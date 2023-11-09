Программа передач ТВ, телепрограмма на 9 ноября 2023





Телепрограмма ТВ каналов России на 9 ноября 2023 года. Программа передач популярных телеканалов - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ и Звезда.





Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 - Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:50 Информационный канал

15:15 Давай поженимся!

16:05 Мужское / Женское

17:00 Информационный канал

19:55 Куклы наследника Тутти

21:00 Время

22:00 Троцкий. 8-я серия

23:00 Большая игра

00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. 6 выпусков





Россия 1



05:00 Утро России

09:00, 21:05 - Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00, 14:00, 16:00, 20:00 - Вести

11:30 60 минут

14:30 Вести. Местное время

14:55 Наши

16:30 Малахов

17:30 60 минут

21:20 Екатерина. Фавориты. 4-я серия

22:20 Вечер с Владимиром Соловьёвым

01:05 Демон революции. Фильм 3-й

02:45 Морозова. 2 серии





ТВЦ



04:45 Михаил Ульянов. Горькая исповедь

05:20 Мой герой. Евгений Стеблов

06:00 Настроение

08:10 Доктор И... Лечение гепатита С

08:45 Тайна песни. Нежность

09:20 Женская версия. Тайна партийной дачи. 1-я - 2-я серии

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 События

11:50 Женская версия. Тайна партийной дачи. 3-я - 4-я серии

13:40 Мой герой. Татьяна Иванова

14:50 Город новостей

15:05 Я знаю твои секреты-4. Римский палач. 1-я - 2-я серии

17:00 Назад в СССР. Квадратные метры

18:10 Дела житейские-3. 1-я - 4-я серии

22:35 10 самых... Звёздные причёски

23:05 Актёрские драмы. Отправить сердце в нокаут

00:30 Петровка, 38

00:45 Хроники московского быта. Предчувствие смерти

01:25 Звёздные дуэты: кто кого?

02:05 Маршала погубила женщина

02:50 Я знаю твои секреты-4. Римский палач. 1-я - 2-я серии

04:20 Тайна песни. Нежность

04:45 Виктор Проскурин. Бей первым!





НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-13. 2 серии

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 - Сегодня

08:25 Пёс-2. 4 серии

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:20, 23:35 - Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

20:00 Скорая помощь-6. 5-я - 6-я серии

22:15 Балабол-6. 2-я серии

00:55 Поздняков

01:10 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет наука объяснит, как мы думаем

02:05 Черноморский цугцванг. Гибель теплохода «Армения»

03:25 Свет и тень маяка. 2 серии

04:50 Улицы разбитых фонарей-13. 1 серия





Пятый канал



05:00, 09:00, 13:00, 17:00, 00:00 - Известия

05:25 Лютый. 5-я - 8-я серии

08:30 День ангела

08:55 Знание - сила

09:30 Учитель в законе 2. 7 серий

17:30 След. 5 серий

21:25 Великолепная пятёрка-5. 1 серия

22:25 Великолепная пятёрка-4. 2 серии

00:30 Великолепная пятёрка-5. 1 серия

01:15 Великолепная пятёрка-4. 2 серии

02:40 След. 2 серии

03:55 Прокурорская проверка. 1 серия

04:45 Лютый-2. 1-я серия





Домашний



02:20 Слепой поворот. 1-я - 4-я серии

05:25 6 кадров

05:50 По делам несовершеннолетних

07:40 Давай разведёмся!

08:40 Тест на отцовство

10:55 Понять. Простить. 2 серии

12:00 Порча. 2 серии

13:05 Знахарка. Обиженная дочь

13:40 Верну любимого. Лгунья

14:10 Голоса ушедших душ. Мямля

14:45 Любовь лечит. 1-я - 4-я серии

19:00 Нам не жить друг без друга. 1-я - 4-я серии

23:05 Понять. Простить. 2 серии

00:10 Порча. 2 серии

01:05 Знахарка. Обиженная дочь

01:30 Верну любимого. Лгунья

02:00 Голоса ушедших душ. Мямля

02:25 Любовь лечит. 1-я - 4-я серии





ТНТ



04:30 Студия Союз. 1 серия

05:20 Импровизация. 3 серии

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 2 серии

09:00 Реальные пацаны. 12 серий

15:00 Полярный. 11-я - 16-я серии

18:00 Праздники. 3-я - 8-я серии

21:00 Разрешите обратиться. 7-я - 8-я серии

22:00 Однажды в России. 1 серия

23:00 В пасти океана

01:05 Импровизация. Команды. 2 серии

03:10 Студия Союз. 3 серии





СТС



01:45 Сеня-Федя

05:10 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:55 Мультфильмы

07:25 Простоквашино

07:40 Ну, погоди! Каникулы

08:00 Мама будет против. 3-я - 4-я серии

09:00 Гости из прошлого. Сезон 2. 5-я - 6-я серии

10:05 Шоу «Уральские пельмени»

11:10 Нормальный только я

13:20 Артек. Большое путешествие

15:25 Добро пожаловать в семью

17:55 Мама будет против. 2-я - 5-я серии

20:00 Главный герой

22:15 Билл и Тед

00:00 Эра выживания

02:15 Сеня-Федя

04:55 6 кадров





Матч ТВ



04:05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. МИНСК - Уралмаш

06:00 Спортивный век

06:30 Третий тайм

07:00, 09:30, 13:05, 15:25, 18:10, 04:00 - Новости

07:05, 16:00, 01:00 - Все на Матч!

09:35 Специальный репортаж

09:55 Бокс. Чемпионат России. Женщины. Прямой эфир

12:35 География спорта. Петрозаводск

13:10 Специальный репортаж

13:30 Есть тема!

14:55 Спортивный век

15:30 Большой хоккей

17:00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор

18:15 Футбол. ЛК. Астана - Балкани. Прямой эфир

20:30 Футбол. ЛЕ. Тулуза - Ливерпуль. Прямой эфир

22:45 Футбол. ЛЕ. Вест Хэм - Олимпиакос. Прямой эфир

02:00 Футбол. ЛЕ. Аталанта - Штурм

04:05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Пари НН - Автодор





РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 - Новости

09:00 Документальный проект

10:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Неизвестная история

16:00 Информационная программа 112

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

20:00 Вершина страха

22:15 Смотреть всем!

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Мементо

02:30 Самые шокирующие гипотезы

03:20 Тайны Чапман





Звезда



02:45 Разведчики. Последний бой. 1-я - 6-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00, 13:00, 17:00, 19:00 - Новости дня

09:15 Открытый эфир

11:00 По горячим следам

11:20 Разведчики. Война после войны. 1-я - 6-я серии (15:00 - Военные новости)

18:00 Битва за Россию. Сражение при Кагуле. Румянцев против Халил-Паши

18:50 Специальный репортаж

19:55 По горячим следам

20:10 Код доступа

21:00 Открытый эфир

22:45 Между тем с Наталией Метлиной

23:15 Сицилианская защита

01:10 Москва фронту

01:25 Непобедимый. Две войны Кирилла Орловского

02:15 Разведчики. Война после войны. 1-я - 4-я серии





Время начала передач - московское.