Сегодня, 10:04

Программа передач СТС на 12 ноября 2023 года. В эфире СТС будут демонстрироваться следующие передачи.





СТС



01:55 Сеня-Федя

05:05 6 кадров

05:10 Мультфильмы

05:50 Ералаш

07:00 Отель У овечек

07:30 Уральские пельмени. Смехbook

09:00 Рогов в деле

10:00 Уральские пельмени. Смехbook

10:30 Уральские умельцы. 4-я серия

10:55 Уральские пельмени. Смехbook

11:20 Мама будет против. 1-я - 5-я серии

14:00 Ледниковый период

15:35 Ледниковый период-2

17:20 Ледниковый период-3

19:15 Ледниковый период 4

21:00 Титаник

01:00 Шеф Адам Джонс

02:45 Сеня-Федя



Время начала передач - московское.