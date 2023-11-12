Программа передач ТВ, телепрограмма на 12 ноября 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 12 ноября 2023 года. Программа передач популярных телеканалов - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ и Звезда.
Первый канал
04:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. 2 выпуска
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 - Новости
06:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. 1 выпуск
06:55 Играй, гармонь любимая!
07:40 Часовой
08:10 Здоровье
09:20 Мечталлион. Национальная Лотерея
09:40 Непутевые заметки
10:15 Жизнь своих. Пермь
11:05 Повара на колесах. Петрозаводск
12:15 Видели видео?
13:45 Старший сын
16:25 Фигурное катание. Гран-при России-2023
19:00 Перепой звезду
21:00 Время
23:00 Жанна
00:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. 5 выпусков
Россия 1
04:30 Обратный билет
06:10 Алла в поисках Аллы
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома
09:25 Утренняя почта
10:10 Сто к одному
11:00, 17:00 Вести
12:00 Большие перемены
13:00 Хрустальное счастье
17:50 Песни от всей души
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:30 Алла в поисках Аллы
ТВЦ
04:40 Назад в СССР. 2 серии
06:05 Заказ
07:25 Здоровый смысл
07:50 Дела житейские-4. 1-я - 4-я серии
11:30, 00:25 - События
11:45 Золотая мина. 1-я - 2-я серии
14:30 Московская неделя
15:00 Дорогие товарищи. Зять генсека
15:55 Русские тайны. В постели со шпионом
16:40 Найденыш. 1-я - 2-я серии
18:50 Шахматная королева. 1-я - 4-я серии
22:40 Миллионерша. 1-я - 2-я серии
00:40 Миллионерша. 3-я - 4-я серии
02:20 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
02:30 Из Сибири с любовью! 1-я - 4-я серии
НТВ
04:50 Улицы разбитых фонарей-13. 2 серии
06:35 Центральное телевидение
08:00, 10:00, 16:00 - Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
11:55 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:05 Однажды...
15:00 Своя игра
16:20 Человек в праве
17:00 Следствие вели...
19:00 Итоги недели
20:20 Шоу Аватар
23:20 Звезды сошлись
00:55 Квартирник НТВ у Маргулиса. Сурганова и Оркестр
02:50 Свет и тень маяка. 27-я - 29-я серии
04:50 Улицы разбитых фонарей-13. 1 серия
Пятый канал
05:00 Маша и Медведь
05:10 Прокурорская проверка. 2 серии
06:55 Настоящий. 12 серий
17:40 Наш спецназ. 6 серий
23:10 Филин. 11-я - 12-я серии
00:55 Тихая охота. Чужая малая земля. 1-я - 2-я серии
02:30 Тихая охота. Синдром Дориана Грея. 1-я - 2-я серии
03:55 Поселенцы. 1-я - 2-я серии
Домашний
02:35 Эффект Матроны. 5 серий
06:40 Уроки жизни и вождения. 1-я - 4-я серии
10:15 Уют за 15 минут
10:30 Невозможное прощение. 1-я - 4-я серии
14:45 Ты в моём сердце. 1-я - 4-я серии
19:00 Яркое пламя. 77-я - 80-я серии
22:45 Твой Dомашний доктор
23:00 Семейный портрет. 1-я - 4-я серии
02:25 Эффект Матроны. 5 серий
ТНТ
04:50 Студия Союз. Сезон 3. 1 серия
05:30 Импровизация. Сезон 4. 1 серия
05:45 Куриный забег
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 2 серии
09:00 Битва пикников. 2 серии
10:00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 5 серий
18:30 Новые Звёзды в Африке. Сезон 2. 1 серия
21:00 Лига городов. 9-я серия
23:00 Шоу Воли. 30-я серия
00:10 Ярче Звёзд. 6-я серия
01:40 Я тебе не верю. Сезон 2. 2 серии
03:15 Импровизация. Команды. Дайджест. 2 серии
04:50 Студия Союз. Сезон 3. 1 серия
СТС
01:55 Сеня-Федя
05:05 6 кадров
05:10 Мультфильмы
05:50 Ералаш
07:00 Отель У овечек
07:30 Уральские пельмени. Смехbook
09:00 Рогов в деле
10:00 Уральские пельмени. Смехbook
10:30 Уральские умельцы. 4-я серия
10:55 Уральские пельмени. Смехbook
11:20 Мама будет против. 1-я - 5-я серии
14:00 Ледниковый период
15:35 Ледниковый период-2
17:20 Ледниковый период-3
19:15 Ледниковый период 4
21:00 Титаник
01:00 Шеф Адам Джонс
02:45 Сеня-Федя
Матч ТВ
04:05 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 1/4 финала. Зенит - Факел
06:00 Смешанные единоборства. UFC. И. Прохазка - А. Перейра. С. Павлович - Т. Аспинэлл. Прямой эфир
09:00, 13:50, 04:00 - Новости
09:05, 13:15, 16:00, 18:30 Все на Матч!
10:00 Лига героев
11:05 Один вдох
13:55 Волейбол на снегу. Чемпионат России. Финал. Прямой эфир
16:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - Локомотив-Кубань. Прямой эфир
19:00 Футбол. РПЛ. Спартак - Ростов. Прямой эфир
21:30 После футбола
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. Интер - Фрозиноне. Прямой эфир
00:45 Футбол. Чемпионат Бразилии. Атлетико Минейро - Гояс. Прямой эфир
02:30 Смешанные единоборства. UFC. И. Прохазка - А. Перейра. С. Павлович - Т. Аспинэлл
04:05 Футбол. Чемпионат Германии. Штутгарт - Боруссия Д
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30, 12:30 - Новости
09:00 Самая народная программа
09:30 Знаете ли вы, что?
10:30 Наука и техника
11:30 Неизвестная история
13:00 Поцелуй дракона
14:55 Бесстрашный
17:00 Сердце из стали
19:05 Апгрейд
21:00 Охотник на монстров
23:00 Итоговая программа с Петром Марченко
23:55 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
04:40 Неизвестная война. Великая Отечественная. Освобождение Польши
05:30 Их знали только в лицо
07:10 Ожидание полковника Шалыгина
09:00 Новости недели
09:25 Служу России
09:55 Военная приемка
10:40 Скрытые угрозы
11:30 Код доступа
12:20 Легенды армии. Александр Колдунов
13:10 Специальный репортаж. Что русскому смешно
13:50 Неслужебное задание
16:05 Неслужебное задание 2: Взрыв на рассвете
18:00 Главное
19:45 Легенды советского сыска
23:00 Фетисов
23:50 Люди Донбасса. Наставники
00:10 Сержант милиции. 1-я - 3-я серии
03:50 Неслужебное задание
Время начала передач - московское.