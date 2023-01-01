Программа передач Россия 1 на 12 ноября 2023 года. В эфире Россия 1 будут демонстрироваться следующие передачи.
Россия 1
04:30 Обратный билет
06:10 Алла в поисках Аллы
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома
09:25 Утренняя почта
10:10 Сто к одному
11:00, 17:00 Вести
12:00 Большие перемены
13:00 Хрустальное счастье
17:50 Песни от всей души
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:30 Алла в поисках Аллы
Время начала передач - московское.