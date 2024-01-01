«Маска» на НТВ. Программа передач на 21 апреля 2024

Сегодня, 15:35 Автор: Андрей Моисеев

Программа передач телеканала НТВ на 21 апреля. 10-й выпуск шоу «Маска» начнется в 20:20 по московскому времени.

Продолжают выступление в программе Бабочка, Енот, Змей Горыныч, Кот, Матрешка и Щенок. Впервые на сцену выйдут два новых персонажа — Космонавт и Тыква.

21 апреля маску снял Щенок. Под не оказался участник группы «Чай вдвоем» Денис Клявер.

Смотрите новый выпуск шоу Маска на НТВ.

Программа передач НТВ

04:50 Легавый

06:30 Центральное телевидение

08:00 Сегодня

08:20 У нас выигрывают!

10:00 Сегодня

10:20 Первая передача

11:00 Чудо техники

12:00 Дачный ответ

13:00 НашПотребНадзор

14:00 Однажды...

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 Человек в праве

17:00 Следствие вели...

18:00 Новые русские сенсации

19:00 Итоги недели

20:20 Маска

00:15 Звезды сошлись

01:55 Основано на реальных событиях

03:25 Любовь под грифом Совершенно секретно

04:55 Легавый

Время начала передач - московское.