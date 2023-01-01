Программа передач СТС на 12 ноября 2023 года. В эфире СТС будут демонстрироваться следующие передачи.
СТС
01:55 Сеня-Федя
05:05 6 кадров
05:10 Мультфильмы
05:50 Ералаш
07:00 Отель У овечек
07:30 Уральские пельмени. Смехbook
09:00 Рогов в деле
10:00 Уральские пельмени. Смехbook
10:30 Уральские умельцы. 4-я серия
10:55 Уральские пельмени. Смехbook
11:20 Мама будет против. 1-я - 5-я серии
14:00 Ледниковый период
15:35 Ледниковый период-2
17:20 Ледниковый период-3
19:15 Ледниковый период 4
21:00 Титаник
01:00 Шеф Адам Джонс
02:45 Сеня-Федя
Время начала передач - московское.