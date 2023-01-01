Программа передач НТВ на 12 ноября 2023 года. В эфире НТВ будут демонстрироваться следующие передачи.
НТВ
04:50 Улицы разбитых фонарей-13. 2 серии
06:35 Центральное телевидение
08:00, 10:00, 16:00 - Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
11:55 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:05 Однажды...
15:00 Своя игра
16:20 Человек в праве
17:00 Следствие вели...
19:00 Итоги недели
20:20 Шоу Аватар
23:20 Звезды сошлись
00:55 Квартирник НТВ у Маргулиса. Сурганова и Оркестр
02:50 Свет и тень маяка. 27-я - 29-я серии
04:50 Улицы разбитых фонарей-13. 1 серия
Время начала передач - московское.