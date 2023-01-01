Программа передач Звезда на 12 ноября 2023 года

Сегодня, 10:10

Программа передач канала Звезда на 12 ноября 2023 года. В эфире телеканала Звезда будут демонстрироваться следующие передачи.





Звезда



04:40 Неизвестная война. Великая Отечественная. Освобождение Польши

05:30 Их знали только в лицо

07:10 Ожидание полковника Шалыгина

09:00 Новости недели

09:25 Служу России

09:55 Военная приемка

10:40 Скрытые угрозы

11:30 Код доступа

12:20 Легенды армии. Александр Колдунов

13:10 Специальный репортаж. Что русскому смешно

13:50 Неслужебное задание

16:05 Неслужебное задание 2: Взрыв на рассвете

18:00 Главное

19:45 Легенды советского сыска

23:00 Фетисов

23:50 Люди Донбасса. Наставники

00:10 Сержант милиции. 1-я - 3-я серии

03:50 Неслужебное задание



Время начала передач - московское.