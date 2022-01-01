Хоккей. Россия - Швейцария. Все матчи на сегодня





Сборные России и Швейцарии по хоккею встречались между собой только в рамках чемпионатов мира. На сегодняшний день Россия имеет преимущество перед Швейцарией в личных встречах. В 18 матчах российские хоккеисты одержали 14 побед, две игры проиграли и две встречи закончились вничью.



С 2006 года сборная России по хоккею одержала над Швейцарией 10 побед подряд с разницей шайб 48-16.





Ближайший матч между командами:

Сборные России и Швейцарии сыграют 9 февраля 2022 года на групповом этапе Сборные России и Швейцарии сыграют 9 февраля 2022 года на групповом этапе зимних Олимпийских игр в Пекине. Прямая трансляция матча начнется в 11:40 МСК.

Все матчи Россия - Швейцария по хоккею на сегодня





