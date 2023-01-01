Программа передач ТНТ на 12 ноября 2023 года. В эфире ТНТ будут демонстрироваться следующие передачи.
ТНТ
04:50 Студия Союз. Сезон 3. 1 серия
05:30 Импровизация. Сезон 4. 1 серия
05:45 Куриный забег
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 2 серии
09:00 Битва пикников. 2 серии
10:00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 5 серий
18:30 Новые Звёзды в Африке. Сезон 2. 1 серия
21:00 Лига городов. 9-я серия
23:00 Шоу Воли. 30-я серия
00:10 Ярче Звёзд. 6-я серия
01:40 Я тебе не верю. Сезон 2. 2 серии
03:15 Импровизация. Команды. Дайджест. 2 серии
04:50 Студия Союз. Сезон 3. 1 серия
Время начала передач - московское.