Хоккей. Россия - Дания. Все матчи на сегодня





Сборные России и Дании по хоккею играли друг с другом только на чемпионатах мира. На сегодня Россия встречалась с Данией 11 раз и во всех встречах успех сопутствовал российским хоккеистам.



Две самые крупные победы были одержаны на чемпионатах мира, которые проводились в Москве. В 2007 году российские хоккеисты переиграли датчан со счетом 9:1, а в 2016-м одержали победу со счетом 10:1.





Ближайший матч между командами:

Сборные России и Дании встретятся 11 февраля 2022 года в групповом раунде зимних Сборные России и Дании встретятся 11 февраля 2022 года в групповом раунде зимних Олимпийских игр в Пекине . Прямая трансляция игры начнется в 07:10 МСК. Где смотреть онлайн: .

Где смотреть:

Первый канал (онлайн на сайте 1tv.ru) или «Россия 1» (онлайн на сайте Smotrim.ru).

Все матчи Россия - Дания по хоккею на сегодня





