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Хоккей. Россия - Дания. Все матчи на сегодня


Все матчи по хоккею Россия - Дания

Сборные России и Дании по хоккею играли друг с другом только на чемпионатах мира. На сегодня Россия встречалась с Данией 11 раз и во всех встречах успех сопутствовал российским хоккеистам.

Две самые крупные победы были одержаны на чемпионатах мира, которые проводились в Москве. В 2007 году российские хоккеисты переиграли датчан со счетом 9:1, а в 2016-м одержали победу со счетом 10:1.

Ближайший матч между командами:
Сборные России и Дании встретятся 11 февраля 2022 года в групповом раунде зимних Олимпийских игр в Пекине. Прямая трансляция игры начнется в 07:10 МСК. Где смотреть онлайн: .


Где смотреть:
Первый канал (онлайн на сайте 1tv.ru) или «Россия 1» (онлайн на сайте Smotrim.ru).




Все матчи Россия - Дания по хоккею на сегодня

 

27.04.2003
Россия - Дания - 6:1 (1:0, 5:1, 0:0)
Чемпионат мира в Тампере. Групповой этап.
25.04.2004
Россия - Дания - 6:2 (2:0, 2:2, 2:0)
Чемпионат мира в Остраве. Групповой этап.
27.04.2007
Россия - Дания - 9:1 (3:1, 5:0, 1:0)
Чемпионат мира в Москве. Групповой этап.
06.05.2008
Россия - Дания - 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)
Чемпионат мира в Квебеке. Групповой этап.
16.05.2010
Россия - Дания - 6:1 (2:0, 1:1, 3:0)
Чемпионат мира в Кельне. 2-й групповой этап.
05.05.2011
Россия - Дания - 4:3 (1:2, 2:0, 1:1)
Чемпионат мира в Братиславе. 2-й групповой этап.
10.05.2012
Россия - Дания - 3:1 (2:1, 1:0, 0:0)
Чемпионат мира в Стокгольме. Групповой этап.
06.05.2015
Россия - Дания - 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)
Чемпионат мира в Остраве. Групповой этап.
12.05.2016
Россия - Дания - 10:1 (3:0, 4:1, 3:0)
Чемпионат мира в Москве. Групповой этап.
11.05.2017
Россия - Дания - 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)
Чемпионат мира в Кельне. Групповой этап.
26.05.2021
Россия - Дания - 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Чемпионат мира в Риге. Групповой этап.






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