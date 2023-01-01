Программа передач Первый канал на 12 ноября 2023 года

Программа передач Первого канала на 12 ноября 2023 года. В эфире 1 канала будут демонстрироваться следующие передачи.
Первый канал
04:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. 2 выпуска
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 - Новости
06:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. 1 выпуск
06:55 Играй, гармонь любимая!
07:40 Часовой
08:10 Здоровье
09:20 Мечталлион. Национальная Лотерея
09:40 Непутевые заметки
10:15 Жизнь своих. Пермь
11:05 Повара на колесах. Петрозаводск
12:15 Видели видео?
13:45 Старший сын
16:25 Фигурное катание. Гран-при России-2023
19:00 Перепой звезду
21:00 Время
23:00 Жанна
00:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. 5 выпусков
Время начала передач - московское.