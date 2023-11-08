Программа передач ТВ, телепрограмма на 8 ноября 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 8 ноября 2023 года. Программа передач популярных телеканалов - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ и Звезда.
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 - Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:50 Информационный канал
15:15 Давай поженимся!
16:05 Мужское / Женское
17:00 Информационный канал
19:55 Куклы наследника Тутти
21:00 Время
22:00 Троцкий. 7-я серия
23:00 Большая игра
00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. 6 выпусков
Россия 1
05:00 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 - Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 - Вести
11:30 60 минут
14:55 Наши
16:30 Малахов
17:30 60 минут
21:20 Екатерина. Фавориты. 3-я серия
22:20 Вечер с Владимиром Соловьёвым
01:05 Демон революции. Фильм 2-й
02:55 Морозова. 2 серии
ТВЦ
04:40 Александр Балуев. В меня заложен этот шифр
05:20 Мой герой. Екатерина Рождественская
06:00 Настроение
08:15 Доктор И... Диета для кожи
08:55 Тайна песни. Течёт река Волга
09:25 Женская версия. Чисто советское убийство. 3-я - 4-я серии
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 - События
11:50 Тайны города М. Рассвет наступит незаметно. 3-я - 4-я серии
13:40 Мой герой. Евгений Стеблов
14:50 Город новостей
15:05 Я знаю твои секреты-3. Хамелеон. 3-я - 4-я серии
17:00 Назад в СССР. Страсти по дефициту
18:10 Дела житейские-2. 1-я - 4-я серии
22:35 Хватит слухов!
23:05 90-е. Фанера
00:30 Петровка, 38
00:45 Хроники московского быта. Женщины Ленина
01:25 Прощание. Олег Видов
02:05 Маяковский. Последняя любовь, последний выстрел
02:50 Я знаю твои секреты-3. Хамелеон. 3-я - 4-я серии
04:20 Тайна песни. Течёт река Волга
04:45 Михаил Ульянов. Горькая исповедь
НТВ
04:50 Улицы разбитых фонарей-13. 2 серии
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 - Сегодня
08:25 Пёс-2. 4 серии
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:20, 23:35 - Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
20:00 Скорая помощь-6. 3-я - 4-я серии
22:15 Балабол-6. 3 серии
01:55 Капитан Голливуд
03:35 Свет и тень маяка. 2 серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-13. 1 серия
Пятый канал
05:00, 09:00, 13:00, 17:00, 00:00 - Известия
05:25 Лютый. 1-я - 4-я серии
08:55 Знание - сила
09:30 Учитель в законе 2. 1-я - 7-я серии
17:30 След. 5 серий
21:25 Великолепная пятёрка-5. 1 серия
22:25 Великолепная пятёрка-4. 2 серии
00:30 Великолепная пятёрка-5. 1 серия
01:15 Великолепная пятёрка-4. 2 серии
02:40 След. 2 серии
04:00 Прокурорская проверка. 1 серия
Домашний
02:30 Сколько живет любовь. 1-я - 4-я серии
05:35 6 кадров
05:45 По делам несовершеннолетних
07:35 Давай разведёмся!
08:35 Тест на отцовство
10:45 Понять. Простить. 2 серии
11:50 Порча. 2 серии
13:00 Знахарка. Икота на Федота
13:35 Верну любимого. Из другого круга
14:10 Голоса ушедших душ. Завещание
14:45 Слепой поворот. 1-я - 4-я серии
19:00 Зеркало для оборотня. 5-я - 8-я серии
23:00 Понять. Простить. 2 серии
00:05 Порча. 2 серии
01:00 Знахарка. Икота на Федота
01:25 Верну любимого. Из другого круга
01:55 Голоса ушедших душ. Завещание
02:20 Слепой поворот. 1-я - 4-я серии
ТНТ
05:00 Импровизация. 3 серии
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 2 серии
09:00 Реальные пацаны. 12 серий
15:00 Полярный. 7-я - 12-я серии
18:00 Праздники. 1-я - 6-я серии
21:00 Разрешите обратиться. 5-я - 6-я серии
22:20 Однажды в России. 1 серия
23:20 Призрачный гонщик-2
01:20 Импровизация. Команды. 2 серии
03:00 Студия Союз. 3 серии
СТС
04:55 6 кадров
05:10 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:55 Мультфильмы
07:25 Простоквашино
07:40 Ну, погоди! Каникулы
08:00 Мама будет против. 1-я - 2-я серии
09:00 Гости из прошлого. Сезон 2. 3-я - 4-я серии
10:05 Шоу «Уральские пельмени»
11:05 Как прогулять школу с пользой
13:35 Расправь крылья
16:00 Angry Birds-2 в кино
17:55 Мама будет против. 1-я - 4-я серии
20:00 Няньки
21:55 Шпион по соседству
23:45 Шеф Адам Джонс
01:45 Сеня-Федя
Матч ТВ
04:05 Велоспорт (трек). Лига Чемпионов
06:00 Спортивный век
06:30 Футбол. Первая Лига. Обзор тура
07:00, 09:30, 13:05, 15:25, 18:10, 04:00 - Новости
07:05, 16:00, 19:45, 01:00 - Все на Матч!
09:35 Специальный репортаж
09:55 Бокс. Чемпионат России. Женщины. Прямой эфир
13:10 Специальный репортаж
13:30 Есть тема!
14:55 Спортивный век
15:30 Вид сверху
17:00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
18:15 Смешанные единоборства. UFC. Ж. Алмейда - Д. Льюис
20:30 Футбол. ЛЧ. Реал Сосьедад - Бенфика. Прямой эфир
22:45 Футбол. ЛЧ. Бавария - Галатасарай. Прямой эфир
02:00 Футбол. ЛЧ. Арсенал - Севилья
04:05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. МИНСК - Уралмаш
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 - Новости
09:00 Военная тайна с Игорем Прокопенко
10:00 СОВБЕЗ
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
20:00 Золото
22:20 Смотреть всем!
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Убийства в стиле Гойи
02:20 Самые шокирующие гипотезы
03:05 Тайны Чапман
Звезда
03:35 Неизвестная война. Великая Отечественная
05:15 Перелом. Хроника Победы
05:40 Герой 115
07:00 Сегодня утром
09:00, 13:00, 17:00, 19:00 - Новости дня
09:15 Открытый эфир
11:00 По горячим следам
11:20 Разведчики. Последний бой. 1-я - 6-я серии (15:00 - Военные новости)
18:00 Битва за Россию. Оборона Москвы 1618 года. Михаил Романов против Сигизмунда III
18:50 Специальный репортаж
19:55 По горячим следам
20:10 Секретные материалы
21:00 Открытый эфир
22:45 Между тем с Наталией Метлиной
23:15 Зелёный огонёк
00:55 В добрый час
02:45 Разведчики. Последний бой. 1-я - 4-я серии
Время начала передач - московское.