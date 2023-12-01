Фантастическая победа России над Канадой в финале МЧМ-2011 Сегодня, 09:50









Почти 13 лет назад, в начале января 2011 года сборная России по хоккею стала победителем молодежного чемпионата мира, который прошел в американском Баффало. После двух периодов казалось, что результат игры предопределен, но в третьем наши буквально смяли канадцев, забросив в их ворота пять безответных шайб.



Первую шайбу в матче забросил Райан Эллис на 5-й минуте стартового периода. За 14 секунд до конца первой двадцатиминутки отличился Картер Эштон. Во втором периоде канадцы увеличили преимущество после броска Брэйдена Шенна.



А затем началось невероятное! В третьем периоде сборная России пять раз поразила ворота Марка Висентина. Отличились Артемий Панарин (42:33), Максим Кицын (42:46), Владимир Тарасенко (47:29), Артемий Панарин (55:22) и Никита Двуреченский (58:44).



Евгений Кузнецов отметился тремя результативными передачами.



Сборная России спустя восемь лет вернула себе звание чемпионов мира среди молодежных команд. Но как же красиво это было сделано!



Самым ценным хоккеистом чемпионата был назван канадец Брэйден Шенн, а российские хоккеисты Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов попали в символическую сборную турнира.



Телеканал «Матч ТВ» покажет игру в новогодню ночь в 04:00 по московскому времени.











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