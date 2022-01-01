Хоккей. Россия - Словакия. Все матчи на сегодня





На Олимпийских играх сборные России и Словакии по хоккею провели пять матчей. В 1994 и 2014 годах наша команда выиграла, а в Турине, Ванкувере и Пхёнчхане потерпела поражение.



На чемпионатах мира соперники провели между собой 18 матчей, в которых Россия одержала 10 побед, пять раз проиграла и три встречи свела вничью.



Россия и Словакия встречались на Кубке мира в 1996 и 2004 годах, и дважды перевес был на стороне российской сборной.



На чемпионате мира по хоккею 2022 в Финляндии Россия и Словакия проведут матч 13 мая в день открытия турнира.



Статистика хоккейных матчей Россия - Словакия







23.02.1994

Счет: 3:2 ОТ (1:2, 1:0, 0:0, 1:0)

Олимпиада в Лиллехаммере. 1/4 финала. 22.04.1996

Счет: 6:2 (2:1, 0:0, 4:1)

Чемпионат мира в Вене. Групповой этап. 31.08.1996

Счет: 7:4 (3:2, 2:1, 2:1)

Кубок мира по хоккею в Монреале. Групповой этап. 27.04.1997

Счет: 2:2 (1:0, 0:2, 1:0)

Чемпионат мира в Хельсинки. Групповой этап. 09.05.1998

Счет: 6:1 (1:0, 1:0, 4:1)

Чемпионат мира в Базеле. 2-й групповой этап. 10.05.1999

Счет: 2:2 (0:0, 0:2, 2:0)

Чемпионат мира в Осло. 2-й групповой этап. 06.05.2002

Счет: 4:6 (0:3, 3:2, 1:1)

Чемпионат мира в Гетеборге. 2-й групповой этап. 11.05.2002

Счет: 3:4 (0:2, 1:1, 2:1)

Чемпионат мира в Гетеборге. Финал. 30.04.2004

Счет: 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)

Чемпионат мира в Остраве. 2-й групповой этап. 05.09.2004

Счет: 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

Кубок мира по хоккею в Торонто. Групповой этап. 02.05.2005

Счет: 3:3 (0:1, 2:1, 1:1)

Чемпионат мира в Вене. Групповой этап. 15.02.2006

Счет: 3:5 (2:1, 1:2, 0:2)

Олимпиада в Турине. Групповой этап. 10.05.2006

Счет: 4:3 (2:2, 1:1, 1:0)

Чемпионат мира в Риге. Групповой этап. 18.02.2010

Счет: 1:2 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Олимпиада в Ванкувере. Групповой этап. 09.05.2010

Счет: 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Чемпионат мира в Кельне. Групповой этап. 03.05.2011

Счет: 4:3 (2:1, 1:2, 1:0)

Чемпионат мира в Братиславе. Групповой этап. 20.05.2012

Счет: 6:2 (1:1, 3:0, 2:1)

Чемпионат мира в Хельсинки. Финал. 12.05.2013

Счет: 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Чемпионат мира в Хельсинки. Групповой этап. 16.02.2014

Счет: 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Олимпиада в Сочи. Групповой этап. 10.05.2015

Счет: 2:3 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 0:1)

Чемпионат мира в Остраве. Групповой этап. 13.05.2017

Счет: 6:0 (3:0, 2:0, 1:0)

Чемпионат мира в Кельне. Групповой этап. 14.02.2018

Счет: 2:3 (2:2, 0:0, 0:1)

Олимпиада в Пхёнчхане. Групповой этап. 14.05.2018

Счет: 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)

Чемпионат мира в Копенгагене. Групповой этап. 24.05.2021

Счет: 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Чемпионат мира в Риге. Групповой этап.