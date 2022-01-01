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Хоккей. Россия - Канада. Все матчи на сегодня
Матчи между двумя принципиальными соперниками всегда вызывали повышенный интерес у любителей хоккея. Сборные России и Канады по хоккею с 1992 года встречались между собой 24 раза. В девяти играх успех сопутствовал российским спортсменам, в оставшихся побеждали родоначальники хоккея.
В течение 11 лет, с 2011 года, сборная России не может обыграть Канаду, проиграв пять матчей подряд. С 1996 по 2006 годы российская команда уступила канадцам в семи встречах подряд.
На сегодня в рамках чемпионатов мира соперники провели между собой 19 матчей. Российские хоккеисты одержали восемь побед и потерпели 11 поражений.
На турнирах, где принимали участие сильнейшие хоккеисты планеты (Олимпиада, Кубок мира), перевес на стороне канадцев. Только однажды, на Олимпиаде в Турине, российская хоккейная дружина смогла обыграть сборную Канады.
Ближайший матч между командами:
Сборные России и Канады встретятся 24 мая 2022 года на групповом этапе чемпионата мира по хоккею
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Все матчи Россия - Канада по хоккею на сегодня
|04.05.1992
Россия - Канада - 6:4 (2:0,3:0,1:4)
Чемпионат мира в Праге. Групповой этап.
|25.04.1993
Россия - Канада - 1:3 (0:2, 1:1, 0:0)
Чемпионат мира в Мюнхене. Групповой этап.
|30.04.1993
Россия - Канада - 7:4 (1:1, 4:2, 2:1)
Чемпионат мира в Мюнхене. 1/4 финала.
|02.05.1994
Россия - Канада - 1:3 (1:0, 0:0, 0:3)
Чемпионат мира в Больцано. Групповой этап.
|30.04.1995
Россия - Канада - 5:4 (2:1, 1:1, 2:2)
Чемпионат мира в Евле. Групповой этап.
|26.04.1996
Россия - Канада - 6:4 (2:2, 1:1, 3:1)
Чемпионат мира в Вене. Групповой этап.
|03.05.1996
Россия - Канада - 2:3 Б (2:0, 0:2, 0:0, 0:1)
Чемпионат мира в Вене. 1/2 финала.
|29.08.1996
Россия - Канада - 3:5 (1:3, 2:0, 0:2)
Кубок мира в Ванкувере. Групповой этап.
|09.05.1997
Россия - Канада - 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
Чемпионат мира в Хельсинки. 2-й групповой этап.
|02.05.2001
Россия - Канада - 1:5 (0:3, 1:1, 0:1)
Чемпионат мира в Ганновере. Групповой этап.
|05.05.2003
Россия - Канада - 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)
Чемпионат мира в Турку. 2-й групповой этап.
|04.09.2004
Россия - Канада - 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)
Кубок мира в Торонто. Групповой этап.
|14.05.2005
Россия - Канада - 3:4 (0:3, 2:1, 1:0)
Чемпионат мира в Вене. 1/2 финала.
|22.02.2006
Россия - Канада - 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
Олимпиада в Турине. 1/4 финала.
|18.05.2008
Россия - Канада - 5:4 ОТ (1:3, 1:1, 2:0, 1:0)
Чемпионат мира в Квебеке. Финал.
|10.05.2009
Россия - Канада - 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
Чемпионат мира в Берне. Финал.
|24.02.2010
Россия - Канада - 3:7 (1:4, 2:3, 0:0)
Олимпиада в Ванкувере. 1/4 финала.
|20.05.2010
Россия - Канада - 5:2 (1:0, 2:0, 2:2)
Чемпионат мира в Кельне. 1/4 финала.
|12.05.2011
Россия - Канада - 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)
Чемпионат мира в Братиславе. 1/4 финала.
|17.05.2015
Россия - Канада - 1:6 (0:1, 0:3, 1:2)
Чемпионат мира в Праге. Финал.
|25.09.2016
Россия - Канада - 3:5 (0:1, 2:1, 1:3)
Кубок мира в Торонто. 1/2 финала.
|20.05.2017
Россия - Канада - 2:4 (0:0, 2:0, 0:4)
Чемпионат мира в Кельне. 1/2 финала.
|17.05.2018
Россия - Канада - 4:5 ОТ (0:1, 2:1, 2:2, 0:1)
Чемпионат мира в Копенгагене. 1/4 финала.
|03.06.2021
Россия - Канада - 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)
Чемпионат мира в Риге. 1/4 финала.
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Хоккей. Россия - Канада. Все матчи на сегодня
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Сборные России и Канады по хоккею с 1992 года встречались между собой 24 раза. В девяти играх успех сопутствовал российским спортсменам, в оставшихся побеждали родоначальники хоккея.
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