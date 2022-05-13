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Расписание трансляций Чемпионата мира по хоккею 2022 по каналам ТВ


Расписание чемпионата мира по хоккею 2022

85-й чемпионат мира по хоккею с шайбой пройдет с 13 по 29 мая 2022 года в Финляндии. Матчи чемпионата состоятся в Хельсинки и Тампере.

Сборные России и Белоруссии отстранили от участия в ЧМ-2022. В группе A сыграют Канада, Германия, Швейцария, Словакия, Дания, Казахстан, Италия и Франция. В группу B попали Финляндия, США, Чехия, Швеция, Латвия, Норвегия, Великобритания и Австрия.

Расписание трансляций ЧМ-2022 на каналах ТВ

Результаты матчей

13 мая 2022, пятница

16:20 Франция - Словакия - 2:4
16:20 США - Латвия - 4:1
20:20 Германия - Канада - 3:5
20:20 Финляндия - Норвегия - 5:0

14 мая 2022, суббота

12:20 Дания - Казахстан - 9:1
12:20 Швеция - Австрия - 3:1
16:20 Швейцария - Италия - 5:2
16:20 Чехия - Великобритания - 5:1
20:20 Словакия - Германия - 1:2
20:20 Латвия - Финляндия - 1:2

15 мая 2022, воскресенье

12:20 Италия - Канада - 1:6
12:20 Норвегия - Великобритания - 4:3 Б
16:20 Франция - Казахстан  - 2:1
16:20 Австрия - США - 2:3 ОТ
20:20 Дания - Швейцария - 0:6
20:20 Чехия - Швеция - 3:5

16 мая 2022, понедельник

16:20 Словакия - Канада - 1:5
16:20 Латвия - Норвегия  - 3:2
20:20 Франция - Германия - 2:3
20:20 Финляндия - США - 4:1

17 мая 2022, вторник

16:20 Италия - Дания  - 1:2
16:20 Чехия - Австрия - 1:2 Б
20:20 Швейцария - Казахстан - 3:2
20:20 Швеция - Великобритания - 6:0

18 мая 2022, среда

16:20 Франция - Италия - 2:1 ОТ
16:20 Норвегия - Австрия - 5:3
20:20 Швейцария - Словакия  - 5:3
20:20 Финляндия - Швеция  - 2:3 Б

19 мая 2022, четверг

16:20 Германия - Дания (Матч Страна, Матч ТВ в 23:30)
16:20 Великобритания - США (Матч ТВ)
20:20 Канада - Казахстан (Матч Страна, Матч ТВ 20 мая в 13:20)
20:20 Чехия - Латвия (Матч ТВ, Матч Страна в 23:10)

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20 мая 2022, пятница

16:20 Германия - Италия
16:20 Великобритания - Финляндия
20:20 Казахстан - Словакия
20:20 Латвия - Австрия

21 мая 2022, суббота

12:20 Дания - Франция
12:20 США - Швеция
16:20 Канада - Швейцария
16:20 Австрия - Финляндия
20:20 Италия - Словакия
20:20 Норвегия - Чехия

22 мая 2022, воскресенье

16:20 Казахстан - Германия
16:20 Великобритания - Латвия
20:20 Швейцария - Франция
20:20 Швеция - Норвегия

23 мая 2022, понедельник

16:20 Казахстан - Италия
16:20 США - Чехия
20:20 Канада - Дания
20:20 Австрия - Великобритания

24 мая 2022, вторник

12:20 Германия - Швейцария
12:20 Швеция - Латвия
16:20 Словакия - Дания
16:20 США - Норвегия
20:20 Канада - Франция
20:20 Финляндия - Чехия

Расписание матчей плей-офф чемпионата мира по хоккею 2022

Четвертьфинальные поединки состоятся 26 мая в 16:20 и 20:20 по московскому времени. Полуфинальные встречи пройдут 28 мая (14:20 и 18:20). Матч за бронзовые медали начнется 29 мая в 15:20, а решающий поединок стартует в этот же день в 20:20 по Москве.









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