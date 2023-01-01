Программа передач Первый канал на 12 ноября 2023 года

Сегодня, 09:42

Программа передач Первого канала на 12 ноября 2023 года. В эфире 1 канала будут демонстрироваться следующие передачи.





Первый канал



04:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. 2 выпуска

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 - Новости

06:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. 1 выпуск

06:55 Играй, гармонь любимая!

07:40 Часовой

08:10 Здоровье

09:20 Мечталлион. Национальная Лотерея

09:40 Непутевые заметки

10:15 Жизнь своих. Пермь

11:05 Повара на колесах. Петрозаводск

12:15 Видели видео?

13:45 Старший сын

16:25 Фигурное катание. Гран-при России-2023

19:00 Перепой звезду

21:00 Время

23:00 Жанна

00:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. 5 выпусков



Время начала передач - московское.