Спортивное обозрение Расписание Олимпиады-2022 в Пекине
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 Другие Матч ТВ




Чемпионат мира по хоккею 2022. Расписание матчей


Чемпионат мира по хоккею 2022

85-й чемпионат мира по хоккею с шайбой состоится с 13 по 29 мая 2022 года в Финляндии. Матчи чемпионата пройдут в Хельсинки и Тампере. Обе арены вмещают более 13 тысяч хоккейных болельщиков.

Участники ЧМ-2022

Сборная России на предварительном этапе ЧМ-2022 выступит в группе A и сыграет с командами Канады, Германии, Швейцарии, Словакии, Дании, Казахстана и Италии. В группу B попали Финляндия, США, Чехия, Швеция, Латвия, Норвегия, Белоруссия и Великобритания.

Расписание матчей предварительного раунда

13 мая 2022, пятница
16:20 Россия - Словакия. Все матчи
Год назад на ЧМ в Риге на предварительном этапе Россия проиграла Словакии 1:3.
16:20 США - Латвия
20:20 Германия - Канада
20:20 Финляндия - Норвегия



14 мая 2022, суббота
12:20 Дания - Казахстан
12:20 Швеция - Белоруссия
16:20 Швейцария - Италия
16:20 Чехия - Великобритания
20:20 Словакия - Германия
20:20 Латвия - Финляндия

15 мая 2022, воскресенье
12:20 Италия - Канада
12:20 Норвегия - Великобритания
16:20 Россия - Казахстан
16:20 Белоруссия - США
20:20 Дания - Швейцария
20:20 Чехия - Швеция

16 мая 2022, понедельник
16:20 Словакия - Канада
16:20 Латвия - Норвегия
20:20 Россия - Германия
20:20 Финляндия - США

17 мая 2022, вторник
16:20 Италия - Дания
16:20 Чехия - Белоруссия
20:20 Швейцария - Казахстан
20:20 Швеция - Великобритания

18 мая 2022, среда
16:20 Россия - Италия
16:20 Норвегия - Белоруссия
20:20 Швейцария - Словакия
20:20 Финляндия - Швеция

19 мая 2022, четверг
16:20 Германия - Дания
16:20 Великобритания - США
20:20 Канада - Казахстан
20:20 Чехия - Латвия

20 мая 2022, пятница
16:20 Германия - Италия
16:20 Великобритания - Финляндия
20:20 Казахстан - Словакия
20:20 Латвия - Белоруссия

21 мая 2022, суббота
12:20 Дания - Россия
12:20 США - Швеция
16:20 Канада - Швейцария
16:20 Белоруссия - Финляндия
20:20 Италия - Словакия
20:20 Норвегия - Чехия

22 мая 2022, воскресенье
16:20 Казахстан - Германия
16:20 Великобритания - Латвия
20:20 Швейцария - Россия
20:20 Швеция - Норвегия

23 мая 2022, понедельник
16:20 Казахстан - Италия
16:20 США - Чехия
20:20 Канада - Дания
20:20 Белоруссия - Великобритания

24 мая 2022, вторник
12:20 Германия - Швейцария
12:20 Швеция - Латвия
16:20 Словакия - Дания
16:20 США - Норвегия
20:20 Канада - Россия. Все матчи
20:20 Финляндия - Чехия



Плей-офф чемпионата мира по хоккею 2022

Четвертьфинальные поединки состоятся 26 мая в 16:20 и 20:20 по московскому времени. Полуфинальные встречи пройдут 28 мая (14:20 и 18:20). Матч за бронзовые медали начнется 29 мая в 15:20, а решающий поединок стартует в этот же день в 20:20 по Москве.

Регламент ЧМ-2022

На предварительном этапе каждая сборная проведет по 7 игр с соперниками по группе. По четыре сильнейшие команды из каждой группы напрямую попадают в 1/4 финала. Четвертьфинальные пары будут сформированы по следующему правилу - первая встретится с четвертой из соседней группы, вторая - с третьей и т.д.

В 1/2 финала пары будут сформированы на основе рейтинга по итогам первого этапа. При его составлении будут учитываться следующие показатели: место в группе, количество набранных очков, разница забитых и пропущенных шайб, результативность команды. Команда с самым большим рейтингом из участников полуфинала встретится со сборной с наименьшим рейтингом.

Как выступала сборная России на чемпионатах мира по хоккею

Чемпионы и призеры чемпионатов мира по хоккею

Сборная СССР/России за время участия в мировых первенствах 27 раз становилась сильнейшей. Первые золотые медали были завоеваны в 1954 году, а в последний раз сборная России побеждала в 2014 году на турнире в Белоруссии. По 10 раз национальная команда завоевывала серебряные и бронзовые медали.





  • МЧМ 2021/2022 - молодежный чемпионат мира по хоккею
  • Хоккей на Олимпиаде 2022 в Пекине
  • Хоккей. Олимпиада 2014 в Сочи
  • Хоккей. Олимпиада 2010 в Ванкувере
  • Чемпионаты мира по хоккею по годам
    •








    Хоккей. Россия - Канада. Все матчи на сегодня

    Все матчи Россия - Канада по хоккею

    Сборные России и Канады по хоккею с 1992 года встречались между собой 24 раза. В девяти играх успех сопутствовал российским спортсменам, в оставшихся побеждали родоначальники хоккея.

    Состав сборной России по хоккею на Олимпиаде 2022 в Пекине

    Сборная России по хоккею на Олимпиаде 2022

    Сборная России по хоккею, которая примет участие в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, будет составлена из хоккеистов, выступающих в КХЛ.

    Расписание зимней Олимпиады 2022 в Пекине

    Олимпиада в Пекине 2022

    С 4 по 20 февраля 2022 года в китайском Пекине пройдут 24-е зимние Олимпийские игры. Всего за 16 дней будут разыграны 109 комплекта медалей.

    Состав сборной России по биатлону на Олимпиаде 2022

    Сборная России по биатлону на Олимпиаде 2022

    Назван состав сборной России по биатлону, которая выступит на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

    Букмекеры: легальные или нелегальные?

    Легальные букмекеры

    Почему стоит регистрироваться в легальных букмекерских конторах. Главные преимущества лицензированных букмекеров.









    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru