



85-й чемпионат мира по хоккею с шайбой пройдет с 13 по 29 мая 2022 года в Финляндии. Матчи чемпионата состоятся в Хельсинки и Тампере.



В группе A играют Канада, Германия, Швейцария, Словакия, Дания, Казахстан, Италия и Франция. В группу B попали Финляндия, США, Чехия, Швеция, Латвия, Норвегия, Великобритания и Австрия.



Расписание трансляций чемпионата мира по хоккею 2022 на телеканалах



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22 мая 2022, воскресенье



16:20 Казахстан - Германия - 4:5 (Матч Страна 23 мая в 10:00)

16:20 Великобритания - Латвия - 3:4 (Матч ТВ в 23:30)

20:20 Швейцария - Франция - 5:2 (Матч ТВ 23 мая в 12:55)

20:20 Швеция - Норвегия - 7:1 (Матч Страна в 22:40)



23 мая 2022, понедельник



16:20 Казахстан - Италия (Матч Страна, Матч ТВ в 23:55)

16:20 США - Чехия (Матч ТВ, Матч Страна в 23:35)

20:20 Канада - Дания (Матч ТВ, Матч Страна 24 мая в 10:05)

20:20 Австрия - Великобритания (Матч Страна)



В расписании трансляций ЧМ-2022 возможны изменения.



Время начала матчей - московское.