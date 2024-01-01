«Ростов» — «Спартак» на Матч ТВ. Программа передач на 21 апреля 2024

Программа передач телеканала Матч ТВ на 21 апреля. Центральный матч 25-го тура РПЛ состоится в Ростове-на-Дону, где подопечные Валерия Карпина будут принимать «Спартак».
«Спартак» набрал 25 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице, у ростовцан на одно очко меньше и они идут восьмыми.
Смотрите матч на Матч ТВ в прямом эфире
Программа передач Матч ТВ
05:00 Дзюдо. Первенство России
06:00 Профессиональный бокс. Т. Цзю - К. Окампо
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Бокс. Чемпионат Европы
11:25 Матч! Парад. Лучшие голы
11:55 Вы это видели
13:00 Новости
13:05 Все на Матч!
13:55 Мини-футбол. Чемпионат России. Торпедо - Ухта
15:50 Новости
15:55 Все на Матч!
16:45 Хоккей МХЛ. Кубок Харламова. СКА-1946 - Локо
19:15 Все на Матч!
20:15 Футбол РПЛ. Ростов - Спартак
22:30 После футбола
23:40 Все на Матч!
00:25 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
00:55 Футбол. Чемпионат Германии. Унион - Бавария
02:55 Лица страны. Максим Опалев
03:15 Новости
03:20 Легкая атлетика. Мировой континентальный тур
Время начала передач - московское.