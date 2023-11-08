Программа передач ТВ, телепрограмма на 8 ноября 2023





Телепрограмма ТВ каналов России на 8 ноября 2023 года. Программа передач популярных телеканалов - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ и Звезда.





Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 - Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:50 Информационный канал

15:15 Давай поженимся!

16:05 Мужское / Женское

17:00 Информационный канал

19:55 Куклы наследника Тутти

21:00 Время

22:00 Троцкий. 7-я серия

23:00 Большая игра

00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. 6 выпусков





Россия 1



05:00 Утро России

09:00, 14:30, 21:05 - Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00, 14:00, 16:00, 20:00 - Вести

11:30 60 минут

14:55 Наши

16:30 Малахов

17:30 60 минут

21:20 Екатерина. Фавориты. 3-я серия

22:20 Вечер с Владимиром Соловьёвым

01:05 Демон революции. Фильм 2-й

02:55 Морозова. 2 серии





ТВЦ



04:40 Александр Балуев. В меня заложен этот шифр

05:20 Мой герой. Екатерина Рождественская

06:00 Настроение

08:15 Доктор И... Диета для кожи

08:55 Тайна песни. Течёт река Волга

09:25 Женская версия. Чисто советское убийство. 3-я - 4-я серии

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 - События

11:50 Тайны города М. Рассвет наступит незаметно. 3-я - 4-я серии

13:40 Мой герой. Евгений Стеблов

14:50 Город новостей

15:05 Я знаю твои секреты-3. Хамелеон. 3-я - 4-я серии

17:00 Назад в СССР. Страсти по дефициту

18:10 Дела житейские-2. 1-я - 4-я серии

22:35 Хватит слухов!

23:05 90-е. Фанера

00:30 Петровка, 38

00:45 Хроники московского быта. Женщины Ленина

01:25 Прощание. Олег Видов

02:05 Маяковский. Последняя любовь, последний выстрел

02:50 Я знаю твои секреты-3. Хамелеон. 3-я - 4-я серии

04:20 Тайна песни. Течёт река Волга

04:45 Михаил Ульянов. Горькая исповедь





НТВ



04:50 Улицы разбитых фонарей-13. 2 серии

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 - Сегодня

08:25 Пёс-2. 4 серии

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:20, 23:35 - Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

20:00 Скорая помощь-6. 3-я - 4-я серии

22:15 Балабол-6. 3 серии

01:55 Капитан Голливуд

03:35 Свет и тень маяка. 2 серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-13. 1 серия





Пятый канал



05:00, 09:00, 13:00, 17:00, 00:00 - Известия

05:25 Лютый. 1-я - 4-я серии

08:55 Знание - сила

09:30 Учитель в законе 2. 1-я - 7-я серии

17:30 След. 5 серий

21:25 Великолепная пятёрка-5. 1 серия

22:25 Великолепная пятёрка-4. 2 серии

00:30 Великолепная пятёрка-5. 1 серия

01:15 Великолепная пятёрка-4. 2 серии

02:40 След. 2 серии

04:00 Прокурорская проверка. 1 серия





Домашний



02:30 Сколько живет любовь. 1-я - 4-я серии

05:35 6 кадров

05:45 По делам несовершеннолетних

07:35 Давай разведёмся!

08:35 Тест на отцовство

10:45 Понять. Простить. 2 серии

11:50 Порча. 2 серии

13:00 Знахарка. Икота на Федота

13:35 Верну любимого. Из другого круга

14:10 Голоса ушедших душ. Завещание

14:45 Слепой поворот. 1-я - 4-я серии

19:00 Зеркало для оборотня. 5-я - 8-я серии

23:00 Понять. Простить. 2 серии

00:05 Порча. 2 серии

01:00 Знахарка. Икота на Федота

01:25 Верну любимого. Из другого круга

01:55 Голоса ушедших душ. Завещание

02:20 Слепой поворот. 1-я - 4-я серии





ТНТ



05:00 Импровизация. 3 серии

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 2 серии

09:00 Реальные пацаны. 12 серий

15:00 Полярный. 7-я - 12-я серии

18:00 Праздники. 1-я - 6-я серии

21:00 Разрешите обратиться. 5-я - 6-я серии

22:20 Однажды в России. 1 серия

23:20 Призрачный гонщик-2

01:20 Импровизация. Команды. 2 серии

03:00 Студия Союз. 3 серии





СТС



04:55 6 кадров

05:10 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:55 Мультфильмы

07:25 Простоквашино

07:40 Ну, погоди! Каникулы

08:00 Мама будет против. 1-я - 2-я серии

09:00 Гости из прошлого. Сезон 2. 3-я - 4-я серии

10:05 Шоу «Уральские пельмени»

11:05 Как прогулять школу с пользой

13:35 Расправь крылья

16:00 Angry Birds-2 в кино

17:55 Мама будет против. 1-я - 4-я серии

20:00 Няньки

21:55 Шпион по соседству

23:45 Шеф Адам Джонс

01:45 Сеня-Федя





Матч ТВ



04:05 Велоспорт (трек). Лига Чемпионов

06:00 Спортивный век

06:30 Футбол. Первая Лига. Обзор тура

07:00, 09:30, 13:05, 15:25, 18:10, 04:00 - Новости

07:05, 16:00, 19:45, 01:00 - Все на Матч!

09:35 Специальный репортаж

09:55 Бокс. Чемпионат России. Женщины. Прямой эфир

13:10 Специальный репортаж

13:30 Есть тема!

14:55 Спортивный век

15:30 Вид сверху

17:00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор

18:15 Смешанные единоборства. UFC. Ж. Алмейда - Д. Льюис

20:30 Футбол. ЛЧ. Реал Сосьедад - Бенфика. Прямой эфир

22:45 Футбол. ЛЧ. Бавария - Галатасарай. Прямой эфир

02:00 Футбол. ЛЧ. Арсенал - Севилья

04:05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. МИНСК - Уралмаш





РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 - Новости

09:00 Военная тайна с Игорем Прокопенко

10:00 СОВБЕЗ

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

20:00 Золото

22:20 Смотреть всем!

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Убийства в стиле Гойи

02:20 Самые шокирующие гипотезы

03:05 Тайны Чапман





Звезда



03:35 Неизвестная война. Великая Отечественная

05:15 Перелом. Хроника Победы

05:40 Герой 115

07:00 Сегодня утром

09:00, 13:00, 17:00, 19:00 - Новости дня

09:15 Открытый эфир

11:00 По горячим следам

11:20 Разведчики. Последний бой. 1-я - 6-я серии (15:00 - Военные новости)

18:00 Битва за Россию. Оборона Москвы 1618 года. Михаил Романов против Сигизмунда III

18:50 Специальный репортаж

19:55 По горячим следам

20:10 Секретные материалы

21:00 Открытый эфир

22:45 Между тем с Наталией Метлиной

23:15 Зелёный огонёк

00:55 В добрый час

02:45 Разведчики. Последний бой. 1-я - 4-я серии



Время начала передач - московское.