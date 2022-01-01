Чемпионат мира по хоккею 2022. Расписание матчей





85-й чемпионат мира по хоккею с шайбой состоится с 13 по 29 мая 2022 года в Финляндии. Матчи чемпионата пройдут в Хельсинки и Тампере. Обе арены вмещают более 13 тысяч хоккейных болельщиков.



Участники ЧМ-2022



Сборная России на предварительном этапе ЧМ-2022 выступит в группе A и сыграет с командами Канады, Германии, Швейцарии, Словакии, Дании, Казахстана и Италии. В группу B попали Финляндия, США, Чехия, Швеция, Латвия, Норвегия, Белоруссия и Великобритания.



Расписание матчей предварительного раунда



13 мая 2022, пятница

16:20 Россия - Словакия. Все матчи

Год назад на ЧМ в Риге на предварительном этапе Россия проиграла Словакии 1:3.

16:20 США - Латвия

20:20 Германия - Канада

20:20 Финляндия - Норвегия







14 мая 2022, суббота

12:20 Дания - Казахстан

12:20 Швеция - Белоруссия

16:20 Швейцария - Италия

16:20 Чехия - Великобритания

20:20 Словакия - Германия

20:20 Латвия - Финляндия



15 мая 2022, воскресенье

12:20 Италия - Канада

12:20 Норвегия - Великобритания

16:20 Россия - Казахстан

16:20 Белоруссия - США

20:20 Дания - Швейцария

20:20 Чехия - Швеция



16 мая 2022, понедельник

16:20 Словакия - Канада

16:20 Латвия - Норвегия

20:20 Россия - Германия

20:20 Финляндия - США



17 мая 2022, вторник

16:20 Италия - Дания

16:20 Чехия - Белоруссия

20:20 Швейцария - Казахстан

20:20 Швеция - Великобритания



18 мая 2022, среда

16:20 Россия - Италия

16:20 Норвегия - Белоруссия

20:20 Швейцария - Словакия

20:20 Финляндия - Швеция



19 мая 2022, четверг

16:20 Германия - Дания

16:20 Великобритания - США

20:20 Канада - Казахстан

20:20 Чехия - Латвия



20 мая 2022, пятница

16:20 Германия - Италия

16:20 Великобритания - Финляндия

20:20 Казахстан - Словакия

20:20 Латвия - Белоруссия



21 мая 2022, суббота

12:20 Дания - Россия

12:20 США - Швеция

16:20 Канада - Швейцария

16:20 Белоруссия - Финляндия

20:20 Италия - Словакия

20:20 Норвегия - Чехия



22 мая 2022, воскресенье

16:20 Казахстан - Германия

16:20 Великобритания - Латвия

20:20 Швейцария - Россия

20:20 Швеция - Норвегия



23 мая 2022, понедельник

16:20 Казахстан - Италия

16:20 США - Чехия

20:20 Канада - Дания

20:20 Белоруссия - Великобритания



24 мая 2022, вторник

12:20 Германия - Швейцария

12:20 Швеция - Латвия

16:20 Словакия - Дания

16:20 США - Норвегия

20:20 Канада - Россия. Все матчи

20:20 Финляндия - Чехия







Плей-офф чемпионата мира по хоккею 2022



Четвертьфинальные поединки состоятся 26 мая в 16:20 и 20:20 по московскому времени. Полуфинальные встречи пройдут 28 мая (14:20 и 18:20). Матч за бронзовые медали начнется 29 мая в 15:20, а решающий поединок стартует в этот же день в 20:20 по Москве.



Регламент ЧМ-2022



На предварительном этапе каждая сборная проведет по 7 игр с соперниками по группе. По четыре сильнейшие команды из каждой группы напрямую попадают в 1/4 финала. Четвертьфинальные пары будут сформированы по следующему правилу - первая встретится с четвертой из соседней группы, вторая - с третьей и т.д.



В 1/2 финала пары будут сформированы на основе рейтинга по итогам первого этапа. При его составлении будут учитываться следующие показатели: место в группе, количество набранных очков, разница забитых и пропущенных шайб, результативность команды. Команда с самым большим рейтингом из участников полуфинала встретится со сборной с наименьшим рейтингом.



Как выступала сборная России на чемпионатах мира по хоккею



Чемпионы и призеры чемпионатов мира по хоккею



Сборная СССР/России за время участия в мировых первенствах 27 раз становилась сильнейшей. Первые золотые медали были завоеваны в 1954 году, а в последний раз сборная России побеждала в 2014 году на турнире в Белоруссии. По 10 раз национальная команда завоевывала серебряные и бронзовые медали.











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