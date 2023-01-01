Сегодня, 10:08

Программа передач РЕН ТВ на 12 ноября 2023 года. В эфире РЕН ТВ будут демонстрироваться следующие передачи.





РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30, 12:30 - Новости

09:00 Самая народная программа

09:30 Знаете ли вы, что?

10:30 Наука и техника

11:30 Неизвестная история

13:00 Поцелуй дракона

14:55 Бесстрашный

17:00 Сердце из стали

19:05 Апгрейд

21:00 Охотник на монстров

23:00 Итоговая программа с Петром Марченко

23:55 Самые шокирующие гипотезы



Время начала передач - московское.