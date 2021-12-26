МЧМ 2021/2022 - молодежный чемпионат мира по хоккею





С 26 декабря 2021 года по 6 января 2022 года в канадских городах Эдмонтоне и Ред-Дир пройдет 45-й молодежный чемпионат мира по хоккею (МЧМ-2021/2022). Все матчи турнира состоятся на арене клуба НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» и на стадионе «Вестернер Парк Центриум».



На этот раз организаторы вновь вернули в расписание матчи утешительного раунда, в котором встретятся две сборные, занявшие последние места по итогам группового этапа.



Молодежная сборная России на предварительном этапе (группа В) проведет матчи со сборными США, Швеции, Словакии и Швейцарии. В группу А попали Канада, Финляндия, Германия, Чехия и Австрия.





Молодежный чемпионат мира по хоккею 2021/2022



Расписание и результаты матчей предварительного раунда



26.12.2021 22:00 Финляндия - Германия - 3:1

27.12.2021 00:30 Россия - Швеция - 3:6

27.12.2021 03:00 Чехия - Канада - 3:6

27.12.2021 05:30 США - Словакия - 3:2

27.12.2021 22:00 Австрия - Финляндия - 1:7

28.12.2021 00:30 Россия - Швейцария - 4:2

28.12.2021 03:00 Германия - Чехия - 2:1 ОТ

28.12.2021 05:30 Швеция - Словакия - 3:0

29.12.2021 00:30 Швейцария - США - 1:0 Т

29.12.2021 03:00 Австрия - Канада - 2:11

29.12.2021 22:00 Финляндия - Чехия

30.12.2021 00:30 Словакия - Россия

30.12.2021 03:00 Канада - Германия

30.12.2021 05:30 Швеция - США

31.12.2021 00:30 Чехия - Австрия

31.12.2021 03:00 Словакия - Швейцария

31.12.2021 22:00 Германия - Австрия

01.01.2022 00:30 Швейцария - Швеция

01.01.2022 03:00 Канада - Финляндия

01.01.2022 05:30 США - Россия



Состав сборной России на молодежный чемпионат мира



Расписание плей-офф МЧМ 2021/2022



Все матчи в плей-офф состоятся в 2022 году. Четвертьфинальные поединки начнутся 2 января (22:30) и завершатся 3 января 2022 года (01:00, 03:30 и 06:00) по московскому времени. Полуфинальные встречи состоятся 4 января (23:00) и 5 января (03:00). Матч за 3-е место начнется 6 января в 00:00, а решающий поединок стартует в этот же день в 04:00 по Москве.



Год назад в финале молодежного чемпионата мира сборная США обыграла канадских хоккеистов хоккеистов со счетом 2:0. В матче за бронзу финны со счетом 4:1 переиграли российскую молодежку.



Игры утешительного раунда пройдут 2, 3 и 5 января в 20:00 по московскому времени.