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Хоккей. Россия - Финляндия. Все матчи на сегодня


Все матчи Россия - Финляндия по хоккею

Сборные России и Финляндии по хоккею с 1994 года провели между собой 29 матчей. На сегодня перевес в личных встречах на стороне финской сборной, которая одержала 15 побед.

В 20 играх в рамках чемпионатов мира по хоккею Россия одержала девять побед, десять раз уступила и одну встречу свела вничью. На Олимпиадах сборная России встречалась с Финляндией семь раз, два раза одержала победу и пять раз проиграла. Две встречи в рамках Кубка мира завершились победой российских хоккеистов - 5:0 в 1996 году и 3:0 в 2016-м.

Ближайший матч между командами:
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Все матчи Россия - Финляндия по хоккею на сегодня



14.02.1994
Россия - Финляндия - 0:5 (0:1, 0:4, 0:0)
Олимпиада в Лиллехаммере. Групповой этап.
26.02.1994
Россия - Финляндия - 0:4 (0:2, 0:2, 0:0)
Олимпиада в Лиллехаммере. Матч за 3-е место.
06.09.1996
Россия - Финляндия - 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)
Кубок мира в Оттаве. 1/4 финала.
03.05.1997
Россия - Финляндия - 4:7 (2:2, 2:1, 0:4)
Чемпионат мира в Хельсинки. Групповой этап.
15.02.1998
Россия - Финляндия - 4:3 (1:2, 2:1, 1:0)
Олимпиада в Нагано. Групповой этап.
20.02.1998
Россия - Финляндия - 7:4 (2:0, 2:3, 3:1)
Олимпиада в Нагано. 1/2 финала.
06.05.1998
Россия - Финляндия - 4:2 (0:1,3:0,1:1)
Чемпионат мира в Базеле. Групповой этап.
06.05.1999
Россия - Финляндия - 3:3 (2:0, 1:0, 0:3)
Чемпионат мира в Хамаре. Групповой этап.
18.02.2002
Россия - Финляндия - 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)
Олимпиада в Солт-Лейк-Сити. Групповой этап.
04.05.2002
Россия - Финляндия - 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
Чемпионат мира в Гетеборге. 2-й групповой этап.
09.05.2002
Россия - Финляндия - 3:2 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Чемпионат мира в Гетеборге. 1/2 финала.
03.05.2004
Россия - Финляндия - 0:4 (0:0, 0:1, 0:3)
Чемпионат мира в Остраве. 2-й групповой этап.
12.05.2005
Россия - Финляндия - 4:3 Б (2:3, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Чемпионат мира в Вене. 1/4 финала.
24.02.2006
Россия - Финляндия - 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
Олимпиада в Турине. 1/2 финала.
01.05.2007
Россия - Финляндия - 5:4 (2:1, 2:0, 1:3)
Чемпионат мира в Москве. Групповой этап.
12.05.2007
Россия - Финляндия - 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Чемпионат мира в Москве. 1/2 финала.
16.05.2008
Россия - Финляндия - 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
Чемпионат мира в Квебеке. 1/2 финала.
18.05.2010
Россия - Финляндия - 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)
Чемпионат мира в Кельне. 2-й групповой этап.
09.05.2011
Россия - Финляндия - 2:3 Б (2:0, 0:2, 0:0, 0:0, 0:1)
Чемпионат мира в Братиславе. 2-й групповой этап.
13.05.2011
Россия - Финляндия - 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
Чемпионат мира в Братиславе. 1/2 финала.
19.05.2012
Россия - Финляндия - 6:2 (2:1, 2:0, 2:1)
Чемпионат мира в Хельсинки. 1/2 финала.
10.05.2013
Россия - Финляндия - 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)
Чемпионат мира в Хельсинки. Групповой этап.
19.02.2014
Россия - Финляндия - 1:3 (1:2, 0:1, 0:0)
Олимпиада в Сочи. 1/4 финала.
11.05.2014
Россия - Финляндия - 4:2 (2:1, 2:1, 0:0)
Чемпионат мира в Минске. Групповой этап.
25.05.2014
Россия - Финляндия - 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)
Чемпионат мира в Минске. Финал.
12.05.2015
Россия - Финляндия - 2:3 Б (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1)
Чемпионат мира в Остраве. Групповой этап.
21.05.2016
Россия - Финляндия - 1:3 (1:0, 0:3, 0:0)
Чемпионат мира в Москве. 1/2 финала.
22.09.2016
Россия - Финляндия - 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Кубок мира в Торонто. Групповой этап.
25.05.2019
Россия - Финляндия - 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Чемпионат мира в Братиславе. 1/2 финала.

 





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    Хоккей. Россия - Финляндия. Все матчи на сегодня

    Россия - Финляндия, хоккей

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