Хоккей. Россия - Финляндия. Все матчи на сегодня





Сборные России и Финляндии по хоккею с 1994 года провели между собой 29 матчей. На сегодня перевес в личных встречах на стороне финской сборной, которая одержала 15 побед.



В 20 играх в рамках чемпионатов мира по хоккею Россия одержала девять побед, десять раз уступила и одну встречу свела вничью. На Олимпиадах сборная России встречалась с Финляндией семь раз, два раза одержала победу и пять раз проиграла. Две встречи в рамках Кубка мира завершились победой российских хоккеистов - 5:0 в 1996 году и 3:0 в 2016-м.



Ближайший матч между командами:

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Все матчи Россия - Финляндия по хоккею на сегодня



14.02.1994

Россия - Финляндия - 0:5 (0:1, 0:4, 0:0)

Олимпиада в Лиллехаммере. Групповой этап. 26.02.1994

Россия - Финляндия - 0:4 (0:2, 0:2, 0:0)

Олимпиада в Лиллехаммере. Матч за 3-е место. 06.09.1996

Россия - Финляндия - 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)

Кубок мира в Оттаве. 1/4 финала. 03.05.1997

Россия - Финляндия - 4:7 (2:2, 2:1, 0:4)

Чемпионат мира в Хельсинки. Групповой этап. 15.02.1998

Россия - Финляндия - 4:3 (1:2, 2:1, 1:0)

Олимпиада в Нагано. Групповой этап. 20.02.1998

Россия - Финляндия - 7:4 (2:0, 2:3, 3:1)

Олимпиада в Нагано. 1/2 финала. 06.05.1998

Россия - Финляндия - 4:2 (0:1,3:0,1:1)

Чемпионат мира в Базеле. Групповой этап. 06.05.1999

Россия - Финляндия - 3:3 (2:0, 1:0, 0:3)

Чемпионат мира в Хамаре. Групповой этап. 18.02.2002

Россия - Финляндия - 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)

Олимпиада в Солт-Лейк-Сити. Групповой этап. 04.05.2002

Россия - Финляндия - 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Чемпионат мира в Гетеборге. 2-й групповой этап. 09.05.2002

Россия - Финляндия - 3:2 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Чемпионат мира в Гетеборге. 1/2 финала. 03.05.2004

Россия - Финляндия - 0:4 (0:0, 0:1, 0:3)

Чемпионат мира в Остраве. 2-й групповой этап. 12.05.2005

Россия - Финляндия - 4:3 Б (2:3, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Чемпионат мира в Вене. 1/4 финала. 24.02.2006

Россия - Финляндия - 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Олимпиада в Турине. 1/2 финала. 01.05.2007

Россия - Финляндия - 5:4 (2:1, 2:0, 1:3)

Чемпионат мира в Москве. Групповой этап. 12.05.2007

Россия - Финляндия - 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Чемпионат мира в Москве. 1/2 финала. 16.05.2008

Россия - Финляндия - 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Чемпионат мира в Квебеке. 1/2 финала. 18.05.2010

Россия - Финляндия - 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

Чемпионат мира в Кельне. 2-й групповой этап. 09.05.2011

Россия - Финляндия - 2:3 Б (2:0, 0:2, 0:0, 0:0, 0:1)

Чемпионат мира в Братиславе. 2-й групповой этап. 13.05.2011

Россия - Финляндия - 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Чемпионат мира в Братиславе. 1/2 финала. 19.05.2012

Россия - Финляндия - 6:2 (2:1, 2:0, 2:1)

Чемпионат мира в Хельсинки. 1/2 финала. 10.05.2013

Россия - Финляндия - 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)

Чемпионат мира в Хельсинки. Групповой этап. 19.02.2014

Россия - Финляндия - 1:3 (1:2, 0:1, 0:0)

Олимпиада в Сочи. 1/4 финала. 11.05.2014

Россия - Финляндия - 4:2 (2:1, 2:1, 0:0)

Чемпионат мира в Минске. Групповой этап. 25.05.2014

Россия - Финляндия - 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)

Чемпионат мира в Минске. Финал. 12.05.2015

Россия - Финляндия - 2:3 Б (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Чемпионат мира в Остраве. Групповой этап. 21.05.2016

Россия - Финляндия - 1:3 (1:0, 0:3, 0:0)

Чемпионат мира в Москве. 1/2 финала. 22.09.2016

Россия - Финляндия - 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Кубок мира в Торонто. Групповой этап. 25.05.2019

Россия - Финляндия - 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Чемпионат мира в Братиславе. 1/2 финала.











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