



85-й чемпионат мира по хоккею с шайбой пройдет с 13 по 29 мая 2022 года в Финляндии. Матчи чемпионата состоятся в Хельсинки и Тампере.



В группе A играют Канада, Германия, Швейцария, Словакия, Дания, Казахстан, Италия и Франция. В группу B попали Финляндия, США, Чехия, Швеция, Латвия, Норвегия, Великобритания и Австрия.



Расписание трансляций чемпионата мира по хоккею 2022 на телеканалах



24 мая 2022, вторник



12:20 Германия - Швейцария - 3:4 Б

12:20 Швеция - Латвия - 1:0

16:20 Словакия - Дания - 7:1

16:20 США - Норвегия - 4:2

20:20 Канада - Франция 7:1

20:20 Финляндия - Чехия 3:0



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Группа А: 1. Швейцария - 20 очков, 2. Германия - 16, 3. Канада - 15, 4. Словакия - 12, 5. Дания - 12, 6. Франция - 5, 7. Казахстан - 3, 8. Италия - 1.



Группа В: 1. Финляндия -19 очков, 2. Швеция - 18, 3. Чехия - 13, 4. США - 13, 5. Латвия - 8, 6. Австрия - 7, 7. Норвегия - 5, 8. Великобритания - 1.



1/4 финала



26 мая 2022, четверг



16:20 Германия - Чехия (Матч Страна, Матч ТВ в 18:40)

16:20 Швеция - Канада (Матч ТВ, Матч Страна в 22:40)

20:20 Швейцария - США (Матч ТВ, Матч Страна 27 мая в 00:40)

20:20 Финляндия - Словакия (Матч Страна, Матч ТВ в 23:25)



В расписании трансляций ЧМ-2022 возможны изменения.



Время начала матчей - московское.