Сегодня, 10:06

Программа передач Матч ТВ на 12 ноября 2023 года. В эфире Матч ТВ будут демонстрироваться следующие передачи.





Матч ТВ



04:05 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 1/4 финала. Зенит - Факел

06:00 Смешанные единоборства. UFC. И. Прохазка - А. Перейра. С. Павлович - Т. Аспинэлл. Прямой эфир

09:00, 13:50, 04:00 - Новости

09:05, 13:15, 16:00, 18:30 Все на Матч!

10:00 Лига героев

11:05 Один вдох

13:55 Волейбол на снегу. Чемпионат России. Финал. Прямой эфир

16:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - Локомотив-Кубань. Прямой эфир

19:00 Футбол. РПЛ. Спартак - Ростов. Прямой эфир

21:30 После футбола

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. Интер - Фрозиноне. Прямой эфир

00:45 Футбол. Чемпионат Бразилии. Атлетико Минейро - Гояс. Прямой эфир

02:30 Смешанные единоборства. UFC. И. Прохазка - А. Перейра. С. Павлович - Т. Аспинэлл

04:05 Футбол. Чемпионат Германии. Штутгарт - Боруссия Д



Время начала передач - московское.