



85-й чемпионат мира по хоккею с шайбой пройдет с 13 по 29 мая 2022 года в Финляндии. Матчи чемпионата состоятся в Хельсинки и Тампере.



В группе A играют Канада, Германия, Швейцария, Словакия, Дания, Казахстан, Италия и Франция. В группу B попали Финляндия, США, Чехия, Швеция, Латвия, Норвегия, Великобритания и Австрия.



Расписание трансляций чемпионата мира по хоккею 2022 на телеканалах



19 мая 2022, четверг



16:20 Великобритания - США - 0:3

18:00 Германия - Дания - 1:0

20:20 Чехия - Латвия - 5:1 (Матч ТВ 20 мая в 09:20)

21:30 Канада - Казахстан - 6:3 (Матч ТВ 20 мая в 13:30)



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20 мая 2022, пятница



16:20 Германия - Италия (Матч ТВ, Матч Страна в 23:10)

16:20 Великобритания - Финляндия (Матч Страна)

20:20 Казахстан - Словакия (Матч Страна, Матч ТВ 21 мая в 09:20)

20:20 Латвия - Австрия (Матч Страна, Матч ТВ 21 мая в 01:00)



21 мая 2022, суббота



12:20 Дания - Франция (Матч Страна)

12:20 США - Швеция (Матч ТВ)

16:20 Канада - Швейцария (Матч Страна в 22:40)

16:20 Австрия - Финляндия (Матч Страна 22 мая в 00:40)

20:20 Италия - Словакия (Матч Страна)

20:20 Норвегия - Чехия (Матч Страна 22 мая в 11:35)



В расписании трансляций ЧМ-2022 возможны изменения.



Время начала матчей - московское.