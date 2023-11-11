Программа передач ТВ, телепрограмма на 11 ноября 2023

Сегодня, 11:04





Телепрограмма ТВ каналов России на 11 ноября 2023 года. Программа передач популярных телеканалов - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ и Звезда.





Первый канал



04:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. 2 выпуска

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:00 Умницы и умники

09:45 Слово пастыря

10:00, 12:00, 18:00 Новости

10:15 Наше всё

11:05 ПроУют

12:15 Поехали!

13:10 Ефим Славский. К 125-летию легендарного министра

14:20 Вам и не снилось...

16:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Алексей Мишин

16:45 Фигурное катание. Гран-при России-2023. Прямой эфир

18:20 Я люблю мою страну

19:20 Эксклюзив

20:05 Кто хочет стать миллионером?

21:00 Время

21:35 Сегодня вечером

23:30 Haute couture

01:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. 5 выпусков





Россия 1



05:00 Утро России. Суббота

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету. Индия. Мумбаи

09:00 Формула еды. Кукуруза

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 - Вести

11:50 В кругу друзей

12:50 Доктор Мясников

14:50 Юморина

17:50 Привет, Андрей! Песни Александра Морозова

21:00 Отель для двоих

01:10 На рассвете

04:30 Обратный билет





ТВЦ



05:00 Хроники московского быта

05:45 Найденыш. 1-я - 2-я серии

07:25 Православная энциклопедия

07:50 Дела житейские-3. 1-я - 4-я серии

11:30, 14:30, 23:20 - События

11:45 Смешите меня семеро

12:50 Москва резиновая

13:15 Звоните в полицию! 1-я - 4-я серии

17:20 Звоните в полицию!-2. 1-я - 4-я серии

21:00 Постскриптум

22:05 Право знать!

23:30 Тайная комната. Джилл Байден

00:10 90-е. Чёрный юмор

00:50 Хватит слухов!

01:15 Назад в СССР. 6 серий





НТВ



04:50 Улицы разбитых фонарей-13. 3 серии

07:30 Смотр

08:00, 16:00 - Сегодня

08:20 Поедем, поедим!

09:20 Едим дома

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Главная дорога

11:00 Живая еда

12:00 Квартирный вопрос

13:10 Попутчик

14:20 Игры разумов

15:00 Своя игра

16:20 ЧП. Расследование

17:00 Следствие вели...

19:00 Центральное телевидение

20:20 Суперстар!

23:50 Ты не поверишь!

00:50 Международная пилорама

01:40 Захар Прилепин. Уроки русского

02:10 Дачный ответ

03:05 Свет и тень маяка. 2 серии

04:50 Улицы разбитых фонарей-13. 1 серия





Пятый канал



05:00 Условный мент-2. 13 серий (09:00 - Страна советов)

15:55 Условный мент-4. 5 серий

20:25 След. 4 серии

00:00 Известия. Главное

01:05 Светская хроника

02:10 Прокурорская проверка. 3 серии





Домашний



03:35 Психология любви. 1-я - 4-я серии

06:40 Семейный портрет. 1-я - 4-я серии

10:10 Пять ужинов

10:25 Новый муж нашей мамы. 1-я - 4-я серии

14:45 Уроки любви. 1-я - 4-я серии

19:00 Яркое пламя. 73-я - 76-я серии

22:40 Скажи, подруга

22:55 Уроки жизни и вождения. 1-я - 4-я серии

02:20 6 кадров

02:35 Эффект Матроны. 5 серий





ТНТ



04:20 Студия Союз. Сезон 3. 1 серия

05:05 Импровизация. Сезон 4. 3 серии

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 2 серии

09:00 Салон. 7-я серия

09:30 Битва экстрасенсов. 3 серии

14:00 Вызов. Сезон 2. 14-я серия

15:00 Битва экстрасенсов. 303-я серия. Финал

16:00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 2 серии

21:00 Ярче Звёзд. 6-я серия

23:00 Женский стендап. Сезон 4. 1 серия

00:00 Такое кино!

00:35 Призрачный гонщик-2

02:25 Импровизация. Команды. Дайджест. 2 серии

04:00 Студия Союз. Сезон 3. 2 серии





СТС



02:20 Сеня-Федя

05:05 6 кадров

05:10 Мультфильмы

05:50 Ералаш

07:00 Три кота

07:30 Уральские пельмени. Смехbook

09:00 ПроСТО кухня. 2 серии

10:00 100 мест, где поесть. Сезон 2. 13-я серия

11:00 Суперниндзя. Сезон 2. 5-я серия

14:15 Шоу «Уральские пельмени»

15:40 Лука

17:35 Ледниковый период

19:10 Ледниковый период-2

21:00 Чёрная Вдова

23:40 Месть земли

01:55 Сеня-Федя





Матч ТВ



04:05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС - Руна

06:00 География спорта. Петрозаводск

06:30 Матч! Парад

07:00, 13:50, 04:00 - Новости

07:05, 13:15, 16:00, 21:45, 00:00 - Все на Матч!

10:00 Вы это видели

11:05 Лица страны. Семён Елистратов

11:25 Мини-футбол. Чемпионат России. Синара - Торпедо. Прямой эфир

13:55 Футбол. РПЛ. Крылья Советов - Урал. Прямой эфир

16:25 Бокс. Чемпионат России. Женщины. Финалы. Прямой эфир

18:30 Футбол. РПЛ. Зенит - Краснодар. Прямой эфир

23:00 Футбол. Бразилия. Коритиба - Крузейро. Прямой эфир

00:25 Футбол. Бразилия. Фламенго - Флуминенсе. Прямой эфир

02:30 Бокс. Чемпионат России. Женщины. Финалы

04:05 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 1/4 финала. Зенит - Факел





РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30, 12:30, 16:30 - Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 Место встречи изменить нельзя

19:30 Перевозчик

21:25 Перевозчик 2

23:05 Хаос

01:15 Три секунды

03:05 Мементо





Звезда



04:50 Близнецы

06:10 Акваланги на дне

08:00, 13:00, 19:00 - Новости дня

08:15 Морской бой

09:20 Разные судьбы

11:40 Легенды музыки. Сергей Рахманинов

12:10 СССР. Знак качества

13:15 Не факт!

13:40 Война миров

14:30 Легенды кино

15:20 Главный день. Юрий Воробьев. Личная граната военного хирурга

16:10 Время героев

16:35 Воины Субэдэя. Под защитой духов

16:50 Дорогой мой человек

19:20 Галерея звезд. Николай Дроздов

21:05 Сержант милиции. 1-я - 3-я серии

01:15 Командир корабля

03:00 Разные судьбы

04:40 Неизвестная война. Освобождение Польши



Время начала передач - московское.