТВ



04:45 Улицы разбитых фонарей-13. Хокку

05:35 Улицы разбитых фонарей-13. Стрекоза

06:30 Центральное телевидение с Вадимом Такменевым

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня

08:20 У нас выигрывают!

10:20 Первая передача

11:00 Чудо техники

11:55 Дачный ответ

13:00 НашПотребНадзор

14:05 Однажды...

15:00 Своя игра

16:20 Человек в праве с Андреем Куницыным

17:00 Следствие вели...

18:00 Новые русские сенсации

19:00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой

20:20 Шоу Аватар

23:20 Звезды сошлись

00:55 Основано на реальных событиях

02:50 Свет и тень маяка. 13-я - 15-я серии

04:50 Телохранитель





Пятый канал



05:00 Временно недоступен. 5-я - 8-я серии

08:15 Грозовые ворота. 1-я - 4-я серии

12:15 Настоящий. 6 серий

17:40 Наш спецназ. 6 серий

23:05 Филин. 9-я - 10-я серии

00:40 Тихая охота. 6 серий





Домашний



02:40 Эффект Матроны. 5 серий

06:45 Тень прошлого. 1-я - 4-я серии

10:15 Уют за 15 минут

10:30 Слёзы осушит ветер. 1-я - 4-я серии

14:50 Оставленное сердце. 1-я - 4-я серии

19:00 Яркое пламя. 69-я - 72-я серии

22:50 Твой Dомашний доктор

23:05 Можешь мне верить. 1-я - 4-я серии

02:30 6 кадров

02:50 Эффект Матроны. 2 серии

04:30 Скарлетт. 1-я - 3-я серии





ТНТ



04:40 Импровизация. Сезон 3. 1 серия

05:30 Снежная королева: Зазеркалье

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 2 серии

09:00 Битва пикников. 2 серии

10:00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 5 серий

18:30 Новые Звёзды в Африке. Сезон 2. 23-я серия

21:00 Лига городов. 8-я серия

23:00 Шоу Воли. 29-я серия

00:10 Ярче Звёзд. 5-я серия

02:00 Я тебе не верю. 12-я - 13-я серии

03:35 Импровизация. Команды. Сезон 4. 2 серии





СТС



03:15 Пекарь и красавица

05:05 6 кадров

05:20 Мультфильмы

05:50 Ералаш

07:00 Отель «У овечек». 57-я - 58-я серии

07:30 Детектив Финник

08:00 Шоу «Уральские пельмени»

09:00 Рогов в деле

10:00 Шоу «Уральские пельмени»

10:30 Уральские умельцы. 3-я серия

11:00 Уральские пельмени. Смехbook

11:20 Галя, у нас отмена! Сезон 1. 18-я - 21-я серии

13:35 Трио в перьях-2

15:20 Angry Birds в кино

17:15 Angry Birds-2 в кино

19:05 Лука

21:00 Мстители. Финал

00:40 На грани

02:25 Пекарь и красавица





Матч ТВ



04:00 Смешанные единоборства. UFC. Ж. Алмейда - Д. Льюис. Прямой эфир

07:00, 12:50, 17:55, 02:30 - Новости

07:05, 12:00, 13:30, 14:10, 14:50, 15:40, 18:00, 21:45 - Все на Матч!

10:00 Лига героев

11:05 Универсиада. 10 лет спустя

12:55 Хоккей 3х3. Кубок Будущего. Россия (U20) - Казахстан (U20). Прямой эфир

13:35 Хоккей 3х3. Кубок Будущего. Россия (U18) - Белоруссия (U20). Прямой эфир

14:15 Хоккей 3х3. Кубок Будущего. Матч за 3-е место. Прямой эфир

14:55 Хоккей 3х3. Кубок Будущего. Финал. Прямой эфир

15:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Зенит - УНИКС. Прямой эфир

18:30 Футбол. РПЛ. Локомотив - Спартак. Прямой эфир

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. Фиорентина - Ювентус. Прямой эфир

00:45 Футбол. Чемпионат Бразилии. Коритиба - Гояс. Прямой эфир

02:35 Вы это видели

03:00 Бокс. Bare Knuckle FC

04:00 Автоспорт. СМП РСКГ Эндуранс. Кубок России





РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30, 12:30 - Новости

09:00 Самая народная программа

09:30 Знаете ли вы, что?

10:30 Наука и техника

11:30 Неизвестная история

13:00 Призрак

15:15 Решение о ликвидации

18:30 Крым

20:40 Братство

23:00 Итоговая программа с Петром Марченко

23:55 Чернобыль

02:25 Цой

03:50 Самые шокирующие гипотезы





Звезда



02:40 Земля, до востребования

05:15 Военный врач Иван Косачев. Две пустыни: огонь и лед

06:00 Сказ про то, как царь Петр арапа женил

08:00 Демидовы

09:00, 13:00, 19:00 - Новости дня

09:15 Демидовы

11:40 Новороссия

15:35 История военной разведки

19:15 Операция «Горгона». 1-я - 4-я серии

23:15 Ожидание полковника Шалыгина

00:55 Табачный капитан

02:20 Сказ про то, как царь Петр арапа женил

04:00 Беспокойное хозяйство



Время начала передач - московское.