



85-й чемпионат мира по хоккею с шайбой пройдет с 13 по 29 мая 2022 года в Финляндии. Матчи чемпионата состоятся в Хельсинки и Тампере.



1/4 финала



26 мая 2022, четверг



16:20 Германия - Чехия - 1:4 (Матч Страна 28 мая в 02:10)

16:20 Швеция - Канада - 3:4 ОТ (Матч ТВ 27 мая в 09:20)

20:20 Швейцария - США - 0:3 (Матч Страна 27 мая в 10:05)

20:20 Финляндия - Словакия - 4:2 (Матч Страна 28 мая в 04:05)



1/2 финала



28 мая 2022, суббота



14:20 Канада - Чехия (Матч Страна, Матч ТВ 29 мая в 01:20)

18:20 Финляндия - США (Матч ТВ, Матч Страна)



В расписании трансляций ЧМ-2022 возможны изменения.



Время начала матчей - московское.