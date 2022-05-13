Расписание Чемпионата мира по хоккею 2022. Результаты матчей ЧМ-2022





85-й чемпионат мира по хоккею с шайбой пройдет с 13 по 29 мая 2022 года в Финляндии. Матчи чемпионата состоятся в Хельсинки и Тампере.



Сборные России и Белоруссии отстранили от участия в ЧМ-2022. В группе A сыграют Канада, Германия, Швейцария, Словакия, Дания, Казахстан, Италия и Франция. В группу B попали Финляндия, США, Чехия, Швеция, Латвия, Норвегия, Великобритания и Австрия.





Расписание матчей предварительного раунда ЧМ-2022



13 мая 2022, пятница



16:20 Франция - Словакия

16:20 США - Латвия

20:20 Германия - Канада

20:20 Финляндия - Норвегия



14 мая 2022, суббота



12:20 Дания - Казахстан

12:20 Швеция - Австрия

16:20 Швейцария - Италия

16:20 Чехия - Великобритания

20:20 Словакия - Германия

20:20 Латвия - Финляндия



15 мая 2022, воскресенье



12:20 Италия - Канада

12:20 Норвегия - Великобритания

16:20 Франция - Казахстан

16:20 Австрия - США

20:20 Дания - Швейцария

20:20 Чехия - Швеция



16 мая 2022, понедельник



16:20 Словакия - Канада

16:20 Латвия - Норвегия

20:20 Франция - Германия

20:20 Финляндия - США



17 мая 2022, вторник



16:20 Италия - Дания

16:20 Чехия - Австрия

20:20 Швейцария - Казахстан

20:20 Швеция - Великобритания



18 мая 2022, среда



16:20 Франция - Италия

16:20 Норвегия - Австрия

20:20 Швейцария - Словакия

20:20 Финляндия - Швеция



19 мая 2022, четверг



16:20 Германия - Дания

16:20 Великобритания - США

20:20 Канада - Казахстан

20:20 Чехия - Латвия



20 мая 2022, пятница



16:20 Германия - Италия

16:20 Великобритания - Финляндия

20:20 Казахстан - Словакия

20:20 Латвия - Австрия



21 мая 2022, суббота



12:20 Дания - Франция

12:20 США - Швеция

16:20 Канада - Швейцария

16:20 Австрия - Финляндия

20:20 Италия - Словакия

20:20 Норвегия - Чехия



22 мая 2022, воскресенье



16:20 Казахстан - Германия

16:20 Великобритания - Латвия

20:20 Швейцария - Франция

20:20 Швеция - Норвегия



23 мая 2022, понедельник



16:20 Казахстан - Италия

16:20 США - Чехия

20:20 Канада - Дания

20:20 Австрия - Великобритания



24 мая 2022, вторник



12:20 Германия - Швейцария

12:20 Швеция - Латвия

16:20 Словакия - Дания

16:20 США - Норвегия

20:20 Канада - Франция

20:20 Финляндия - Чехия



Расписание матчей плей-офф чемпионата мира по хоккею 2022



Четвертьфинальные поединки состоятся 26 мая в 16:20 и 20:20 по московскому времени. Полуфинальные встречи пройдут 28 мая (14:20 и 18:20). Матч за бронзовые медали начнется 29 мая в 15:20, а решающий поединок стартует в этот же день в 20:20 по Москве.