Хоккей. Россия - Швейцария. Все матчи на сегодня

|28.04.1992
Россия - Швейцария - 2:2 (0:2, 0:0, 2:0)
Чемпионат мира в Праге. Групповой этап.
|22.04.1993
Россия - Швейцария - 6:0 (2:0, 1:0, 3:0)
Чемпионат мира в Мюнхене. Групповой этап.
|25.04.1995
Россия - Швейцария - 8:0 (0:0, 5:0, 3:0)
Чемпионат мира в Евле. Групповой этап.
|07.05.1998
Россия - Швейцария - 2:4 (0:0, 0:2, 2:2)
Чемпионат мира в Базеле. 2-й групповой этап.
|03.05.2000
Россия - Швейцария - 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)
Чемпионат мира в Санкт-Петербурге. Групповой этап.
|06.05.2001
Россия - Швейцария - 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)
Чемпионат мира в Ганновере. 2-й групповой этап.
|26.04.2003
Россия - Швейцария - 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)
Чемпионат мира в Тампере. Групповой этап.
|06.05.2005
Россия - Швейцария - 3:3 (2:2, 1:1, 0:0)
Чемпионат мира в Вене. 2-й групповой этап.
|14.05.2006
Россия - Швейцария - 6:3 (1:0, 1:2, 4:1)
Чемпионат мира вРиге. 2-й групповой этап.
|06.05.2007
Россия - Швейцария - 6:3 (2:0, 1:1, 3:2)
Чемпионат мира в Москве. 2-й групповой этап.
|12.05.2008
Россия - Швейцария - 5:3 (3:0, 1:0, 1:3)
Чемпионат мира в Квебеке. 2-й групповой этап.
|14.05.2008
Россия - Швейцария - 6:0 (3:0, 3:0, 0:0)
Чемпионат мира в Квебеке. 1/4 финала.
|28.04.2009
Россия - Швейцария - 4:2 (1:2, 1:0, 2:0)
Чемпионат мира в Берне. Групповой этап.
|09.05.2014
Россия - Швейцария - 5:0 (3:0, 1:0, 1:0)
Чемпионат мира в Минске. Групповой этап.
|14.05.2016
Россия - Швейцария - 5:1 (1:0, 1:0, 3:1)
Чемпионат мира в Москве. Групповой этап.
|12.05.2018
Россия - Швейцария - 4:3 (0:0, 3:1, 1:2)
Чемпионат мира в Копенгагене. Групповой этап.
|19.05.2019
Россия - Швейцария - 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Чемпионат мира в Братиславе. Групповой этап.
|29.05.2021
Россия - Швейцария - 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)
Чемпионат мира в Риге. Групповой этап.