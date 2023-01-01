Программа передач Матч ТВ на 12 ноября 2023 года. В эфире Матч ТВ будут демонстрироваться следующие передачи.
Матч ТВ
04:05 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 1/4 финала. Зенит - Факел
06:00 Смешанные единоборства. UFC. И. Прохазка - А. Перейра. С. Павлович - Т. Аспинэлл. Прямой эфир
09:00, 13:50, 04:00 - Новости
09:05, 13:15, 16:00, 18:30 Все на Матч!
10:00 Лига героев
11:05 Один вдох
13:55 Волейбол на снегу. Чемпионат России. Финал. Прямой эфир
16:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - Локомотив-Кубань. Прямой эфир
19:00 Футбол. РПЛ. Спартак - Ростов. Прямой эфир
21:30 После футбола
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. Интер - Фрозиноне. Прямой эфир
00:45 Футбол. Чемпионат Бразилии. Атлетико Минейро - Гояс. Прямой эфир
02:30 Смешанные единоборства. UFC. И. Прохазка - А. Перейра. С. Павлович - Т. Аспинэлл
04:05 Футбол. Чемпионат Германии. Штутгарт - Боруссия Д
Время начала передач - московское.