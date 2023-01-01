Сегодня, 09:57

Программа передач ТНТ на 12 ноября 2023 года. В эфире ТНТ будут демонстрироваться следующие передачи.





ТНТ



04:50 Студия Союз. Сезон 3. 1 серия

05:30 Импровизация. Сезон 4. 1 серия

05:45 Куриный забег

07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 2 серии

09:00 Битва пикников. 2 серии

10:00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 5 серий

18:30 Новые Звёзды в Африке. Сезон 2. 1 серия

21:00 Лига городов. 9-я серия

23:00 Шоу Воли. 30-я серия

00:10 Ярче Звёзд. 6-я серия

01:40 Я тебе не верю. Сезон 2. 2 серии

03:15 Импровизация. Команды. Дайджест. 2 серии

04:50 Студия Союз. Сезон 3. 1 серия



Время начала передач - московское.