



85-й чемпионат мира по хоккею с шайбой пройдет с 13 по 29 мая 2022 года в Финляндии. Матчи чемпионата состоятся в Хельсинки и Тампере.



В группе A играют Канада, Германия, Швейцария, Словакия, Дания, Казахстан, Италия и Франция. В группу B попали Финляндия, США, Чехия, Швеция, Латвия, Норвегия, Великобритания и Австрия.



Расписание трансляций чемпионата мира по хоккею 2022 на телеканалах



23 мая 2022, понедельник



16:20 Казахстан - Италия - 5:2

16:20 США - Чехия - 0:1

20:20 Канада - Дания - 2:3 (Матч Страна 24 мая в 10:05)

20:20 Австрия - Великобритания - 5:3



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24 мая 2022, вторник



12:20 Германия - Швейцария (Матч ТВ, Матч Страна в 22:40)

12:20 Швеция - Латвия (Матч Страна, Матч ТВ в 23:25)

16:20 Словакия - Дания (Матч Страна)

16:20 США - Норвегия (Матч ТВ, Матч Страна 25 мая в 00:35)

20:20 Канада - Франция (Матч Страна, Матч ТВ 25 мая в 15:15)

20:20 Финляндия - Чехия (Матч ТВ, Матч Страна 25 мая в 02:30)



Группа А: 1. Швейцария - 18 очков (6 матчей), 2. Германия - 15 (6), 3. Дания - 12 (6), 4. Канада - 12 (6), 5. Словакия - 9 (6), 6. Франция - 5 (6), 7. Казахстан - 3 (7), 8. Италия - 1 (7).



Группа В: 1. Финляндия - 16 очков (6 матчей), 2. Швеция - 15 (6), 3. Чехия - 13 (6), 4. США - 10 (6), 5. Латвия - 8 (6), 6. Австрия - 7 (7), 7. Норвегия - 5 (6), 8. Великобритания - 1 (7).



В расписании трансляций ЧМ-2022 возможны изменения.



Время начала матчей - московское.