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Программа передач РЕН ТВ на 12 ноября 2023 года

Сегодня, 10:08




Программа передач РЕН ТВ на 12 ноября 2023 года. В эфире РЕН ТВ будут демонстрироваться следующие передачи.

РЕН ТВ


05:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30, 12:30 - Новости
09:00 Самая народная программа
09:30 Знаете ли вы, что?
10:30 Наука и техника
11:30 Неизвестная история
13:00 Поцелуй дракона
14:55 Бесстрашный
17:00 Сердце из стали
19:05 Апгрейд
21:00 Охотник на монстров
23:00 Итоговая программа с Петром Марченко
23:55 Самые шокирующие гипотезы

Время начала передач - московское.





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