Хоккей. Россия - Канада. Все матчи на сегодня





Матчи между двумя принципиальными соперниками всегда вызывали повышенный интерес у любителей хоккея. Сборные России и Канады по хоккею с 1992 года встречались между собой 24 раза. В девяти играх успех сопутствовал российским спортсменам, в оставшихся побеждали родоначальники хоккея.



В течение 11 лет, с 2011 года, сборная России не может обыграть Канаду, проиграв пять матчей подряд. С 1996 по 2006 годы российская команда уступила канадцам в семи встречах подряд.



На сегодня в рамках чемпионатов мира соперники провели между собой 19 матчей. Российские хоккеисты одержали восемь побед и потерпели 11 поражений.



На турнирах, где принимали участие сильнейшие хоккеисты планеты (Олимпиада, Кубок мира), перевес на стороне канадцев. Только однажды, на Олимпиаде в Турине, российская хоккейная дружина смогла обыграть сборную Канады.



Ближайший матч между командами:

Сборные России и Канады встретятся 24 мая 2022 года на групповом этапе Сборные России и Канады встретятся 24 мая 2022 года на групповом этапе чемпионата мира по хоккею







Все матчи Россия - Канада по хоккею на сегодня



04.05.1992

Россия - Канада - 6:4 (2:0,3:0,1:4)

Чемпионат мира в Праге. Групповой этап. 25.04.1993

Россия - Канада - 1:3 (0:2, 1:1, 0:0)

Чемпионат мира в Мюнхене. Групповой этап. 30.04.1993

Россия - Канада - 7:4 (1:1, 4:2, 2:1)

Чемпионат мира в Мюнхене. 1/4 финала. 02.05.1994

Россия - Канада - 1:3 (1:0, 0:0, 0:3)

Чемпионат мира в Больцано. Групповой этап. 30.04.1995

Россия - Канада - 5:4 (2:1, 1:1, 2:2)

Чемпионат мира в Евле. Групповой этап. 26.04.1996

Россия - Канада - 6:4 (2:2, 1:1, 3:1)

Чемпионат мира в Вене. Групповой этап. 03.05.1996

Россия - Канада - 2:3 Б (2:0, 0:2, 0:0, 0:1)

Чемпионат мира в Вене. 1/2 финала. 29.08.1996

Россия - Канада - 3:5 (1:3, 2:0, 0:2)

Кубок мира в Ванкувере. Групповой этап. 09.05.1997

Россия - Канада - 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Чемпионат мира в Хельсинки. 2-й групповой этап. 02.05.2001

Россия - Канада - 1:5 (0:3, 1:1, 0:1)

Чемпионат мира в Ганновере. Групповой этап. 05.05.2003

Россия - Канада - 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)

Чемпионат мира в Турку. 2-й групповой этап. 04.09.2004

Россия - Канада - 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

Кубок мира в Торонто. Групповой этап. 14.05.2005

Россия - Канада - 3:4 (0:3, 2:1, 1:0)

Чемпионат мира в Вене. 1/2 финала. 22.02.2006

Россия - Канада - 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Олимпиада в Турине. 1/4 финала. 18.05.2008

Россия - Канада - 5:4 ОТ (1:3, 1:1, 2:0, 1:0)

Чемпионат мира в Квебеке. Финал. 10.05.2009

Россия - Канада - 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Чемпионат мира в Берне. Финал. 24.02.2010

Россия - Канада - 3:7 (1:4, 2:3, 0:0)

Олимпиада в Ванкувере. 1/4 финала. 20.05.2010

Россия - Канада - 5:2 (1:0, 2:0, 2:2)

Чемпионат мира в Кельне. 1/4 финала. 12.05.2011

Россия - Канада - 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)

Чемпионат мира в Братиславе. 1/4 финала. 17.05.2015

Россия - Канада - 1:6 (0:1, 0:3, 1:2)

Чемпионат мира в Праге. Финал. 25.09.2016

Россия - Канада - 3:5 (0:1, 2:1, 1:3)

Кубок мира в Торонто. 1/2 финала. 20.05.2017

Россия - Канада - 2:4 (0:0, 2:0, 0:4)

Чемпионат мира в Кельне. 1/2 финала. 17.05.2018

Россия - Канада - 4:5 ОТ (0:1, 2:1, 2:2, 0:1)

Чемпионат мира в Копенгагене. 1/4 финала. 03.06.2021

Россия - Канада - 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

Чемпионат мира в Риге. 1/4 финала.











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