Программа передач ТВ, телепрограмма на 7 ноября 2023





Телепрограмма ТВ каналов России на 7 ноября 2023 года. Программа передач популярных телеканалов - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ и Звезда.





Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 - Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:50 Информационный канал

15:15 Давай поженимся!

16:05 Мужское / Женское

17:00 Информационный канал

19:55 Куклы наследника Тутти

21:00 Время

22:00 Троцкий. 6-я серия

23:00 Большая игра

00:00 Ефим Славский. Титан атомного века. К 125-летию легендарного министра

01:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. 5 выпусков





Россия 1



05:00 Утро России

09:00, 14:30, 21:05 - Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00, 14:00, 16:00, 20:00 - Вести

11:30 60 минут

14:55 Наши

16:30 Малахов. Месть альфонса

17:30 60 минут

21:20 Екатерина. Фавориты. 2-я серия

22:20 Вечер с Владимиром Соловьёвым

01:05 Демон революции. Фильм 1-й

02:55 Морозова. 2 серии





ТВЦ



04:20 Увидеть Америку и умереть

05:05 Шуранова и Хочинский. Леди и бродяга

06:00 Настроение

08:20 Доктор И... Базалиома

08:55 Тайна песни. Красные и белые

09:30 Женская версия. Чисто советское убийство. 1-я - 2-я серии

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 - События

11:50 Тайны города М. Рассвет наступит незаметно. 1-я - 2-я серии

13:40 Мой герой. Екатерина Рождественская

14:50 Город новостей

15:05 Я знаю твои секреты-3. Хамелеон. 1-я - 2-я серии

17:00 Назад в СССР. Битва за урожай

18:10 Дела житейские. 1-я - 4-я серии

22:35 Закон и порядок

23:05 Сбежавшие звёзды

00:30 Петровка, 38

00:45 Русские тайны. Правда о водке

01:25 Знак качества. Доставка

02:05 Прага-42. Убийство Гейдриха

02:45 Я знаю твои секреты-3. Хамелеон. 1-я - 2-я серии

04:15 Тайна песни. Красные и белые

04:40 Александр Балуев. В меня заложен этот шифр





НТВ



04:50 Улицы разбитых фонарей-13. 2 серии

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 - Сегодня

08:25 Пёс-2. 4 серии

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

20:00 Скорая помощь-6. 1-я - 2-я серии

22:15 Балабол-6. 3 серии (23:35 - Сегодня в Москве)

01:55 Белое солнце пустыни

03:20 Свет и тень маяка. 2 серии

04:50 Улицы разбитых фонарей-13. 1 серия





Пятый канал



05:00, 09:00, 13:00, 17:00, 00:00 - Известия

05:25 Боевая единичка. 1-я - 4-я серии

08:35 Искупление

08:55, 12:55 - Знание - сила

09:30 Искупление

11:05 Наш спецназ. 6 серий

17:30 След. 5 серий

21:25 Великолепная пятёрка-5. 1 серия

22:25 Великолепная пятёрка-4. 2 серии

00:30 Великолепная пятёрка-5. 1 серия

01:15 Великолепная пятёрка-4. 2 серии

02:40 След. 2 серии

04:00 Прокурорская проверка. 1 серия





Домашний



00:55 Скарлетт. 1-я - 8-я серии

06:30 По делам несовершеннолетних

07:25 Давай разведёмся!

08:25 Тест на отцовство

10:40 Понять. Простить. 2 серии

11:45 Порча. 2 серии

12:50 Знахарка. Папина дочка

13:20 Верну любимого. Защита

13:55 Голоса ушедших душ. Пропавший

14:30 Твой Dомашний доктор

14:45 Сколько живет любовь. 1-я - 4-я серии

19:00 Зеркало для оборотня. 1-я - 4-я серии

23:05 Понять. Простить. 2 серии

00:15 Порча. 2 серии

01:10 Знахарка. Папина дочка

01:35 Верну любимого. Защита

02:05 Голоса ушедших душ. Пропавший

02:30 Сколько живет любовь. 1-я - 4-я серии





ТНТ



05:00 Импровизация. 3 серии

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 1-я - 2-я серии

09:00 Салон. 6-я серия

09:30 Реальные пацаны. 11 серий

15:00 Полярный. 1-я - 8-я серии

19:00 Праздники. 1-я - 4-я серии

21:00 Разрешите обратиться. 3-я - 4-я серии

22:00 Однажды в России. 1 серия

23:00 Линия горизонта

00:55 Импровизация. Команды. 2 серии

02:35 Студия Союз. 3 серии





СТС



05:00 6 кадров

05:10 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:55 Мультфильмы

07:25 Гномы в деле!

09:00 Гости из прошлого. Сезон 2. 1-я - 2-я серии

10:00 Уральские пельмени. Смехbook

11:35 Шоу «Уральские пельмени»

19:00 Мама будет против. 1-я - 2-я серии

19:45 Полный блэкаут. Сезон 3. 3-я серия

21:00 Месть земли

23:15 Эра выживания

01:35 Обратный отсчёт

03:30 Сеня-Федя

04:55 6 кадров





Матч ТВ



04:05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. МБА - Астана

06:00 Спортивный век

06:30 Наши иностранцы

07:00, 09:30, 13:05, 15:25, 18:10, 04:00 - Новости

07:05, 16:00, 19:45, 01:00 - Все на Матч!

09:35 Специальный репортаж

09:55 Бокс. Чемпионат России. Женщины. Прямой эфир

13:10 Специальный репортаж

13:30 Есть тема!

14:55 Футбол. Журнал Лиги чемпионов

15:30 География спорта. Петрозаводск

17:00 Футбол. РПЛ. Обзор тура

18:15 Брейкинг. Russian Open Breaking Championships

20:30 Футбол. ЛЧ. Боруссия (Дортмунд) - Ньюкасл. Прямой эфир

22:45 Футбол. ЛЧ. Милан - ПСЖ. Прямой эфир

02:00 Футбол. ЛЧ. Манчестер Сити - Янг Бойз

04:05 Велоспорт (трек). Лига Чемпионов





РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 - Новости

09:00 Военная тайна с Игорем Прокопенко

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

20:00 Три секунды

22:10 Водить по-русски

23:30 Документальный спецпроект

00:30 Васаби

02:10 Самые шокирующие гипотезы

03:00 Тайны Чапман





Звезда



03:55 Операция «Горгона». 1-я - 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00, 13:00, 17:00, 19:00 - Новости дня

09:15 Открытый эфир

11:00 Освобождение

11:35 Операция «Неман». 1-я - 5-я серии (15:00 - Военные новости)

18:00 Битва за Россию. Московская битва 1612 года. Дмитрий Пожарский против польского гетмана Яна Ходкевича

18:50 Специальный репортаж

19:55 По горячим следам

20:10 Улика из прошлого

21:00 Открытый эфир

22:45 Между тем с Наталией Метлиной

23:15 Их знали только в лицо

01:15 Свидетельство о бедности

02:20 По данным уголовного розыска...

03:35 Неизвестная война. Великая Отечественная



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