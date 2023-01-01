Сегодня, 09:50

Программа передач НТВ на 12 ноября 2023 года. В эфире НТВ будут демонстрироваться следующие передачи.





НТВ



04:50 Улицы разбитых фонарей-13. 2 серии

06:35 Центральное телевидение

08:00, 10:00, 16:00 - Сегодня

08:20 У нас выигрывают!

10:20 Первая передача

11:00 Чудо техники

11:55 Дачный ответ

13:00 НашПотребНадзор

14:05 Однажды...

15:00 Своя игра

16:20 Человек в праве

17:00 Следствие вели...

19:00 Итоги недели

20:20 Шоу Аватар

23:20 Звезды сошлись

00:55 Квартирник НТВ у Маргулиса. Сурганова и Оркестр

02:50 Свет и тень маяка. 27-я - 29-я серии

04:50 Улицы разбитых фонарей-13. 1 серия



Время начала передач - московское.