«Ростов» — «Спартак» на Матч ТВ. Программа передач на 21 апреля 2024

Сегодня, 16:01 Автор: Андрей Моисеев

Программа передач телеканала Матч ТВ на 21 апреля. Центральный матч 25-го тура РПЛ состоится в Ростове-на-Дону, где подопечные Валерия Карпина будут принимать «Спартак».

«Спартак» набрал 25 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице, у ростовцан на одно очко меньше и они идут восьмыми.

Смотрите матч на Матч ТВ в прямом эфире

Программа передач Матч ТВ

05:00 Дзюдо. Первенство России

06:00 Профессиональный бокс. Т. Цзю - К. Окампо

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Бокс. Чемпионат Европы

11:25 Матч! Парад. Лучшие голы

11:55 Вы это видели

13:00 Новости

13:05 Все на Матч!

13:55 Мини-футбол. Чемпионат России. Торпедо - Ухта

15:50 Новости

15:55 Все на Матч!

16:45 Хоккей МХЛ. Кубок Харламова. СКА-1946 - Локо

19:15 Все на Матч!

20:15 Футбол РПЛ. Ростов - Спартак

22:30 После футбола

23:40 Все на Матч!

00:25 Футбол. Журнал Лиги чемпионов

00:55 Футбол. Чемпионат Германии. Унион - Бавария

02:55 Лица страны. Максим Опалев

03:15 Новости

03:20 Легкая атлетика. Мировой континентальный тур

Время начала передач - московское.