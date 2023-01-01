Сегодня, 09:47

Программа передач ТВЦ на 12 ноября 2023 года. В эфире ТВЦ будут демонстрироваться следующие передачи.





ТВЦ



04:40 Назад в СССР. 2 серии

06:05 Заказ

07:25 Здоровый смысл

07:50 Дела житейские-4. 1-я - 4-я серии

11:30, 00:25 - События

11:45 Золотая мина. 1-я - 2-я серии

14:30 Московская неделя

15:00 Дорогие товарищи. Зять генсека

15:55 Русские тайны. В постели со шпионом

16:40 Найденыш. 1-я - 2-я серии

18:50 Шахматная королева. 1-я - 4-я серии

22:40 Миллионерша. 1-я - 2-я серии

00:40 Миллионерша. 3-я - 4-я серии

02:20 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

02:30 Из Сибири с любовью! 1-я - 4-я серии



Время начала передач - московское.