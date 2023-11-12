Программа передач ТВ, телепрограмма на 12 ноября 2023

Сегодня, 09:30





Телепрограмма ТВ каналов России на 12 ноября 2023 года. Программа передач популярных телеканалов - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ и Звезда.





Первый канал



04:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. 2 выпуска

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 - Новости

06:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. 1 выпуск

06:55 Играй, гармонь любимая!

07:40 Часовой

08:10 Здоровье

09:20 Мечталлион. Национальная Лотерея

09:40 Непутевые заметки

10:15 Жизнь своих. Пермь

11:05 Повара на колесах. Петрозаводск

12:15 Видели видео?

13:45 Старший сын

16:25 Фигурное катание. Гран-при России-2023

19:00 Перепой звезду

21:00 Время

23:00 Жанна

00:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. 5 выпусков





Россия 1



04:30 Обратный билет

06:10 Алла в поисках Аллы

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома

09:25 Утренняя почта

10:10 Сто к одному

11:00, 17:00 Вести

12:00 Большие перемены

13:00 Хрустальное счастье

17:50 Песни от всей души

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин

22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

01:30 Алла в поисках Аллы





ТВЦ



04:40 Назад в СССР. 2 серии

06:05 Заказ

07:25 Здоровый смысл

07:50 Дела житейские-4. 1-я - 4-я серии

11:30, 00:25 - События

11:45 Золотая мина. 1-я - 2-я серии

14:30 Московская неделя

15:00 Дорогие товарищи. Зять генсека

15:55 Русские тайны. В постели со шпионом

16:40 Найденыш. 1-я - 2-я серии

18:50 Шахматная королева. 1-я - 4-я серии

22:40 Миллионерша. 1-я - 2-я серии

00:40 Миллионерша. 3-я - 4-я серии

02:20 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

02:30 Из Сибири с любовью! 1-я - 4-я серии





НТВ



04:50 Улицы разбитых фонарей-13. 2 серии

06:35 Центральное телевидение

08:00, 10:00, 16:00 - Сегодня

08:20 У нас выигрывают!

10:20 Первая передача

11:00 Чудо техники

11:55 Дачный ответ

13:00 НашПотребНадзор

14:05 Однажды...

15:00 Своя игра

16:20 Человек в праве

17:00 Следствие вели...

19:00 Итоги недели

20:20 Шоу Аватар

23:20 Звезды сошлись

00:55 Квартирник НТВ у Маргулиса. Сурганова и Оркестр

02:50 Свет и тень маяка. 27-я - 29-я серии

04:50 Улицы разбитых фонарей-13. 1 серия





Пятый канал



05:00 Маша и Медведь

05:10 Прокурорская проверка. 2 серии

06:55 Настоящий. 12 серий

17:40 Наш спецназ. 6 серий

23:10 Филин. 11-я - 12-я серии

00:55 Тихая охота. Чужая малая земля. 1-я - 2-я серии

02:30 Тихая охота. Синдром Дориана Грея. 1-я - 2-я серии

03:55 Поселенцы. 1-я - 2-я серии





Домашний



02:35 Эффект Матроны. 5 серий

06:40 Уроки жизни и вождения. 1-я - 4-я серии

10:15 Уют за 15 минут

10:30 Невозможное прощение. 1-я - 4-я серии

14:45 Ты в моём сердце. 1-я - 4-я серии

19:00 Яркое пламя. 77-я - 80-я серии

22:45 Твой Dомашний доктор

23:00 Семейный портрет. 1-я - 4-я серии

02:25 Эффект Матроны. 5 серий





ТНТ



04:50 Студия Союз. Сезон 3. 1 серия

05:30 Импровизация. Сезон 4. 1 серия

05:45 Куриный забег

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 2 серии

09:00 Битва пикников. 2 серии

10:00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 5 серий

18:30 Новые Звёзды в Африке. Сезон 2. 1 серия

21:00 Лига городов. 9-я серия

23:00 Шоу Воли. 30-я серия

00:10 Ярче Звёзд. 6-я серия

01:40 Я тебе не верю. Сезон 2. 2 серии

03:15 Импровизация. Команды. Дайджест. 2 серии

04:50 Студия Союз. Сезон 3. 1 серия





СТС



01:55 Сеня-Федя

05:05 6 кадров

05:10 Мультфильмы

05:50 Ералаш

07:00 Отель У овечек

07:30 Уральские пельмени. Смехbook

09:00 Рогов в деле

10:00 Уральские пельмени. Смехbook

10:30 Уральские умельцы. 4-я серия

10:55 Уральские пельмени. Смехbook

11:20 Мама будет против. 1-я - 5-я серии

14:00 Ледниковый период

15:35 Ледниковый период-2

17:20 Ледниковый период-3

19:15 Ледниковый период 4

21:00 Титаник

01:00 Шеф Адам Джонс

02:45 Сеня-Федя





Матч ТВ



04:05 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 1/4 финала. Зенит - Факел

06:00 Смешанные единоборства. UFC. И. Прохазка - А. Перейра. С. Павлович - Т. Аспинэлл. Прямой эфир

09:00, 13:50, 04:00 - Новости

09:05, 13:15, 16:00, 18:30 Все на Матч!

10:00 Лига героев

11:05 Один вдох

13:55 Волейбол на снегу. Чемпионат России. Финал. Прямой эфир

16:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - Локомотив-Кубань. Прямой эфир

19:00 Футбол. РПЛ. Спартак - Ростов. Прямой эфир

21:30 После футбола

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. Интер - Фрозиноне. Прямой эфир

00:45 Футбол. Чемпионат Бразилии. Атлетико Минейро - Гояс. Прямой эфир

02:30 Смешанные единоборства. UFC. И. Прохазка - А. Перейра. С. Павлович - Т. Аспинэлл

04:05 Футбол. Чемпионат Германии. Штутгарт - Боруссия Д





РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30, 12:30 - Новости

09:00 Самая народная программа

09:30 Знаете ли вы, что?

10:30 Наука и техника

11:30 Неизвестная история

13:00 Поцелуй дракона

14:55 Бесстрашный

17:00 Сердце из стали

19:05 Апгрейд

21:00 Охотник на монстров

23:00 Итоговая программа с Петром Марченко

23:55 Самые шокирующие гипотезы





Звезда



04:40 Неизвестная война. Великая Отечественная. Освобождение Польши

05:30 Их знали только в лицо

07:10 Ожидание полковника Шалыгина

09:00 Новости недели

09:25 Служу России

09:55 Военная приемка

10:40 Скрытые угрозы

11:30 Код доступа

12:20 Легенды армии. Александр Колдунов

13:10 Специальный репортаж. Что русскому смешно

13:50 Неслужебное задание

16:05 Неслужебное задание 2: Взрыв на рассвете

18:00 Главное

19:45 Легенды советского сыска

23:00 Фетисов

23:50 Люди Донбасса. Наставники

00:10 Сержант милиции. 1-я - 3-я серии

03:50 Неслужебное задание



Время начала передач - московское.