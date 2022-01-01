Состав сборной России по хоккею на молодежный чемпионат мира 2021/2022





Очередной молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире с 26 декабря 2021 года по 6 января 2022 года.



Приводим список хоккеистов сборной из клубов КХЛ, которые выступят на МЧМ-2022. На этот раз тренерский штаб сборной России во главе с Сергеем Зубовым не включил в заявку ни одного игрока из канадских юниорских лиг.



Расписание матчей молодежного чемпионата мира по хоккею 2021/2022



Вратари: Ярослав Аскаров (19 лет, СКА), Егор Гуськов (19 лет, «Локомотив»), Максим Моторыгин (18 лет, ЦСК ВВС).



Для Ярослава Аскарова предстоящий чемпионат станет уже третьим по счету. Бесспорно опыта хоккеисту не занимать, но в нынешнем сезоне Аскаров выглядит довольно слабо.



Защитники: Кирилл Кирсанов (19 лет), Арсений Коромыслов (18 лет), Никита Смирнов (19 лет, все - СКА), Владимир Грудинин (18 лет, ЦСКА), Шакир Мухамадуллин (19 лет, «Салават Юлаев»), Никита Новиков (18 лет, «Динамо» М), Егор Савиков (19 лет, «Спартак»), Кирилл Стеклов (19 лет, «Витязь»).



Владимир Грудинин - самый молодой защитник сборной России на МЧМ-2022. Хоккеисту ЦСКА исполнилось 18 лет только 9 декабря.



Нападающие: Марат Хуснутдинов (19 лет), Матвей Мичков (17 лет), Федор Свечков (18 лет), Кирилл Танков (19 лет), Семен Демидов (19 лет), Никита Чибриков (18 лет, все - СКА), Дмитрий Злодеев (19 лет), Василий Пономарев (19 лет, оба - «Спартак»), Иван Дидковский (19 лет, «Динамо» М), Никита Гуслистов (19 лет, «Северсталь»), Иван Зинченко (19 лет, «Витязь»), Александр Пашин (19 лет, «Салават Юлаев»), Павел Тютнев (19 лет, «Локомотив»), Данила Юров (17 лет, «Металлург» Мг).



Звено из питерского СКА Хуснутдинов (29 матчей в КХЛ в этом сезоне) - Свечков (4 игры) - Мичков (13 игр) должно стать первым на предстоящем турнире. Еще одно сочетание хоккеистов, Тютнев - Пономарев - Пашин, впервые мы увидели на Мемориале Глинки два года назад.



Матвей Мичков - самый молодой хоккеист в составе сборной России. Нападающий СКА дебютировал во взрослой команде на Кубке Карьяла в возрасте 16 лет и 11 месяцев.











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