Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Расписание трансляций чемпионата мира по хоккею 2022 на каналах ТВ 28 мая


Расписание чемпионата мира по хоккею 2022

85-й чемпионат мира по хоккею с шайбой пройдет с 13 по 29 мая 2022 года в Финляндии. Матчи чемпионата состоятся в Хельсинки и Тампере.

1/4 финала


26 мая 2022, четверг

16:20 Германия - Чехия  - 1:4 (Матч Страна 28 мая в 02:10)
16:20 Швеция - Канада - 3:4 ОТ (Матч ТВ 27 мая в 09:20)
20:20 Швейцария - США - 0:3 (Матч Страна 27 мая в 10:05)
20:20 Финляндия - Словакия - 4:2 (Матч Страна 28 мая в 04:05)

1/2 финала

28 мая 2022, суббота

14:20 Канада - Чехия (Матч Страна, Матч ТВ 29 мая в 01:20)
18:20 Финляндия - США (Матч ТВ, Матч Страна)

В расписании трансляций ЧМ-2022 возможны изменения.

Время начала матчей - московское.









  • Расписание трансляций 30-го тура РПЛ 21 мая - чемпионата России по футболу
  • Расписание трансляций плей-офф КХЛ 30 апреля 2022 по каналам ТВ
  • Футбол России и Европы на ТВ 14 марта 2022 в прямом эфире
  • Хоккей на Олимпиаде 2022. Расписание и результаты всех матчей
  • МЧМ 2021/2022 - молодежный чемпионат мира по хоккею
    •




    Расписание трансляций чемпионата мира по хоккею 2022 на каналах ТВ 28 мая

    Чемпионат мира по хоккею 2022

    85-й чемпионат мира по хоккею среди взрослых команд состоится с 13 по 29 мая 2022 года в Финляндии. В турнире принимают участие 16 сильнейших команд.

    Плей-офф НХЛ 2021/2022. Расписание матчей Кубка Стэнли на 27 мая

    Плей-офф НХЛ, Кубок Стэнли 2022

    В плей-офф НХЛ 2021/2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.

    Лига чемпионов УЕФА. Финал. «Ливерпуль» - «Реал» 28 мая 2022

    Лига чемпионов УЕФА 2022, финал, Ливерпуль, Реал

    28 мая в Париже пройдет решающий матч Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22. В игре, которая определит сильнейшего на европейском континенте, сыграют «Ливерпуль» и «Реал».

    Чемпионаты мира по хоккею по годам

    Чемпионаты мира по хоккею по годам

    Сборная СССР/СНГ/России за время участия в чемпионатах мира по хоккею с шайбой 27 раз была чемпионом мира, 10 раз - серебряным призером; 10 раз - бронзовым.

    Формула-1. Календарь этапов гран-при в сезоне 2022. Гран-при Монако

    Формула 1 в сезоне 2022

    Чемпионат Формулы-1 в 2022 году стартует в Бахрейне 20 марта и завершится 20 ноября в Абу-Даби.









    Где находится Красный Лиман на карте Украины, карта Лимана в ДНР
    27 мая 2022 года - приметы и поверья
    Самые смешные анекдоты дня - 27 мая 2022 года
    Какие бренды ушли из России. Список компаний, которые покинули Россию на 27 мая 2022 года
    Погода в Москве на 28 мая 2022 года. Прогноз погоды в Москве
    Гороскоп на 28 мая 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы, овен...
    Где находится Белгород на карте, карта Белгородской области, село Журавлевка
    28 мая 2022 года - какой праздник. Какой сегодня церковный и народный праздник
    27 мая 2022 года - какой праздник. Какой сегодня церковный и народный праздник
    27 мая - какой знак зодиака
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru