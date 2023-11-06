Программа передач ТВ, телепрограмма на 6 ноября 2023





Телепрограмма ТВ каналов России на 6 ноября 2023 года. Программа передач популярных телеканалов - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ и Звезда.





Первый канал



04:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. 2 выпуска

05:35 Берегись автомобиля

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 - Новости

06:10 Берегись автомобиля

07:25 Небесный тихоход. Кино в цвете

09:00 Парад 1941 года на Красной площади

10:15 Играем свадьбу!

11:05 Жизнь других. Шри-Ланка

12:15 Шоу Вована и Лексуса

12:55 Империя: Елизавета Петровна. Главы 1-я и 2-я

15:00 Начальник разведки. 7-я - 8-я серии

17:05 Баня, водка, гармонь, Голливуд

19:00 Перепой звезду

21:00 Время

23:00 Троцкий. 5-я серия

00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. 5 выпусков





Россия 1



04:45 Это моя собака

06:30 Совсем чужие

10:10 Сто к одному

11:00, 17:00, 20:00 - Вести

11:40 Призрак великой Финляндии. Преступление без наказания

12:35 Всем по 50. 5-я - 8-я серии

17:50 Песни от всей души

21:15 Вести. Местное время

21:30 Екатерина. Фавориты. 1-я серия

22:30 Серебряные коньки

01:05 Кандагар

02:50 Вратарь галактики





ТВЦ



04:08 Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Собака Баскервилей, 2-я серия

05:20 Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Сокровища Агры

07:45 Некрасивая подружка-18-19. 1-я - 4-я серии

11:30, 22:00 - События

11:45 Смешите меня семеро. 19-я серия. Про любовь

12:50 Александра Пахмутова. Ты моя мелодия...

13:40 Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Двадцатый век начинается

16:50 Назад в СССР. Из жизни отдыхающих

17:35 Наша смешная жизнь. Он и она

18:25 Из Сибири с любовью. 1-я - 4-я серии

22:15 Барышня и хулиган. 1-я - 4-я серии

01:20 Обмани себя. 1-я - 4-я серии

04:20 Увидеть Америку и умереть





НТВ



04:50 Телохранитель

08:00 Сегодня

08:20 Белое солнце пустыни

10:00, 16:00, 19:00 - Сегодня

10:20 1983

12:30 Отставник. 3 серии

19:30 Очень синяя борода

22:50 Услышь меня. Концерт Елены Север

00:45 ТЭФИ-KIDS-2023. Российская национальная телевизионная премия

02:20 Жестокая любовь

04:05 Свет и тень маяка. 16-я серия

04:50 Улицы разбитых фонарей-13. Эликсир молодости





Пятый канал



05:00 Настоятель

06:30 Настоятель-2

08:15 Спецназ. 3 серии

11:15 Спецназ-2. 4 серии

15:20 Витязи. 8 серий

23:55 По прозвищу Зверь

01:35 Солдатик

03:00 Белый тигр

04:40 Боевая единичка. 1-я серия





Домашний



04:30 Скарлетт. 1-я - 3-я серии

06:30 Скарлетт. 3-я - 8-я серии

10:45 Всё к лучшему. 1-я - 4-я серии

14:45 Всё к лучшему-2. 1-я - 4-я серии

19:00 Каменное сердце. 1-я - 4-я серии

23:00 Любовь как мотив. 1-я и 2-я серии

00:55 Скарлетт. 1-я - 8-я серии





ТНТ



04:25 Импровизация. Команды. Сезон 4. 1 серия

05:10 Импровизация. Сезон 3. 1 серия

05:30 Папа-мама гусь

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 1 серия

07:30 Вызов. 13-я серия

08:30 Новые Звёзды в Африке. 23-я серия

11:00 Реальные пацаны. Сезон 10. 17 серий

20:00 Праздники. 1-я - 2-я серии

21:00 Разрешите обратиться. 1-я - 2-я серии

22:40 Однажды в России. 1 серия

23:40 Лига городов. 7-я серия

01:20 Такое кино! 1 серия

01:50 Импровизация. Команды. 2 серии

03:30 Студия Союз. 2 серии





СТС



02:25 Пекарь и красавица

05:10 6 кадров

05:20 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:55 Мультфильмы

07:25 Простоквашино

07:40 Ну, погоди! Каникулы

08:00 100 мест, где поесть. Сезон 2. 12-я серия

09:00 Пёс-самурай и город кошек

10:45 Трио в перьях-2

12:25 Angry Birds в кино

14:25 Angry Birds-2 в кино

16:20 Мстители. Финал

20:00 Суперниндзя. Сезон 2. 5-я серия

23:15 Полный блэкаут. Сезон 3. 2-я серия

00:25 Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком

01:25 Глаза Тэмми Фэй

03:25 Сеня-Федя





Матч ТВ



05:00 Боулинг. BetBoom Кубок КЛБ. Про-тур

06:00 Спортивный век

06:30 Всё о главном

07:00, 09:30, 13:05, 04:00 - Новости

07:05, 13:30, 00:30 - Все на Матч!

09:35 Метеор на ринге

09:55 Бокс. Чемпионат России. Женщины. Прямой эфир

13:10 Специальный репортаж

13:55 Хоккей. Кубок Будущего. Россия (U20) - Россия (U18). Прямой эфир

16:15 Хоккей. КХЛ. Спартак - СКА. Прямой эфир

19:15 Футбол. РПЛ. Сочи - Динамо. Прямой эфир

21:30 После футбола с Георгием Черданцевым

22:30 Вечер профессионального бокса. Прямой эфир

01:30 Магия большого спорта

02:00 Футбол. Чемпионат Германии. Вольфсбург - Вердер

04:05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. МБА - Астана





РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30, 12:30 - Новости

08:45 Васаби

10:30 Поцелуй дракона

12:45 Миссия: Невыполнима 3

15:15 Миссия невыполнима. Протокол «Фантом»

17:55 Миссия невыполнима: Племя изгоев

20:25 Миссия невыполнима: последствия

23:20 Миссия: невыполнима

01:30 Миссия невыполнима-2

03:30 Тайны Чапман





Звезда



04:00 Беспокойное хозяйство

05:35 Свидетельство о бедности

06:50 Командир корабля

09:00 Новости недели с Юрием Подкопаевым

09:25 Служу России

09:55 Военная приёмка

10:40 Скрытые угрозы с Николаем Чиндяйкиным

11:30 Код доступа. Война безрассудного дня: как остановить кровопролитие?

12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Наталья Ковшова и Мария Поливанова

13:10 Время вперед

18:00 Главное с Ольгой Беловой

19:40 Легенды советского сыска

23:00 Фетисов

23:50 Люди Донбасса. Сила веры

00:10 Демидовы

02:50 Неизвестная война. Великая Отечественная

03:55 Операция «Горгона». 1-я - 2-я серии



Время начала передач - московское.