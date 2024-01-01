«Маска» на НТВ. Программа передач на 21 апреля 2024

Программа передач телеканала НТВ на 21 апреля. 10-й выпуск шоу «Маска» начнется в 20:20 по московскому времени.
Продолжают выступление в программе Бабочка, Енот, Змей Горыныч, Кот, Матрешка и Щенок. Впервые на сцену выйдут два новых персонажа — Космонавт и Тыква.
21 апреля маску снял Щенок. Под не оказался участник группы «Чай вдвоем» Денис Клявер.
Смотрите новый выпуск шоу Маска на НТВ.
Программа передач НТВ
04:50 Легавый
06:30 Центральное телевидение
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
12:00 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:00 Однажды...
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Человек в праве
17:00 Следствие вели...
18:00 Новые русские сенсации
19:00 Итоги недели
20:20 Маска
00:15 Звезды сошлись
01:55 Основано на реальных событиях
03:25 Любовь под грифом Совершенно секретно
04:55 Легавый
Время начала передач - московское.