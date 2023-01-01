Программа передач РЕН ТВ на 12 ноября 2023 года. В эфире РЕН ТВ будут демонстрироваться следующие передачи.
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30, 12:30 - Новости
09:00 Самая народная программа
09:30 Знаете ли вы, что?
10:30 Наука и техника
11:30 Неизвестная история
13:00 Поцелуй дракона
14:55 Бесстрашный
17:00 Сердце из стали
19:05 Апгрейд
21:00 Охотник на монстров
23:00 Итоговая программа с Петром Марченко
23:55 Самые шокирующие гипотезы
Время начала передач - московское.