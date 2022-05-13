Расписание трансляций Чемпионата мира по хоккею 2022 по каналам ТВ на 19 мая





85-й чемпионат мира по хоккею с шайбой пройдет с 13 по 29 мая 2022 года в Финляндии. Матчи чемпионата состоятся в Хельсинки и Тампере.



Сборные России и Белоруссии отстранили от участия в ЧМ-2022. В группе A сыграют Канада, Германия, Швейцария, Словакия, Дания, Казахстан, Италия и Франция. В группу B попали Финляндия, США, Чехия, Швеция, Латвия, Норвегия, Великобритания и Австрия.



Расписание трансляций ЧМ-2022 на каналах ТВ



Результаты матчей



13 мая 2022, пятница



16:20 Франция - Словакия - 2:4

16:20 США - Латвия - 4:1

20:20 Германия - Канада - 3:5

20:20 Финляндия - Норвегия - 5:0



14 мая 2022, суббота



12:20 Дания - Казахстан - 9:1

12:20 Швеция - Австрия - 3:1

16:20 Швейцария - Италия - 5:2

16:20 Чехия - Великобритания - 5:1

20:20 Словакия - Германия - 1:2

20:20 Латвия - Финляндия - 1:2



15 мая 2022, воскресенье



12:20 Италия - Канада - 1:6

12:20 Норвегия - Великобритания - 4:3 Б

16:20 Франция - Казахстан - 2:1

16:20 Австрия - США - 2:3 ОТ

20:20 Дания - Швейцария - 0:6

20:20 Чехия - Швеция - 3:5



16 мая 2022, понедельник



16:20 Словакия - Канада - 1:5

16:20 Латвия - Норвегия - 3:2

20:20 Франция - Германия - 2:3

20:20 Финляндия - США - 4:1



17 мая 2022, вторник



16:20 Италия - Дания - 1:2

16:20 Чехия - Австрия - 1:2 Б

20:20 Швейцария - Казахстан - 3:2

20:20 Швеция - Великобритания - 6:0



18 мая 2022, среда



16:20 Франция - Италия - 2:1 ОТ

16:20 Норвегия - Австрия - 5:3

20:20 Швейцария - Словакия - 5:3 (Матч Страна в 23:10, Матч ТВ 19 мая в 09:20)

20:20 Финляндия - Швеция - 2:3 Б (Матч Страна, Матч ТВ 19 мая в 01:10)



19 мая 2022, четверг



16:20 Германия - Дания (Матч Страна, Матч ТВ в 23:30)

16:20 Великобритания - США (Матч ТВ)

20:20 Канада - Казахстан (Матч Страна, Матч ТВ 20 мая в 13:20)

20:20 Чехия - Латвия (Матч ТВ, Матч Страна в 23:10)



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20 мая 2022, пятница



16:20 Германия - Италия

16:20 Великобритания - Финляндия

20:20 Казахстан - Словакия

20:20 Латвия - Австрия



21 мая 2022, суббота



12:20 Дания - Франция

12:20 США - Швеция

16:20 Канада - Швейцария

16:20 Австрия - Финляндия

20:20 Италия - Словакия

20:20 Норвегия - Чехия



22 мая 2022, воскресенье



16:20 Казахстан - Германия

16:20 Великобритания - Латвия

20:20 Швейцария - Франция

20:20 Швеция - Норвегия



23 мая 2022, понедельник



16:20 Казахстан - Италия

16:20 США - Чехия

20:20 Канада - Дания

20:20 Австрия - Великобритания



24 мая 2022, вторник



12:20 Германия - Швейцария

12:20 Швеция - Латвия

16:20 Словакия - Дания

16:20 США - Норвегия

20:20 Канада - Франция

20:20 Финляндия - Чехия



Расписание матчей плей-офф чемпионата мира по хоккею 2022



Четвертьфинальные поединки состоятся 26 мая в 16:20 и 20:20 по московскому времени. Полуфинальные встречи пройдут 28 мая (14:20 и 18:20). Матч за бронзовые медали начнется 29 мая в 15:20, а решающий поединок стартует в этот же день в 20:20 по Москве.



















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