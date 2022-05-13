Расписание Чемпионата мира по хоккею 2022. Результаты матчей ЧМ-2022

85-й чемпионат мира по хоккею с шайбой пройдет с 13 по 29 мая 2022 года в Финляндии. Матчи чемпионата состоятся в Хельсинки и Тампере.
Сборные России и Белоруссии отстранили от участия в ЧМ-2022. В группе A сыграют Канада, Германия, Швейцария, Словакия, Дания, Казахстан, Италия и Франция. В группу B попали Финляндия, США, Чехия, Швеция, Латвия, Норвегия, Великобритания и Австрия.
Расписание матчей предварительного раунда ЧМ-2022
13 мая 2022, пятница
16:20 Франция - Словакия
16:20 США - Латвия
20:20 Германия - Канада
20:20 Финляндия - Норвегия
14 мая 2022, суббота
12:20 Дания - Казахстан
12:20 Швеция - Австрия
16:20 Швейцария - Италия
16:20 Чехия - Великобритания
20:20 Словакия - Германия
20:20 Латвия - Финляндия
15 мая 2022, воскресенье
12:20 Италия - Канада
12:20 Норвегия - Великобритания
16:20 Франция - Казахстан
16:20 Австрия - США
20:20 Дания - Швейцария
20:20 Чехия - Швеция
16 мая 2022, понедельник
16:20 Словакия - Канада
16:20 Латвия - Норвегия
20:20 Франция - Германия
20:20 Финляндия - США
17 мая 2022, вторник
16:20 Италия - Дания
16:20 Чехия - Австрия
20:20 Швейцария - Казахстан
20:20 Швеция - Великобритания
18 мая 2022, среда
16:20 Франция - Италия
16:20 Норвегия - Австрия
20:20 Швейцария - Словакия
20:20 Финляндия - Швеция
19 мая 2022, четверг
16:20 Германия - Дания
16:20 Великобритания - США
20:20 Канада - Казахстан
20:20 Чехия - Латвия
20 мая 2022, пятница
16:20 Германия - Италия
16:20 Великобритания - Финляндия
20:20 Казахстан - Словакия
20:20 Латвия - Австрия
21 мая 2022, суббота
12:20 Дания - Франция
12:20 США - Швеция
16:20 Канада - Швейцария
16:20 Австрия - Финляндия
20:20 Италия - Словакия
20:20 Норвегия - Чехия
22 мая 2022, воскресенье
16:20 Казахстан - Германия
16:20 Великобритания - Латвия
20:20 Швейцария - Франция
20:20 Швеция - Норвегия
23 мая 2022, понедельник
16:20 Казахстан - Италия
16:20 США - Чехия
20:20 Канада - Дания
20:20 Австрия - Великобритания
24 мая 2022, вторник
12:20 Германия - Швейцария
12:20 Швеция - Латвия
16:20 Словакия - Дания
16:20 США - Норвегия
20:20 Канада - Франция
20:20 Финляндия - Чехия
Расписание матчей плей-офф чемпионата мира по хоккею 2022
Четвертьфинальные поединки состоятся 26 мая в 16:20 и 20:20 по московскому времени. Полуфинальные встречи пройдут 28 мая (14:20 и 18:20). Матч за бронзовые медали начнется 29 мая в 15:20, а решающий поединок стартует в этот же день в 20:20 по Москве.