Программа передач ТВ, телепрограмма на 9 ноября 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 9 ноября 2023 года. Программа передач популярных телеканалов - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ и Звезда.
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 - Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:50 Информационный канал
15:15 Давай поженимся!
16:05 Мужское / Женское
17:00 Информационный канал
19:55 Куклы наследника Тутти
21:00 Время
22:00 Троцкий. 8-я серия
23:00 Большая игра
00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. 6 выпусков
Россия 1
05:00 Утро России
09:00, 21:05 - Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 - Вести
11:30 60 минут
14:30 Вести. Местное время
14:55 Наши
16:30 Малахов
17:30 60 минут
21:20 Екатерина. Фавориты. 4-я серия
22:20 Вечер с Владимиром Соловьёвым
01:05 Демон революции. Фильм 3-й
02:45 Морозова. 2 серии
ТВЦ
04:45 Михаил Ульянов. Горькая исповедь
05:20 Мой герой. Евгений Стеблов
06:00 Настроение
08:10 Доктор И... Лечение гепатита С
08:45 Тайна песни. Нежность
09:20 Женская версия. Тайна партийной дачи. 1-я - 2-я серии
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 События
11:50 Женская версия. Тайна партийной дачи. 3-я - 4-я серии
13:40 Мой герой. Татьяна Иванова
14:50 Город новостей
15:05 Я знаю твои секреты-4. Римский палач. 1-я - 2-я серии
17:00 Назад в СССР. Квадратные метры
18:10 Дела житейские-3. 1-я - 4-я серии
22:35 10 самых... Звёздные причёски
23:05 Актёрские драмы. Отправить сердце в нокаут
00:30 Петровка, 38
00:45 Хроники московского быта. Предчувствие смерти
01:25 Звёздные дуэты: кто кого?
02:05 Маршала погубила женщина
02:50 Я знаю твои секреты-4. Римский палач. 1-я - 2-я серии
04:20 Тайна песни. Нежность
04:45 Виктор Проскурин. Бей первым!
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-13. 2 серии
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 - Сегодня
08:25 Пёс-2. 4 серии
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:20, 23:35 - Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
20:00 Скорая помощь-6. 5-я - 6-я серии
22:15 Балабол-6. 2-я серии
00:55 Поздняков
01:10 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет наука объяснит, как мы думаем
02:05 Черноморский цугцванг. Гибель теплохода «Армения»
03:25 Свет и тень маяка. 2 серии
04:50 Улицы разбитых фонарей-13. 1 серия
Пятый канал
05:00, 09:00, 13:00, 17:00, 00:00 - Известия
05:25 Лютый. 5-я - 8-я серии
08:30 День ангела
08:55 Знание - сила
09:30 Учитель в законе 2. 7 серий
17:30 След. 5 серий
21:25 Великолепная пятёрка-5. 1 серия
22:25 Великолепная пятёрка-4. 2 серии
00:30 Великолепная пятёрка-5. 1 серия
01:15 Великолепная пятёрка-4. 2 серии
02:40 След. 2 серии
03:55 Прокурорская проверка. 1 серия
04:45 Лютый-2. 1-я серия
Домашний
02:20 Слепой поворот. 1-я - 4-я серии
05:25 6 кадров
05:50 По делам несовершеннолетних
07:40 Давай разведёмся!
08:40 Тест на отцовство
10:55 Понять. Простить. 2 серии
12:00 Порча. 2 серии
13:05 Знахарка. Обиженная дочь
13:40 Верну любимого. Лгунья
14:10 Голоса ушедших душ. Мямля
14:45 Любовь лечит. 1-я - 4-я серии
19:00 Нам не жить друг без друга. 1-я - 4-я серии
23:05 Понять. Простить. 2 серии
00:10 Порча. 2 серии
01:05 Знахарка. Обиженная дочь
01:30 Верну любимого. Лгунья
02:00 Голоса ушедших душ. Мямля
02:25 Любовь лечит. 1-я - 4-я серии
ТНТ
04:30 Студия Союз. 1 серия
05:20 Импровизация. 3 серии
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 2 серии
09:00 Реальные пацаны. 12 серий
15:00 Полярный. 11-я - 16-я серии
18:00 Праздники. 3-я - 8-я серии
21:00 Разрешите обратиться. 7-я - 8-я серии
22:00 Однажды в России. 1 серия
23:00 В пасти океана
01:05 Импровизация. Команды. 2 серии
03:10 Студия Союз. 3 серии
СТС
01:45 Сеня-Федя
05:10 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:55 Мультфильмы
07:25 Простоквашино
07:40 Ну, погоди! Каникулы
08:00 Мама будет против. 3-я - 4-я серии
09:00 Гости из прошлого. Сезон 2. 5-я - 6-я серии
10:05 Шоу «Уральские пельмени»
11:10 Нормальный только я
13:20 Артек. Большое путешествие
15:25 Добро пожаловать в семью
17:55 Мама будет против. 2-я - 5-я серии
20:00 Главный герой
22:15 Билл и Тед
00:00 Эра выживания
02:15 Сеня-Федя
04:55 6 кадров
Матч ТВ
04:05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. МИНСК - Уралмаш
06:00 Спортивный век
06:30 Третий тайм
07:00, 09:30, 13:05, 15:25, 18:10, 04:00 - Новости
07:05, 16:00, 01:00 - Все на Матч!
09:35 Специальный репортаж
09:55 Бокс. Чемпионат России. Женщины. Прямой эфир
12:35 География спорта. Петрозаводск
13:10 Специальный репортаж
13:30 Есть тема!
14:55 Спортивный век
15:30 Большой хоккей
17:00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
18:15 Футбол. ЛК. Астана - Балкани. Прямой эфир
20:30 Футбол. ЛЕ. Тулуза - Ливерпуль. Прямой эфир
22:45 Футбол. ЛЕ. Вест Хэм - Олимпиакос. Прямой эфир
02:00 Футбол. ЛЕ. Аталанта - Штурм
04:05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Пари НН - Автодор
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 - Новости
09:00 Документальный проект
10:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Неизвестная история
16:00 Информационная программа 112
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
20:00 Вершина страха
22:15 Смотреть всем!
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Мементо
02:30 Самые шокирующие гипотезы
03:20 Тайны Чапман
Звезда
02:45 Разведчики. Последний бой. 1-я - 6-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00, 13:00, 17:00, 19:00 - Новости дня
09:15 Открытый эфир
11:00 По горячим следам
11:20 Разведчики. Война после войны. 1-я - 6-я серии (15:00 - Военные новости)
18:00 Битва за Россию. Сражение при Кагуле. Румянцев против Халил-Паши
18:50 Специальный репортаж
19:55 По горячим следам
20:10 Код доступа
21:00 Открытый эфир
22:45 Между тем с Наталией Метлиной
23:15 Сицилианская защита
01:10 Москва фронту
01:25 Непобедимый. Две войны Кирилла Орловского
02:15 Разведчики. Война после войны. 1-я - 4-я серии
Время начала передач - московское.