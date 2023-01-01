Программа передач ТВЦ на 12 ноября 2023 года. В эфире ТВЦ будут демонстрироваться следующие передачи.
ТВЦ
04:40 Назад в СССР. 2 серии
06:05 Заказ
07:25 Здоровый смысл
07:50 Дела житейские-4. 1-я - 4-я серии
11:30, 00:25 - События
11:45 Золотая мина. 1-я - 2-я серии
14:30 Московская неделя
15:00 Дорогие товарищи. Зять генсека
15:55 Русские тайны. В постели со шпионом
16:40 Найденыш. 1-я - 2-я серии
18:50 Шахматная королева. 1-я - 4-я серии
22:40 Миллионерша. 1-я - 2-я серии
00:40 Миллионерша. 3-я - 4-я серии
02:20 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
02:30 Из Сибири с любовью! 1-я - 4-я серии
Время начала передач - московское.