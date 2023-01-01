Программа передач Звезда на 12 ноября 2023 года

Программа передач канала Звезда на 12 ноября 2023 года. В эфире телеканала Звезда будут демонстрироваться следующие передачи.
Звезда
04:40 Неизвестная война. Великая Отечественная. Освобождение Польши
05:30 Их знали только в лицо
07:10 Ожидание полковника Шалыгина
09:00 Новости недели
09:25 Служу России
09:55 Военная приемка
10:40 Скрытые угрозы
11:30 Код доступа
12:20 Легенды армии. Александр Колдунов
13:10 Специальный репортаж. Что русскому смешно
13:50 Неслужебное задание
16:05 Неслужебное задание 2: Взрыв на рассвете
18:00 Главное
19:45 Легенды советского сыска
23:00 Фетисов
23:50 Люди Донбасса. Наставники
00:10 Сержант милиции. 1-я - 3-я серии
03:50 Неслужебное задание
Время начала передач - московское.